Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.4 комментария
В Одесской области демонтировали стелу с названием города Южное
Коммунальщики демонтировали стелу с названием города Южное в Одесской области
В Одесской области Украины рабочие демонтировали стелу с названием города Южное, заменив его на новое.
Коммунальщики в Одесской области Украины демонтировали стелу с названием города Южное, сообщает ТАСС. Это произошло после того, как парламент Украины изменил название населенного пункта с Южного на Пивденное. Рабочие с помощью тяжелого крана сняли панели с прежним названием, как видно из видеозаписи, опубликованной изданием «Страна».
Изначально предлагалось переименовать Южное в Порт-Анненталь, но парламент Украины отклонил это предложение. Вместо этого депутаты решили изменить корень слова «юж-» на аналогичный, образованный от украинского «юг» – «південь». Таким образом, город теперь по-украински называется Пивденное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава администрации Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании 84 одесских топонимов, и в рамках процесса деколонизации на Украине село Первомайское в Раздельнянском районе Одесской области переименовали в Гуровское в честь Главного управления разведки Минобороны Украины.