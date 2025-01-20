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    Украинские выборы становятся делом России и США
    Эксперты оценили слова Байдена о намерении остаться
    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово
    Символу «прозападных» протестов в Грузии напомнили о съемках в российских кино и клипах
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР
    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине
    Медведчук заявил о шансе на возрождение Украины в составе России
    Валуев оценил слова Трампа об Овечкине
    Российского лыжника дисквалифицировали после победы на марафоне в Швейцарии
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма

    Волна целенаправленной русофобской пропаганды, вероятно, уже прошла. Такое впечатление, что теперь мы видим тот интеллектуальный и ментальный пейзаж, который она после себя оставила.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

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    20 января 2025, 13:59 • Новости дня

    В автомобиле Гоши Куценко нашли тело женщины

    Осужденный за изнасилование спрятал тело женщины в автомобиль Гоши Куценко

    В автомобиле Гоши Куценко нашли тело женщины
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина, убивший женщину в Москве и спрятавший тело в автомобиле актера Юрия (Гоши) Куценко, ранее был судим за убийство и изнасилование, сообщили в правоохранительных органах.

    Мужчину, подозреваемый в убийстве женщины в Москве, задержали после обнаружения тела в раритетном автомобиле ЗАЗ, принадлежащем известному актеру Юрию (Гоше) Куценко, ранее подозреваемый был судим за убийство и изнасилование, передает РИА «Новости».

    По данным правоохранительных органов, убийство произошло в ночь на 19 января на Кутузовском проспекте. Фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой и нанес ей не менее двух ножевых ударов, от которых женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, он перетащил тело в стоящий неподалеку автомобиль.

    Представитель следственных органов подтвердил, что задержанный ранее был судим за убийство, изнасилование и кражу. В настоящее время следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и сбору доказательств.

    19 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
    Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россиян предупреждают о риске уголовной ответственности за переводы денег по номеру телефона незнакомцам, так как такие операции могут быть связаны с финансированием терроризма, с возможным наказанием вплоть до пожизненного заключения.

    В сообщении на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области говорится, что перевод денежных средств на карту незнакомца, например, при покупке на рынке или оплате транспорта, может привести к неожиданным последствиям. При таких операциях часто отсутствует кассовый чек, что может привести к обвинению в финансировании экстремистских организаций.

    Отмечается, что даже незначительный перевод средств на счет запрещенной организации может сделать человека соучастником преступления. Гражданам советуют быть осторожными с благотворительными сборами, так как даже один рубль, переведенный на счета экстремистских организаций, может привести к серьезным правовым последствиям.

    По статье 205.1 УК РФ за участие в финансировании терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Она может включать лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, пожизненное заключение, а также штраф до 1 млн рублей. В связи с этим россиянам рекомендуют использовать только легальные способы оплаты услуг.

    13 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке пакета законодательных инициатив, целью которых является защита российских граждан от финансовых мошенников.

    Ранее «Белый Интернет» предложил ужесточить наказание для цифровых террористов.

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    19 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Глава ВТБ предложил отказаться от системы SWIFT

    Костин заявил о необходимости покончить с системой SWIFT из-за утечки данных

    Глава ВТБ предложил отказаться от системы SWIFT
    @ Михаил Киреев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказаться от системы SWIFT, так как она представляет собой прямую утечку информации к недругам России, и предложил заменить ее на технологически простые и административно регулируемые решения.

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что систему SWIFT необходимо «убить» и прекратить с ней работу. Как передает РИА «Новости», Костин объяснил свою позицию тем, что SWIFT представляет собой прямую утечку информации к недругам России. Он также подчеркнул, что решение отказаться от использования этой системы является простым и требует лишь административных действий и некоторых технологических решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, центральные банки стран БРИКС заняты разработкой системы обмена финансовой информацией, которая станет аналогом SWIFT.

