Российские и зарубежные журналисты побывали в катакомбах мариупольского завода «Азовсталь», где недавно укрывались украинские военные и националисты из полка «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела).

Сотрудникам СМИ пришлось пробираться сквозь бетонные остовы полуразрушенных зданий. Спуск в бункер идет через гермодвери. Для сна украинские военные и националисты оборудовали трехэтажные нары из сырых досок, используя пенополистирол вместо матрацев, грязные спальники и одеяла, передает РИА «Новости».

У украинцев, судя по всему, еще оставалась еда. Вперемешку с мясными консервами лежат украинская форма и американские медицинские изделия. На одной из стен есть надпись «Зеля – зрадник», на другой висят снимки погибших «азовцев» (позывной последнего в этом ряду – «Сатана»).

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 националистов и военнослужащих ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных.