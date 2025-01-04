Белый дом решил оставить флаги приспущенными на инаугурацию Трампа

Белый дом не изменил решение приспустить флаги на инаугурацию Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Белый дом не будет пересматривать свое решение о приспуске флагов в память о бывшем президенте США Джимми Картере, несмотря на предстоящую инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.



На брифинге Жан-Пьер ответила на вопрос журналистов о возможности изменения решения президента Джо Байдена о приспуске флагов. Она утвердила, что никаких изменений не будет. Это решение было принято в конце декабря после смерти 39-го президента США Джимми Картера в возрасте 101 года.

Критика со стороны Трампа прозвучала в его социальной сети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что флаги останутся приспущенными во время его инаугурации, и заявил, что демократы якобы рады этому, так как не ценят Америку. Тем не менее, решение Байдена остается в силе, и флаги будут приспущены в течение 30 дней после смерти Картера, как предусмотрено указом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ждет его визита после своей инаугурации, тогда как избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