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    19 января 2025, 13:40 • Видео
    Трамп готовит для Европы сеанс унижения

    На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    19 января 2025, 17:59 • Новости дня
    Сын Трампа посмеялся над Зеленским

    Трамп-младший сообщил о трех попытках Зеленского попасть на инаугурацию Трампа

    Сын Трампа посмеялся над Зеленским
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский трижды обращался за приглашением на инаугурацию Дональда Трампа, но получал отказ, рассказал Дональд Трамп – младший в социальной сети.

    Владимир Зеленский, президент Украины, трижды пытался получить приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Об этом рассказал сын Трампа, Дональд Трамп – младший, в своем аккаунте в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России). По его словам, Зеленский «три раза неофициально умолял пригласить его, и каждый раз получал отказ».

    Трамп-младший также отметил, что его забавляет поведение Зеленского после отказов. «Самое смешное в этой ситуации заключается в том, что теперь глава киевского режима ведет себя так, будто он сам решил не ехать на инаугурацию», – добавил он. Трамп-младший подытожил свои комментарии фразой: «Что за чудик».

    Зеленский выразил желание посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но отметил, что не может приехать без прямого приглашения.

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    19 января 2025, 17:37 • Новости дня
    Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна
    Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.

    Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о состоянии ее мужа, российского режиссера Тиграна Кеосаяна. По словам Симоньян, состояние остается прежним, и ей нечего добавить на данный момент.

    В посте она также упомянула, что многие интересуются здоровьем Кеосаяна: «Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», – написала она. Симоньян отметила, что за здоровье ее мужа молится огромное количество людей, и выразила благодарность всем, кто проявил неравнодушие.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил поддержку режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, пожелав ему скорейшего выздоровления. Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть из-за серьезных проблем с сердцем и оказался в коме.

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    19 января 2025, 21:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа

    Захарова упрекнула Зеленского во вранье и насмешливо упомянула его зарубежные визиты

    Захарова высмеяла Зеленского за «отказ» посетить инаугурацию Трампа
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об отказе посетить инаугурацию Дональда Трампа, сославшись на дела дома.

    Захарова в своем Telegram язвительно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не поедет на инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за дел дома.

    Дипломат с сарказмом спросила, не прорвало ли у Зеленского трубу, если ему не удается выбраться из дома.

    Захарова напомнила, что в 2024 году Зеленский посетил более 35 стран, и тогда домашние дела его не смущали. По ее словам, несмотря на начало нового года, Зеленский уже успел совершить попрошайнические визиты в Германию, Италию и Польшу.

    Также представитель МИД подчеркнула, что Зеленский трижды пытался добиться поездки в Вашингтон, но ему было отказано, и он об этом предпочел не упоминать. Захарова заключила, что президент Украины, по ее мнению, просто заврался.

    Ранее Мария Захарова заявила, что что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

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    20 января 2025, 08:58 • Новости дня
    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине

    Журналист из Ирландии упрекнул Блинкена в изменении позиции по России и Украине

    На Западе напомнили Блинкену слова о России и Украине
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) напомнил Энтони Блинкену его прошлые слова о необходимости сохранения исторических и культурных связей между Россией и Украиной.

    Боуз напомнил Блинкену, покидающему должность госсекретаря США, его слова, сказанные несколько лет назад об отношениях России и Украины, сообщает РИА «Новости». В своем заявлении Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты осознают важность особых исторических и культурных связей между Москвой и Киевом, которые, по его мнению, должны сохраняться.

    Боуз резко прокомментировал нынешнюю ситуацию, заявив: «Но теперь, благодаря ему и его коррумпированному боссу с деменцией, миллион украинцев мертв». Это высказывание привлекло внимание на фоне продолжения конфликта на Украине и роли США в этом контексте.

    Энтони Блинкен занимает пост государственного секретаря с 26 января 2021 года. До этого он работал в администрации Барака Обамы с 2013 по 2017 год, где исполнял обязанности заместителя главы Госдепа и заместителя советника президента по национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден заявил на канале MSNBC, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО.

