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    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    33 комментария
    4 января 2025, 07:39 • Новости дня

    Белый дом решил оставить флаги приспущенными на инаугурацию Трампа

    Белый дом не изменил решение приспустить флаги на инаугурацию Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом отказался пересматривать решение о приспущенных флагах в честь Джимми Картера, несмотря на критику Дональда Трампа, который считает, что это неуместно на фоне его инаугурации.

    Белый дом не будет пересматривать свое решение о приспуске флагов в память о бывшем президенте США Джимми Картере, несмотря на предстоящую инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

    На брифинге Жан-Пьер ответила на вопрос журналистов о возможности изменения решения президента Джо Байдена о приспуске флагов. Она утвердила, что никаких изменений не будет. Это решение было принято в конце декабря после смерти 39-го президента США Джимми Картера в возрасте 101 года.

    Критика со стороны Трампа прозвучала в его социальной сети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что флаги останутся приспущенными во время его инаугурации, и заявил, что демократы якобы рады этому, так как не ценят Америку. Тем не менее, решение Байдена остается в силе, и флаги будут приспущены в течение 30 дней после смерти Картера, как предусмотрено указом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ждет его визита после своей инаугурации, тогда как избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

    3 января 2025, 11:10 • Новости дня
    На Западе заявили о неспособности США противостоять АПЛ «Ясень-М»

    NI: США признали превосходство подлодок «Ясень-М» над своими субмаринами

    На Западе заявили о неспособности США противостоять АПЛ «Ясень-М»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американские эксперты восхитились российской атомной подлодкой «Ясень-М», способной поражать цели на суше, воде и под водой благодаря ультра-тихому оснащению и вооружению, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщило издание The National Interest.

    Американское издание The National Interest выразило восхищение российской атомной подводной лодкой проекта 885М «Ясень-М». Подлодки этой серии способны внезапно поражать цели на близкой дистанции благодаря ультра-тихому оснащению. В США отметили, что у них нет оружия, способного оказать сопротивление таким подлодкам, передает Ura.Ru.

    Серия «Ясень-М» является продолжением проекта 885 «Ясень», первая лодка которого, «Северодвинск», была заложена в 1993 году. Эти субмарины минимизируют шумность, оснащены торпедными аппаратами и вертикальными пусковыми установками для различных ракет. Проект включает восемь многоцелевых подлодок, первой серийной стала К-573 «Новосибирск», принятой на вооружение в 2022 году.

    Военный аналитик Дмитрий Болтенков подчеркнул, что «Ясень-М» может создать значительные трудности для США, так как их практически невозможно обнаружить под водой, а ракеты «Циркон» невозможно перехватить. По его словам, такие публикации в СМИ могут служить стимулом для увеличения финансирования обороны в США, где в настоящее время оно испытывает дефицит.

    Сравнивая «Ясень-М» с американским классом Virginia SSN-774, заметно, что российская подлодка выигрывает в соотношении «цена-качество». Стоимость одного «Ясень-М» составляет около 50 млрд рублей, в то время как Virginia стоит около 2,8 млрд долларов. «Ясень» также превосходит американские аналоги по глубине погружения и возможностям вооружения.

    Ранее модернизированная атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Архангельск» вошла в состав ВМФ России.

    До этого она проходила заводские ходовые испытания, сообщалось, что  АПЛ должна увеличить мощь и возможности флота.

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    3 января 2025, 14:42 • Новости дня
    На руке Байдена заметили загадочное пятно

    Daily Mail: На руке Байдена появилось такое же пятно, как у Елизаветы II перед смертью

    На руке Байдена заметили загадочное пятно
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во время выступления в Белом доме на руке Джо Байдена нашли таинственное пятно, подобная «печать смерти» якобы была у королевы Елизаветы II незадолго до ее смерти, сообщило издание Daily Mail.

    На руке президента США Джо Байдена заметили загадочное темное пятно, эта отметина была обнаружена на снимках, сделанных во время его недавнего выступления в Белом доме. Пользователи отметили, что у королевы Елизаветы II на кисти также было замечено подобное пятно, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Mail.

    Издание пишет, что фотография королевы с «печатью смерти» на руке была сделана незадолго до смерти Елизаветы II во время примема бывшего британского премьера Лиз Трасс.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на саммите НАТО в Вашингтоне обсуждали состояние здоровья президента США Джо Байдена, а не украинский кризис и Россию с Китаем.


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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    3 января 2025, 10:06 • Новости дня
    Американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за Украины

    Американский журналист Хинкл заявил о противостоянии в администрации Трампа по украинскому вопросу

    Американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за Украины
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация избранного президента США Дональда Трампа столкнется с внутренним противостоянием по украинскому вопросу, поскольку ее члены придерживаются разных взглядов на конфликт, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл выразил мнение, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет разделена по вопросу Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, разногласия могут привести к «гражданской войне» внутри команды, так как политики придерживаются противоположных взглядов на конфронтацию с Россией.

    Хинкл отметил, что традиционно антироссийски настроенные республиканцы из команды Трампа публично поддержат его мирные устремления, но за кулисами может идти борьба. Он подчеркнул, что не все в администрации согласны с курсом на мирное урегулирование конфликта.

    Среди будущих членов администрации, которые, вероятно, не разделяют антироссийской позиции, Хинкл выделил кандидата на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего и кандидата на пост директора национальной разведки Тулси Габбард.

    Ранее Трамп сообщил, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта, выразив уверенность, что при его президентстве этого конфликта удалось бы избежать. Путин в свою очередь заявил о готовности к диалогу с Трампом, если такая встреча состоится.

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность территориальных уступок со стороны Украины, чтобы способствовать прекращению конфликта с Россией.

    Эксперты оценили идею избранного президента США Дональда Трампа разместить европейских миротворцев на Украине.

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    3 января 2025, 11:54 • Новости дня
    Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине

    Небензя заявил об отсутствии серьезных предложений от команды Трампа по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Сигналы команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине пока невозможно воспринимать всерьез, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-24».

    По словам Небензи, сигналы новой администрации США остаются неоформленными и неясными, и часто возникает термин «заморозка конфликта», передает ТАСС.

    Небензя также отметил, что с украинской стороны поступают сигналы о неких договоренностях, которые сложно воспринимать всерьез. Он подчеркнул важность вопроса, когда Владимир Зеленский решится на переговоры и на каких условиях.

    «Чем дальше, тем хуже будут условия для него», – добавил дипломат, намекая на ухудшение ситуации для украинской стороны.

    Зеленский должен принять решение о переговорах и готовности к диалогу, вопрос за ним, отметил Небензя.

    Ранее Небензя заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается сорвать «любые мирные инициативы» и спровоцировать Россию на «кардинальную» эскалацию, так как мир для него – «самый страшный сценарий».

    Бывший полковник СБУ Олег Стариков сообщил, что политическое разрешение конфликта на Украине начнется после инаугурации Дональда Трампа, 20 января.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса.

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    4 января 2025, 01:23 • Новости дня
    Суд назначил приговор Трампу на 10 января

    Приговор Трампу по делу о подлоге финансовых документов назначили на 10 января

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс.

    Как передает ТАСС, суд Нью-Йорка определил дату вынесения приговора Дональду Трампу на 10 января в деле о подлоге финансовых документов. Обвинения связаны с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которые были проведены через компанию Trump Organization.

    Трамп обязан явиться на слушание лично или в виртуальном формате. Его адвокат должен уведомить суд о выборе варианта участия до 5 января. Вынесение приговора назначено за несколько дней до инаугурации, которая состоится 20 января.

    Судья Хуан Мерчан отметил, что не намерен назначать Трампу наказание в виде лишения свободы. Он подчеркнул, что произнесение приговора необходимо до инаугурации, так как после вступления в должность президента Трамп обретет иммунитет.

    В мае Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Это первый случай в истории США, когда бывший президент признан виновным в преступлении. Первоначальное вынесение приговора было намечено на сентябрь, но затем отложено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было озвучено директором по коммуникациям переходной команды Стивеном Чуном. Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила цикличность американского правосудия, связанного с прекращением федеральных дел против Дональда Трампа.

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    3 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Зеленский заявил о предстоящем визите к Трампу после инаугурации

    Зеленский заявил, что Трамп ожидает его визит одним из первых после инаугурации

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ждет его визита после своей инаугурации.

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с Дональдом Трампом. По его словам, Трамп выразил желание видеть Зеленского одним из первых зарубежных лидеров, которых он примет после своего вступления в должность 20 января, передает Ura.Ru.

    Зеленский отметил, что обсуждение плана действий по урегулированию ситуации на Украине будет ключевым пунктом в повестке дня его визита к Трампу.

    Ранее американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за ситуации на Украине.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

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    4 января 2025, 02:35 • Новости дня
    Глава US Steel обвинил Байдена в коррупции из-за сделки с Nippon Steel

    Байден заблокировал сделку US Steel и Nippon Steel на 15 млрд долларов из-за безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заблокировал сделку между U.S. Steel и японской Nippon Steel, назвав ее угрозой национальной безопасности, что вызвало резкую критику со стороны главы американской компании Дэвида Бурритта.

