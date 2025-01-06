Индонезия стала полноправным членом БРИКС

Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.4 комментария
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Зеленский назвал условия Киева для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине
«НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману отметил, что «это не большой успех» для Украины. Он добавил: «Но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – это пакет вооружений».
Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности для территории, контролируемой Киевом, даже для прекращения огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский признал невозможность силового возвращения границ 1991 года, смягчив свою позицию по территориальным уступкам России.
Экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер предложила заключить соглашение о прекращении огня, аналогичное случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным. Президент Чехии Петр Павел заявил, что для вступления в НАТО Украине не обязательно восстанавливать контроль над территорией, которую она считает своей.
Глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым для России.
Зеленский использовал матерные выражения, когда речь зашла об отказе США вводить санкции против Москвы накануне начала российской специальной военной операции. Он нецензурно отозвался о действиях США, пишет «Российская газета».
По его мнению, западные партнеры еще до 24 февраля 2022 года должны были попытаться «запугать» Москву санкциями и поставками оружия Киеву. «Все что-то говорили, прогнозировали и так далее, но я просил только об одном, прежде всего у США: <...> дайте мне две вещи – усильте нас оружием, но лучше всего усильте нас предпосылками. Это не оружие, прежде всего это санкции», – приводит его слова ТАСС.
Отмечается, что Зеленский не стал давать интервью на русском, как предлагал Фридман.
Зеленского возмутила реакция Запада на действия России. Оценивая заявления западных стран, он сказал: «Это *** (ерунда – прим. ВЗГЛЯД)».
Кроме того, Зеленский использовал мат при обсуждении действий России на Северном Кавказе четверть века назад. Также он охарактеризовал матерным словом поведение лидеров стран-подписантов Будапештского меморандума. Он заявил: «Это была просто бумажка. Всем на нее было *** (наплевать – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.
Напомним, Зеленский также заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.
В Венгрии указали на открывшиеся возможности после прекращения транзита российского газа через Украину
Хортай выразил мнение, что прекращение поставок будет вредно для всех европейских стран. Однако Венгрия видит в этой ситуации и некоторые возможности. «Закупки с южного направления увеличатся и Венгрия сможет открыть свои восточные газовые ворота в направлении Евросоюза», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал M1.
По словам Хортая, Венгрия пострадает от прекращения транзита в меньшей степени, чем другие страны Центральной Европы, такие как Словакия и Австрия. Это связано с тем, что Будапешт получает большую часть газа через «Турецкий поток» и его ответвления, которые проходят через Болгарию и Сербию. Пропускная способность этих трубопроводов может быть увеличена, что позволит Венгрии перенаправлять часть поставок в австрийский хаб в Баумгартене, откуда газ может поступать в интегрированную европейскую систему.
Хортай также отметил, что возможные убытки для Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину могут составить 60-70 млрд евро в год. Особенно сильно пострадают от этого Австрия и Словакия, которым придется изменить направления закупок, сообщает Kossuth.
Повышение спроса на американский сжиженный природный газ также станет частью новой энергетической реальности Европы. Украина, в свою очередь, потеряет почти 1 млрд долларов ежегодно из-за прекращения транзита, сказал Хортай.
Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит российского газа в Европу прекращен. Министерство энергетики Украины сообщило, что с 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года.
Как отметила Безуглая, «россияне берут под контроль природные ресурсы, захватывают брошенные фортификации, продвигаются на десятки километров в день», поэтому в скором времени «фортеця Покровск» перестанет быть «фортецей» (крепостью Красноармейск – прим. газеты ВЗГЛЯД).
Но, похоже, «защита Днепровско-Донецкого кластера природных ресурсов» и «реформа армии» не входят в число приоритетов украинского военно-политического руководства, добавляет депутат.
«Генералам необходимо показать еще одно «вперед-вперед, доказать политическому руководству, что они незаменимы и прекрасно руководят ВСУ; паразитировать на краткосрочной эйфории и надеждах населения, чтобы дальше продержаться и ничего не менять. Чтобы скрыть свои преступления: то наступление на юге в 2023 году, то Курская область в 2024 году. И что теперь? Иллюзии», – указала она.
В итоге эта «трагедия и абсурд» могут привести к тому, что украинская армия утратит Днепропетровск и Харьков, допускает Безуглая.
