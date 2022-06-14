Зеленский раскритиковал Германию

Басурин назвал причину «варварских» обстрелов Донецка

«Варварские» обстрелы Донецка стали происходить после того, как Запад начал поставлять тяжелые вооружения Украине, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он добавил, что столицу ДНР в последние дни обстреливали с использованием артиллерии натовского калибра 155 мм, РСЗО «Смерч» и «Град», передает ТАСС.

«Основные обстрелы по центру Донецка начались после того, как Запад решил поставлять тяжелое вооружение Украине. До этого – в 2014, 2015 и 2016 годах – такого не было. Это сейчас появилось, начиная с мая, когда уже пошли поставки. <...> Такие варварские обстрелы появились тогда, когда в большом количестве оружие стало поставляться на Украину другими странами», – сказал Басурин.

Также, по его словам, участники организации «Врачи без границ» собирали разведданные в Донецке, чтобы передавать их украинской стороне.

«То же самое и миссия ОБСЕ. Тот случай, который мне известен: представитель Польши предлагал деньги и алкоголь бойцу за то, чтобы он передал какую-то информацию. На тот момент эту информацию довели до главы миссии, который находился здесь, и были вынуждены его отсюда убрать. Те расследования, которые проводили, есть уже доказательная база, что несколько представителей мониторов, которые работали здесь, они собирали информацию и передавали на Украину. Да, это подтвержденные факты», – сказал он.

Ранее замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк.

До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска, войска Донецкой народной республики находятся вблизи Славянска.

Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска.

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