    Решение президента Джо Байдена заблокировать сделку по покупке U.S. Steel японским концерном Nippon Steel вызвало бурную реакцию. Как сообщает РИА «Новости», глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал это действие позорным и коррумпированным. По его словам, президент расплатился с профсоюзным лидером, что вредит будущему компании, ее сотрудникам и национальной безопасности.

    Бурритт отметил, что Америка оскорбила Японию, важного экономического и национального союзника, и поставила под угрозу свою конкурентоспособность. Он заявил о намерении бороться с политической коррупцией и выразил сожаление, что США не имеют президента, умеющего заключать выгодные сделки.

    Ранее Джо Байден заблокировал сделку на сумму около 15 млрд долларов, сославшись на угрозу национальной безопасности. Газета Nikkei сообщила о намерении Nippon Steel подать в суд на правительство США, указывая на отсутствие убедительных доказательств угрозы безопасности. Компании считают решение политически мотивированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден остановил сделку на 15 млрд долларов по продаже U.S. Steel компании Nippon Steel, назвав ее угрозой национальной безопасности. Министр экономики Японии Едзи Муто выразил недоумение и сожаление по поводу блокировки этой сделки. Республиканцы в конгрессе США обратились к администрации Джо Байдена с требованием сохранить все документы, касающиеся возможной продажи U.S. Steel, выразив обеспокоенность политизацией решения.

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    4 января 2025, 00:23 • Новости дня
    Пентагон не подтвердил новые поставки оружия Украине

    Пресс-секретарь Пентагона отказалась делать заявления о поставках помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон воздержался от заявлений о новых поставках военной помощи Украине, несмотря на ожидания.

    Пентагон пока не готов делать какие-либо заявления о новых поставках военной помощи Украине, об этом сообщает ТАСС. На брифинге пресс-секретарь Сабрина Сингх заявила, что в настоящее время у нее нет информации или объявлений касательно использования механизма Presidential Drawdown Authority (PDA) для оказания помощи Киеву. «Что касается объявлений о PDA, то я не буду забегать вперед. У меня нет никаких объявлений на сегодня», – заявила Сингх, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал о намерениях США объявить новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни. Однако, Пентагон пока удерживается от подтверждений или уточнений по этому вопросу. Это может говорить о том, что процесс принятия решения все еще находится в стадии обсуждения или стратегического анализа, что требует времени и согласования между ведомствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые ассигнования Конгресса США на военную помощь Киеву лишь увеличивают число жертв среди украинцев, поскольку война не может быть выиграна. До своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины. Суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, с начала российской спецоперации сумма составила 65,4 млрд долларов, как сообщалось в Пентагоне.

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    3 января 2025, 23:35 • Новости дня
    Джонсон переизбран спикером Палаты представителей США

    Майк Джонсон переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США

    Tекст: Денис Тельманов

    Майк Джонсон, республиканец из Луизианы, был переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США, получив поддержку большинства членов нового состава.

    Как передает ТАСС, Майк Джонсон, представитель Республиканской партии из штата Луизиана, был переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США. В результате первого тура голосования он заручился поддержкой 218 членов нового, 119-го созыва Конгресса.

    Изначально трое республиканцев поддержали других кандидатов. Однако после кратких закрытых консультаций они изменили свою позицию в пользу Джонсона. Ранее газета The Hill предполагала, что Джонсон мог бы потерять пост из-за отсутствия поддержки от избранного президента Дональда Трампа. Однако Трамп позже подтвердил свою полную поддержку Джонсона.

    На всеобщих выборах 5 ноября 2024 года республиканцы получили 220 мест в Палате представителей против 215 у демократов, сохраняя контроль над нижней палатой. Однако после сложения полномочий Мэттом Гетцем, у республиканцев осталось 219 законодателей. В Сенате республиканцы также получили большинство, а Дональд Трамп победил Камалу Харрис, став президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер палаты представителей США Майк Джонсон может лишиться поста из-за угрозы потери поддержки однопартийцев-республиканцев, вызванной резолюцией о временном финансировании правительства. Республиканцы столкнулись с проблемами при выборе спикеров Палаты представителей с начала 2023 года и уже отправили одного из них в отставку. Майк Джонсон запретил в здании Палаты представителей трансгендерам пользоваться туалетами по выбору, в соответствии с их гендерной идентичностью.

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    4 января 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп назвал решение судьи фарсом и незаконной атакой

    Трамп обвинил судью в незаконном назначении приговора по делу о фальсификации

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп назвал решение судьи о назначении приговора незаконной атакой и фарсом, подчеркнув, что это противоречит Конституции США.