Ранее немецкие СМИ указывали, что ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР. Как признали авторы журнала Der Spiegel, армия России обходит Красноармейск (украинское название – Покровск) и приближается к административной границе Днепропетровской области, продолжая продвижение на запад.
Алиев заявил о требовании наказать виновных в авиакатастрофе самолета AZAL близ Актау
Алиев подчеркнул, что вина за гибель азербайджанских граждан лежит на представителях Российской Федерации. Он отметил необходимость справедливости, наказания виновных и полной прозрачности, сообщает РИА «Новости».
По его словам, координация между вооруженными силами и гражданскими службами России могла бы предотвратить трагедию.
Алиев также сообщил, что сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков самолета. «Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и вся картина трагедии станет известна. Это будет важным моментом для полного расследования и наказания виновных», – добавил он.
Алиев провел встречу с членами семей погибшего экипажа и выжившими бортпроводниками, на которой еще раз подчеркнул необходимость справедливого расследования.
Ранее казахстанские власти направили черные ящики самолета Azerbaijan Airlines в бразильский Центр CENIPA для расшифровки, доверив расследование экспертизе центра.
Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.
Президент России Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».
РАН допустила стремительную эскалацию конфликта на Украине во второй половине 2025 года
В документе указывается на возможность формирования масштабного международного военно-политического кризиса, который может привести к поиску взаимоприемлемых решений по безопасности в Европе или Евразии, возможно, без участия Украины, передает РИА «Новости».
В докладе подчеркивается, что достижение прочного урегулирования между Россией и Украиной может быть основано на более широком соглашении о контурах европейской безопасности.
При этом масштабные геополитические договоренности могут предшествовать окончательному разрешению конфликта. Однако процесс нормализации, вероятно, выйдет за пределы прогнозного периода, то есть 2025 года, и не будет стремительным.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев может организовать провокацию против России в январе для улучшения переговорных позиций и получения дополнительной помощи накануне инаугурации Дональда Трампа.
При этом, по словам депутата Рады Марьяны Безуглой, генералам ВСУ необходимо показывать руководству Украины «вперед-вперед» и паразитировать на эйфории населения из-за атак в Курской области, чтобы удержаться на своих должностях, что может привести к утрате Украиной Харькова, Днепропетровска и других городов.
Зеленский в интервью американскому подкастеру Фридману заявил о презрении к русскому народу
Зеленский заявил, что свободно владеет русским языком, но отказался говорить на нем. Как объяснил Зеленский, он не хочет давать повода президенту России Владимиру Путину заявлять, что украинцы и русские – один народ, поскольку они говорят на одном языке, передает РИА «Новости».
«Поэтому, поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», – заявил Зеленский.
Зеленский также заявил, что на Украине живут люди, говорящие на русском языке, и никто им этого якобы не запрещает.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский не захотел давать интервью на русском, как предлагал Фридман. При этом в ходе разговора он не раз использовал русские слова. Кроме того, он несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру.
Напомним, 23 февраля 2014 года, наутро после госпереворота, одним из своих первых решений Верховная рада отменила закон, гарантировавший русскому статус «регионального языка». Под нажимом Запада спикер парламента Александр Турчинов не подписал решение об отмене закона, который де-юре продолжал действовать, но де-факто не соблюдался. В 2018 году Конституционный суд Украины признал принятый в 2012 году закон не соответствующим законодательству страны.
В 2017 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языковой квоте на украинском ТВ и скандальный закон «Об образовании», который запрещал среднее образование на русском языке. Говорить по-русски запретили депутатам в Верховной раде.
В 2020 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. В 2021 году на русском запретили говорить в магазинах, кафе и других предприятиях сферы услуг. В 2024 году в Раду внесли законопроект о запрете русского языка в школах.
Самого Зеленского прежние власти Украины обвиняли в использовании «кацапской мовы».
Захарова сочла предложение Зеленского Трампу о «чужих деньгах» признаком «наркотического бреда»
Об этом она заявила в своем Telegram-канале, комментируя недавнее интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману.
Захарова отметила, что Зеленский в интервью говорил о предложении Трампу «чужих денег в обмен на оружие». Это, по мнению Захаровой, указывает на давние коррупционные связи украинского лидера с англосаксами, которые, по ее словам, подкреплены поддержкой от действующего президента США Джо Байдена. Она также связала подобные действия с историей украинской газовой компании Burisma.
