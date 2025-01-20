Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Куценко выразил соболезнования родственникам найденной в его машине погибшей
Актер Куценко выразил соболезнования после обнаружения тела погибшей женщины в его автомобиле
Актер Гоша Куценко выразил соболезнования родственникам женщины, тело которой было найдено в его автомобиле.
Куценко записал видеообращение, в котором выразил соболезнования родственникам женщины, тело которой было найдено в его автомобиле, передает ТАСС.
«Узнал эту страшную новость на съемках, в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей», – заявил он.
Напомним, в автомобиле Гоши Куценко нашли тело женщины. Мужчина, убивший женщину в Москве и спрятавший тело в автомобиле актера, ранее был судим за убийство и изнасилование.
Сообщалось, что актера Гошу Куценко не допрашивали по делу об убийстве после обнаружения тела женщины в его машине в Москве.