    Дональд Трамп назвал незаконной политической атакой и фарсом решение судьи Хуана Мерчана назначить вынесение ему приговора, передает РИА «Новости». По словам Трампа, это решение о назначении слушаний на 10 января противоречит Конституции США и угрожает его президентству.

    «Эта незаконная политическая атака является ни чем иным, как сфальсифицированным фарсом», – написал он в Truth Social. Трамп также обвинил судью в заведомо незаконном требовании его явиться в суд.

    Ранее суд Нью-Йорка назначил на 10 января вынесение приговора, но разрешил Трампу присутствовать онлайн. Суд отклонил просьбу адвокатов о прекращении дела, несмотря на обвинительный вердикт присяжных. Дело связано с обвинениями во фальсификации документов Trump Organization.

    Суд считает, что действия Трампа относятся к личным и не угрожают полномочиям исполнительной власти. Прокуратура настаивает на продолжении дела, несмотря на возможный президентский иммунитет Трампа. Защита утверждает, что Конституция ограничивает привлечение избранного президента к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Нью-Йорке назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было озвучено директором по коммуникациям переходной команды Стивеном Чуном. Мария Захарова отметила цикличность американского правосудия в связи с прекращением федеральных дел против Трампа, демонстрирующую различные результаты до и после выборов.

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    3 января 2025, 23:50 • Новости дня
    Пентагон не нашел связи у подозреваемых в атаках в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

    Пентагон не обнаружил совпадений в военной службе подозреваемых в атаках в США в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон не нашел связи по военной службе у подозреваемых в атаках в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, сообщил заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Пентагон не видит связи по военной службе у подозреваемых в терактах в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, передает ТАСС. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она подчеркнула, что в послужных списках Шамсуда Дина Джаббара и Мэттью Лайвелсбергера нет совпадений в службе в ВС США. Однако для уточнения информации рекомендовала обратиться в пресс-службу Армии США.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что спецслужбы исследуют возможные связи между этими атаками. В новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Преступник открыл огонь по полиции и был убит в ответ. В результате атаки погибло 14 человек, 30 получили ранения. Исполнителем теракта назван ветеран ВС США Шамсуд Дин Джаббар, при котором обнаружен флаг «Исламского государства».

    Взрыв пикапа Cybertruck у Trump International Hotel в Лас-Вегасе произошел на прошлой неделе. В результате инцидента один человек погиб, семь получили ранения. По данным ABC, инцидент расследуется как потенциальный теракт. Fox News сообщило, что подозреваемый Лайвелсбергер, сержант спецназа армии США, находился в отпуске и ранее служил в различных странах, включая Афганистан и Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР пока не обнаружило связи между наездом автомобиля Ford на толпу в Новом Орлеане и взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Мэттью Ливельсбергер, которого подозревают в подрыве Tesla Cybertruck, служил в Германии в подразделении, обучающем украинских военных. Associated Press заявило, что Ливельсбергер «служил на Украине», а в соцсетях есть его фото в футболке с украинским лозунгом. Источники, знакомые с расследованием, сообщили, что Ливельсбергер мог действовать из-за расставания с женой, которое произошло по причине его измен.

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    4 января 2025, 02:10 • Новости дня
    ФБР: подозреваемый в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе не был противником Трампа

    ФБР установило, что подозреваемый в подрыве Cybertruck не проявлял неприязни к Трампу

    Tекст: Денис Тельманов

    ФБР США считает, что подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе не испытывал неприязни к Дональду Трампу, несмотря на связь с военным прошлым.

    Как передает ТАСС, Федеральное бюро расследований США обнаружило, что Мэттью Лайвелсбергер, подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе, вероятно, страдал от посттравматического стрессового расстройства. Представитель ФБР заявил, что Лайвелсбергер не испытывал неприязни к Дональду Трампу.

    Инцидент произошел на территории гостиницы Trump International Hotel, когда взорвался пикап Cybertruck. В результате происшествия погиб один человек, а еще семеро получили ранения. Власти рассматривают это как потенциальный теракт.

    По данным телеканала Fox News, Лайвелсбергер ранее служил сержантом спецназа армии США и находился в отпуске. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане, а также выполнял задания в Грузии, Республике Конго и на Украине.

    Параллельно с этими событиями, в новогоднюю ночь в Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу, что привело к гибели 14 человек и ранению еще 30. Преступник, гражданин США Шамсуд Дин Джаббар, был убит полицией, а при нем был обнаружен флаг террористической организации «Исламское государство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Пентагон не нашел связи по военной службе у подозреваемых в атаках в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. ФБР и Министерство внутренней безопасности США разослали предупреждение о возможных повторных терактах, аналогичных инциденту в Новом Орлеане, где автомобиль въехал в толпу. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэтью Ливельсбергер мог действовать из-за расставания с женой, которое произошло по причине его измен.