В своем заявлении Захарова упрекнула Зеленского в неадекватности, назвав его слова «смешением неонацизма и терроризма». По ее мнению, трехчасовое интервью Зеленского продемонстрировало его неадекватное состояние, характеризуемое «наркотическим бредом».
Ранее Зеленский заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать оружие Киеву, оплатив его за счет 300 млрд долларов из российских активов.
Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за 300 млрд долларов из российских активов
«Я сказал Трампу: дайте нам 300 млрд долларов с российских активов, и мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность. Это одна из гарантий безопасности? Да, конечно. Потому что это военная гарантия», – заявил Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.
Зеленский, комментируя военную помощь Вашингтона, заявил, что в США было «проголосовано или принято решение где-то» на 177 млрд долларов. Однако, по его словам, половина этих денег фактически не была предоставлена, передает РИА «Новости».
«Второй момент, который является очень важным, просто, к примеру, это коррупция? Это первый вопрос. Чья коррупция? Это второй вопрос», – добавил Зеленский.
Он признал, что на Украине действительно существует проблема коррупции, но подчеркнул, что власти активно борются с ней. Он отметил, что «антикоррупционная система» Украины является «самой сложной» в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о желании Киева получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Зеленский интересовался возможностью купить поддержку для Украины по вопросу вступления в НАТО за 500 млн евро из российских активов, на что получил отказ.
Судебные приставы начали процедуру конфискации имущества экс-министра Абызова почти на 24 млрд рублей
В конце 2024 года исполнительные листы, предписывающие конфискацию имущества, были переданы приставам. Они начали соответствующие исполнительные производства, чтобы изъять в доход государства имущество и денежные средства Абызова общей стоимостью 23,5 млрд рублей. Также взыскиваются исполнительские сборы и задолженность, составляющая 2,4 млрд рублей, передает ТАСС.
С 2020 по конец 2024 года против Абызова открыто семь исполнительных производств. Среди них – принудительное взыскание около 80 млн рублей штрафа, назначенного судом как дополнительное наказание, и 1,5 млрд рублей ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам. Общая задолженность Абызова достигла почти 28 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2023 года Абызова приговорили к двенадцати годам колонии строгого режима, признав виновным по статьям «Создание преступного сообщества», «Мошенничество», «Легализация денежных средств, полученных преступным путем», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и «Коммерческий подкуп».
Военкор Громов: Освобождение Курахова означает прекращение артиллерийского террора ВСУ против Донецка
«Основной смысл освобождения Курахова состоит в том, что это было последнее место, откуда ствольная артиллерия дотягивалась до Донецка. И ВС РФ выполнили задачу прекратить это. Теперь обстрелять город можно только реактивными дальнобойными снарядами, но такое проводится крайне редко. Так что освобождение Курахова означает окончательное прекращение артиллерийского террора против Донецка», – рассказал военкор Федор Громов.
«По логике, наши должны после этого перекидывать силы на другое направление, а именно – на агломерацию Покровска и Мирнограда. Собственно, по движению войск, по картам так и получается. Сейчас основная наша задача: перерезать трассу Покровск – Константиновка, к этому все и идет. Это уже может означать выход к границе Днепропетровской области. И это уже, конечно, не только тактический, но и политический удар по Киеву. К тому же в Днепропетровской области нет плотной городской застройки, как в Донбассе. Значит, у ВС РФ будет некий оперативный простор», – отметил он.
«Но если наши решат пойти дальше Курахова, то они смогут перерезать украинскую линию обороны в Запорожье. Мы зайдем в тыл запорожской группировки ВСУ и выведем свою группировку из позиционного тупика, который сформировался еще весной 2022 года. Для помощи в этом с юга может поддавить группировка «Восток», – подчеркнул собеседник.
Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР. «Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко в ДНР. Отражены 14 контратак формирований ВСУ», – говорится в сообщении.
ВСУ потеряли 535 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, в том числе HMMWV и MaxxPro, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Российский поэт и ветеран боевых действий Олег Гегельский погиб под артобстрелом в зоне СВО
Гегельский – автор более 100 стихотворений, которые стали песенными текстами, их исполняют Николай Носков, Анжелика Варум, Лариса Долина, Валерий Леонтьев и другие звезды российской эстрады, передает RT.
Он подписал контракт на военную службу с Министерством обороны России в сентябре 2024 года, однако о своем решении никому не сообщил. «Он всегда таким был: делал что-то и особо никому не рассказывал», – сказала его жена.
Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии. «Его отправили на задание, – сообщила его жена. – Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало». У него остался десятилетний сын.
Гегельский был членом Союза писателей России, Русского географического общества, инструктором по выживанию. Он посвятил часть своей жизни воинской службе, следуя примеру своего отца, ветерана Великой Отечественной войны.
Как рассказала его жена, Гегельский «служил в спецназе снайпером», он «был в горячих точках – Афганистане, Югославии, Чечне» – и «получил там ранение».
Друг Гегельского, Руслан Осташко, вспоминает, что Гегельский всегда был «полностью военным человеком». «Мы как-то с ним обсуждали эту тему, и я ему сказал, что вижу, что его тянет в зону боевых действий. Он мне ответил: «Конечно, тянет. Для меня там настоящая жизнь. Когда ты идешь по аэродрому с одной сумкой и тебе не важно, куда повезет тебя военный борт, в какую горячую точку. Важно только, что защищать Родину», – вспоминает Осташко.
В декабре сообщалось, что в зоне спецоперации на Украине погиб Родион Хабаров, военный комиссар из Тюменской области, отправившийся туда осенью. В октябре в ходе спецоперации погиб 44-летний Авраам Мэлех, отец 14 детей из Татарстана, который подписал контракт с министерством обороны в июле.
Президент России Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя России капитану Султану Хашагульгову, погибшему во время выполнения боевой задачи в ДНР. Ранее его двоюродный брат был также удостоен звания Героя России.
Пулеметный завод Дегтярева потребовал от Минобороны 100 млн рублей через суд
Как сообщает ТАСС, завод им. В. А. Дегтярева, расположенный в Коврове Владимирской области, подал в суд иск к Министерству обороны РФ на сумму 100 569 849 рублей 71 копейку. Судья Н. П. Тевелева принял заявление к производству, и процесс по делу уже начат.
Это уже второй иск завода к ведомству, причем в конце декабря 2024 года арбитражный суд Москвы взыскал с Министерства обороны 146 млн рублей в пользу завода.
Причина подачи нынешнего иска остается неизвестной, так же как и детали предыдущего судебного разбирательства.
Завод занимается производством стрелкового вооружения и противотанковых ракет, включая такие изделия, как пулеметы Калашникова ПКМ, пулемет КПВТ и противотанковый гранатомет РПГ-7. Уставный капитал предприятия составляет 1,7 млрд рублей, и оно активно участвует в удовлетворении потребностей в вооружении и военной технике.
В июне прошлого года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от ОАО «Завод им В.А. Дегтярева» на 2,1 млн рублей против компании «Оружейные мастерские», принадлежащей брату Максима Галкина (признан иноагентом) Дмитрию.
В Telegram-канале ведомства говорится, что российские войска успешно пресекли попытки прорыва армии Украины в Курской области. Основные силы противника были уничтожены у хутора Бердин. Украинская сторона потеряла свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.
Как указали в пресс-службе, в ходе операции подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии нанесли решительное поражение ВСУ. ВС России уничтожили живую силу и технику пяти механизированных и трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в различных населенных пунктах, говорится в сообщении.
В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийского огня были поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов в Сумской области. За сутки потери Украины на Курском направлении составили до 485 военнослужащих, уничтожены 10 танков, семь боевых машин пехоты и другие единицы техники.
Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла около 49 500 военнослужащих, 283 танка, 216 боевых машин пехоты и другие виды техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в небе над Курской областью средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали украинскую ракету.
Минобороны РФ в понедельник сообщало об уничтожении 12 БПЛА над регионами, в том числе семь беспилотников были сбиты над территорией Курской области. Между тем временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил жителей воздержаться от возвращения в опасные районы региона.
По информации Gas Infrastructure Europe, Европа истощила свои газовые запасы быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, передает РИА «Новости».
Так, уровни в хранилищах сократились на 25 процентных пунктов по сравнению с пиковым показателем, что является самым значительным сокращением с 2018 года.
Эксперты предупреждают, что быстрое истощение запасов может затруднить их накопление перед следующим отопительным сезоном, что, в свою очередь, может повлиять на краткосрочные цены на газ.
В материале отмечается, что холодная погода в большинстве стран Северо-Западной Европы способствует увеличению потребления газа для отопления, что может привести к дальнейшему изъятию газа из хранилищ в ближайшие дни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах в Приднестровье остались без газоснабжения из-за отключения газа в 122 населенных пунктах. Транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.