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    20 января 2025, 09:45 • Новости дня
    Символу «прозападных» протестов в Грузии напомнили о съемках в российских кино и клипах
    Символу «прозападных» протестов в Грузии напомнили о съемках в российских кино и клипах
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский актер Андро Чичинадзе, которому грозит до шести лет за групповое насилие в Тбилиси на «прозападных» акциях протеста в ноябре-декабре прошлого года, снимался в клипе у российского рэпера Басты и в фильме «Нина» режиссера Оксаны Бычковой, который был снят при поддержке Минкультуры России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    Чичинадзе, который считается одним из символов «прозападных» демонстраций, начавшихся 28 ноября после решения правительства Грузии не просить ЕС начать переговоры о членстве до 2028 года, сыграл одну из главных ролей в этой ленте, которая вышла на экраны в 2023 году, сообщила грузинская телекомпания POSTV.

    Он сыграл вместе с российскими актерами Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым, Кириллом Кяро и другими.

    Из-за того, что Чичинадзе находится под стражей, большинство грузинских театров не работает, требуя его освобождения.

    «Так Чичинадзе борется с «русским режимом» в Грузии. Как же не заметили наши «либералы» съемок Чичинадзе в российском кинематографе?» – отметил, в частности, ведущий телеканала POSTV Шалва Рамишвили.

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    20 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово

    ВСУ начали минировать шкафы и тумбочки, используя мяуканье для привлечения людей

    Минобороны рассказало о мяукающих бомбах в Селидово
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали использовать взрывные устройства с динамиками, издающими мяуканье, для минирования мебели.

    Как отметили в Минобороны, ВСУ начали использовать новые методы минирования, размещая взрывные устройства в мебели и оборудуя их динамиками, которые издают звук мяуканья, передает ТАСС.

    По словам командира взвода саперов Леонида Отдельнова, звуки помогают привлечь людей к заминированным объектам.

    Минобороны подтвердило разминирование освобожденного населенного пункта Селидово, где саперам приходится сталкиваться с различными видами мин и неразорвавшихся боеприпасов иностранного производства.

    В ведомстве отметили, что саперы стараются обезвредить найденные боеприпасы, а в случае невозможности извлечения, уничтожают их на месте с помощью накладного заряда.

    До этого Международный трибунал представил свидетельства массовых убийств ВСУ мирных жителей в Селидово. Также сообщалось, что Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения преступлений ВСУ против гражданских с акцентом на события в Селидово.

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    19 января 2025, 15:19 • Новости дня
    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт

    Националисты угрожали мэру Одессы из-за торта без национальной символики на юбилее

    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт
    @ rt_russian

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Одессы Геннадий Труханов стал объектом угроз со стороны украинских националистов из-за торта на свой 60-летний юбилей, украшенного изображениями достопримечательностей города и логотипом ЮНЕСКО, но без националистической символики.

    Украинские националисты развернули кампанию в социальных сетях против мэра Одессы Геннадия Труханова, угрожая ему физической расправой. Как передает ТАСС, причиной агрессии стала фотография торта, подаренного Труханову на его 60-летний юбилей. Торт был выполнен в виде достопримечательностей Одессы, с изображением обложек книг известных одесситов и логотипом ЮНЕСКО.

    Националистам не понравилось отсутствие на торте украинской националистической символики. Они также выразили недовольство теми писателями, которые были представлены на торте, полагая, что их необходимо подвергнуть процессам декоммунизации и дерусификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе осквернили памятники Пушкину и Воронцову, что вызвало волну протеста среди местных жителей, которые потребовали вернуть памятник Высоцкому, а также сообщалось об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к одному из памятников в Одессе.

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    19 января 2025, 15:25 • Новости дня
    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро

    Политолог Блохин: При Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро

    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро
    @ EPA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Избранный президент США Дональд Трамп действительно попытается свергнуть венесуэльского лидера Николаса Мадуро, причем, бескровным путем, сначала ужесточив экономические санкции. Но у Венесуэлы, в отличие от Сирии, больше инструментов, чтобы купировать угрозу и сохранить действующий режим, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты-международники Станислав Ткаченко, Константин Блохин и Малек Дудаков. Ранее американские СМИ сообщали, что команда Трампа хочет смены режима в Венесуэле.