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    4 января 2025, 04:58 • Новости дня
    Трамп предложил Романа Пипко на пост посла в Эстонии

    Трамп предложил экс-главу Российско-американского фонда послом в Эстонию

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Романа Пипко на пост посла в Эстонии, отметив его опыт работы с международными правительствами.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Романа Пипко на должность американского посла в Эстонии, сообщает ТАСС. Он заявил об этом на своей странице в социальной сети Truth Social, подчеркнув значительный опыт Пипко в международных отношениях и его эстонское происхождение.

    «Я с радостью объявляю, что выдвигаю Романа Пипко на должность нового посла Соединенных Штатов в Эстонии. Роман родился и вырос в Эстонии, он обладает серьезным опытом работы с правительствами других стран», – написал Трамп.

    Ранее Роман Пипко занимал важные должности, представляя интересы США в Европейском банке реконструкции и развития, а также возглавлял Российско-американский фонд предпринимательства. Этот фонд был создан в 1995 году, объединившись с Фондом поддержки российских крупных предприятий и став частью Американского фонда инвестиций в России, который действовал до 2008 года.

    Трамп отметил, что Пипко также представлял интересы американских компаний на международной арене, ведя переговоры по вопросам, связанным с проектами в Монголии, Африке, России, Западной Европе и Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил демократов в намерении затянуть утверждение его кандидатов на должности в новой администрации. Йенс Столтенберг был назначен новым сопредседателем влиятельной Бильдербергской группы, что может означать смену стратегии организации. Дональд Трамп выбрал Марка Бернетта в качестве нового посла США в Британии, отметив его заслуги в телепродюсировании.

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    4 января 2025, 04:25 • Новости дня
    Блинкен решил посетить Южную Корею, Японию и Францию

    Энтони Блинкен решил посетить с визитом Республику Корея, Японию и Францию

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит рабочую поездку в Азию и Европу.

    Глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен посетит с 4 по 9 января Республику Корея, Японию и Францию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

    В ходе визита в Сеул Блинкен должен провести встречи с высокопоставленными чиновниками, на которых планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

    В Японии глава американского внешнеполитического ведомства обсудит прогресс в союзнических отношениях двух стран, а также ряд двусторонних, региональных и международных вопросов. В ходе визита во Францию Блинкен обсудит с представителями руководства страны вызовы в Европе, на Ближнем Востоке и за их пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономики Японии Едзи Муто выразил недоумение и сожаление по поводу блокировки президентом США Джо Байденом сделки по приобретению компанией Nippon Steel американской U.S. Steel, тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года, а американский президент Джо Байден заявил о готовности оказать всю необходимую помощь Южной Корее в связи с авиакатастрофой самолета Jeju Air в аэропорту Муан, которая унесла жизни 179 человек.

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    4 января 2025, 07:06 • Новости дня
    Харрис запнулась при клятве верности флагу США

    Камала Харрис не смогла произнести клятву верности флагу на заседании Сената

    Tекст: Денис Тельманов

    На первом заседании Сената нового созыва в США вице-президент Камала Харрис запнулась при произнесении клятвы верности флагу, что не осталось незамеченным СМИ и пользователями соцсетей.

    Инцидент произошел на первом заседании Сената Конгресса США нового созыва, пишет ТАСС. Камала Харрис, в роли председателя верхней палаты Конгресса, привела к присяге новых членов Сената. Во время церемонии Харрис начала произносить клятву верности флагу США, но запнулась, не закончив фразу.

    Видеозапись трансляции, которую вел телеканал C-SPAN, показала, как Харрис произнесла фразу о «верности Соединенным Штатам». После этого она запнулась и не упомянула слово «флаг», повторив лишь название страны. На этот эпизод обратили внимание крупнейшие СМИ, такие как Fox News и Newsweek, а также пользователи социальных сетей, упрекнувшие Харрис в незнании текста клятвы.

    Американские СМИ отметили, что ошибка была постыдной для Харрис, бывшего кандидата от Демократической партии на президентских выборах. Она уступила Дональду Трампу, который вновь станет президентом США 20 января, обойдя Харрис на выборах 5 ноября. Это сделает Трампа вторым в истории США президентом, вернувшимся к власти после перерыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2023 года республиканец Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей США после трех недель голосований. Президент США Джо Байден заявил, что будет участвовать в выборах 2024 года с целью завершить начатую работу, а также планировал посетить Израиль на фоне обострения конфликта с сектором Газа.

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