    «У Белого дома, конечно, будет соблазн повторить сирийский кейс в Венесуэле не в смысле формы, но в смысле свержения лидера государства – давнего врага Вашингтона. Очевидно, что в Сирии исполнителем была Турция, но без Соединенных штатов падение Асада было бы невозможно. Но с Мадуро и Венесуэлой ситуация иная. Страна гораздо больше, линейка инструментов и ресурсов для развития экономики шире, а власть легитимнее, недавно там состоялись выборы», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Думаю, на первом этапе Вашингтон попытается ужесточить экономические санкции против Каракаса и посмотреть, что из этого произойдет. Но, по моим оценкам, ничего такого, что могло бы свалить Мадуро, пока нет. В Венесуэле, в отличие от Сирии, государственный аппарат работает относительно успешно, он контролирует армию, есть инфляция, но, тем не менее, экономика, в общем, относительно стабильна сейчас по сравнению даже с тем, что было два года назад. К тому же у Каракаса сильны связи с Москвой и Тегераном», – добавил политолог.

    «Если эти планы правдивы, то они вполне соответствуют приоритетам Трампа и его лозунгу America First. Его команда будет сосредоточена не на построении псевдомирового либерального порядка, а на политике в Западном полушарии. Канада, Мексика, Гренландия, Панама и Венесуэла укладываются в эту парадигму. Там и будет вестись основная работа США вместо того, чтобы тратить ресурсы на деятельность в Афганистане или в Ираке», – пояснил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

    «Тут уже разговоры не просто про подбрюшье США, а более глобальный замысел. Очевидно, при Трампе мы увидим реинкарнацию доктрины Монро, действовавшей в США с 1823 года, суть которой состоит в том, что все Западное полушарие – Северная Америка, Южная Америка и острова Карибского бассейна – объявлялись сферой интересов Вашингтона», – констатировал собеседник.

    «Чрезвычайно богатая нефтью Венесуэла, по замыслу Трамп, сначала должна пережить смену режима, а потом будет попытка выбросить на рынки огромное количество нефти и так оздоровить американскую экономику. Также Трамп хочет обескровить геополитических конкурентов США, которые зарабатывают колоссальные деньги на нефти, и ударить по странам Залива, которые недолюбливают Трампа за его произраильскую позицию», – спрогнозировал аналитик.

    «Но не думаю, что у Трамп получится провернуть свои планы по Венесуэле – даже начиная с отстранения Мадуро. Но попыток они не оставят. Вообще, при Трампе у США более будет радикальный, бескомпромиссный подход к Венесуэле, Кубе и в целом ко всей в Латинской Америке», – подчеркнул эксперт.

    «В США вместе с Трампом к власти приходит команда, которая настроена очень «по-ястребиному» в отношении Кубы и Венесуэлы.

    Она тесно работает с кубинской и венесуэльской диаспорами, которые проживают в США, будущий госсекретарь Марко Рубио сам кубинец по происхождению, и диаспоры очень негативно относятся к действующей власти в Гаване и в Каракасе. Поэтому при Трампе Белый дом вернется в режим максимального санкционного давления в отношении и Кубы, и Венесуэлы», – соглашается американист Малек Дудаков.

    «Команда Трампа понимает чаяния этой части своего электората, а кубинцы и венесуэльцы в США массово голосуют за Трампа. Они надеются, что у них на исторической родине случится падение режимов, и они смогут вернуться туда и устроить транзит власти, получить страны под свой контроль. Сюда же относятся и планы США о снятии санкций против Венесуэлы в обмен на то, что она примет венесуэльских мигрантов. В США уезжала «пятая колонна» – недовольные Мадуро. Их возвращение на родину может создать внутреннюю нестабильность в Венесуэле», – заметил он.

    «Помочь Трампу могут и крупные американские нефтяные компании, которые хотят добывать углеводороды в Южной Америке. При этом, команда действующего президента США Джо Байдена пыталась лавировать по теме Латинской Америки. Думаю, исключение Кубы из списка стран спонсоров терроризма – это намек Трампу, чтобы он актуализировал эту повестку и пытался договариваться с южными соседями», – резюмировал собеседник.

    Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены режима в Венесуэле – свержения президента Николаса Мадуро, сообщат американское издание Axios со ссылкой на советника Трампа, участвующего в обсуждениях внешней политики. Команда Трампа хочет, чтобы Мадуро пошел по пути недавно свергнутого сирийского лидера Башара Асада.

    Но смена режима не обязательно означает военные действия, говорят советники Трампа. «Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», – заявили в команде Трампа.

    «Там все неустойчиво», – сказал советник Трампа, занимающийся переговорами по внешней политике, о ситуации в Венесуэле. По его словам, «Мадуро буквально разрушает страну. Там огромные проблемы с беженцами, они отправляют преступников в США, добыча нефти падает, а также в Венесуэле проявляют активность китайцы, русские и кубинцы».

    Богатая нефтью и бедная деньгами Венесуэла «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей, которая возвела себя в ранг национального государства», заявил ранее сенатор от Флориды Марко Рубио.

    Интерес Трампа к смене режима в Венесуэле усилился после принятого во вторник в последнюю минуту решения президента Байдена ослабить ограничения США в отношении Кубы, социалистический режим которой Трамп считает центром проблем Латинской Америки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ожидать от Трампа в 2025 году, а также выясняла, почему к территориальным претензиям избранного президента США следует отнестись всерьез.

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    20 января 2025, 02:56 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
    Трамп заявил о намерении прекратить конфликт на Украине
    @ Henri Szwarc/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам завершить боевые действия на Украине и предотвратить угрозу третьей мировой войны, выступая на митинге в Вашингтоне.

    Трамп, выступая на митинге на спортивной арене Capital One в Вашингтоне, заявил о своих намерениях положить конец вооруженному конфликту на Украине и предотвратить третью мировую войну, передает ТАСС.

    «Я положу конец войне на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», – сказал он, подчеркивая важность этих задач для своей администрации.

    Трамп также отметил, что его политика направлена на достижение мирных договоренностей и стабилизацию ситуации в различных горячих точках мира. Президент подчеркнул, что его администрация будет прилагать все усилия для достижения этих целей, используя дипломатические инструменты.

    Кроме того, Трамп заявил о намерении отменить все «глупые и радикальные» указы действующего президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что это произойдет в течение нескольких часов после его инаугурации, намеченной на 20 января.

    «Каждый радикальный и глупый исполнительный указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу для вступления в должность», – заявил Трамп.

    Трамп также рассказал, как ему советовали не подписывать так много указов за один день. Однако он подчеркнул, что не намерен растягивать процесс: «Черта с два мы будем подписывать их неделями», подчеркнул Трамп, отмечая, что все будет сделано на следующий день.

    Напомним, ранее кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет анонсировал планы Трампа завершить все войны, чтобы перенаправить ресурсы на более значительные угрозы. Ранее Джо Байден заявил, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

    Коментарии (24)
    20 января 2025, 09:09 • Новости дня
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
    Удар нанесен по Богодухову на Украине, где собираются ВСУ до отправки на фронт
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Богодухове в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ, произошел удар, вызвавший детонацию и выезд нескольких скорых на место происшествия.

    Удар был нанесен по городу Богодухову в Харьковской области на Украине, где собираются подразделения Вооруженных сил Украины перед отправкой на фронт, сообщает РИА «Новости». Информацию об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Лебедев уточнил, что удар был нанесен по бывшей воинской части на западной окраине города в 22.45. Он сообщил, что склады в этом районе по-прежнему используются, а стрельбище применяется для подготовки военных. Также на территории находится большая автостоянка для обучения навыкам вождения бронетехники.

    После удара местные жители слышали детонацию, а в направлении взрыва выехало несколько машин скорой помощи, включая военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщало о нанесении удара по базе иностранных наемников под Харьковом, который был охарактеризован как удар «редкого качества». Также нанесен удар по румынским наемникам в Одесской области. Подполье также сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области.

    Коментарии (4)
    20 января 2025, 05:25 • Новости дня
    Уходящий Байден заявил о намерении остаться

    Байден заявил о продолжении политической карьеры на встрече в Южной Каролине

    Уходящий Байден заявил о намерении остаться
    @ Stephanie Scarbrough/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в последний рабочий день посетил христианское собрание в Южной Каролине и заявил, что «никуда не уходит», подчеркнув важность темнокожей культуры для Америки.

    В последний рабочий день президент США Джо Байден посетил христианское собрание в Южной Каролине, передает РИА «Новости». Во время своего выступления Байден подчеркнул, что он не собирается уходить из политики, заявив: «Я никуда не ухожу. Кроме шуток». Это заявление он сделал в контексте визита в штат, в котором на выборах республиканский кандидат обошел демократического.

    На утренней пресс-конференции Байден обсудил палестинское урегулирование, но отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на запланированное собрание. Во время своего выступления президент США несколько раз запнулся, рассказывая о своем происхождении и штате Делавэр. Он также пытался шутить, обращаясь к темнокожим прихожанам, отмечая, что южные части его штата разговаривают с акцентом.

    На втором собрании Байден чувствовал себя увереннее, шутя о молитве и представив своих родственников, включая дочь и сына Хантера. Однако, рассказывая о своем убеждении в важности молитвы, он запнулся. Байден отметил, что «темнокожая история – это история Америки», подчеркивая значимость темнокожей культуры.

    Напомним, что ранее на борту номер один, специально для Джо Байдена, были заменены высокие ступени трапа Air Force One на более низкие. Это было сделано из-за того, что президент неоднократно спотыкался.

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    19 января 2025, 14:30 • Новости дня
    Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

    Рогов заявил об окружении и обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

    Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в Великой Новоселке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гарнизон Вооруженных сил Украины в селе Великая Новоселка на западе ДНР оказался в оперативном окружении, украинским военным предстоит прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

    Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики оказался в сложной ситуации. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что украинские войска в этом районе находятся в оперативном окружении, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что российские войска вошли в Великую Новоселку с запада, одновременно продвигаясь к предместьям села с востока и юга. В результате гарнизон ВСУ оказался в тактической ловушке. «Гарнизон ВСУ там обречен, они должны или сдаться, перейдя на мирную сторону, или же будут уничтожены. Третьего не дано», – подчеркнул Рогов в своем заявлении.

    Кроме того, он сообщил, что для выхода из окружения украинским военным придется прорываться через узкое горлышко, форсируя реку Мокрые Ялы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бои начались на юге, востоке и западе поселка Великая Новоселка, а также на подступах с севера, в то время как украинские войска оказались в полуокружении после того, как российские силы освободили Времевку.

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    19 января 2025, 15:55 • Новости дня
    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике

    Разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению кабелей на Балтике

    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, утверждая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

    Американские и европейские разведслужбы не смогли обнаружить доказательства участия России в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post. По данным высокопоставленных чиновников из трех стран, участвующих в расследовании, службы безопасности США и Европы начинают полагать, что повреждения стали результатом аварий, а не диверсий.

    Официальные лица подчеркнули, что нет свидетельств того, что коммерческие суда намеренно протащили якоря в зонах прохождения подводных кабелей по чьему-либо указанию. Они отметили, что доказательства указывают на аварии, возникшие вследствие неопытности экипажей и недостаточного обслуживания судов. Американские чиновники сослались на «четкие указания» на то, что ущерб подводной инфраструктуре был нанесен случайно.

    Европейский чиновник также добавил, что существуют «контрдоказательства», которые отвергают причастность России к данным инцидентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО собирается контролировать судоходство на Балтике, что нарушает морское право, Китай предоставил данные для расследования инцидентов с обрывами кабелей в этом регионе, а шведская полиция поднялась на китайское судно в связи с этими обрывами кабелей.

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