ВС России уничтожили крупный склад ракетных комплексов на западе Украины

ВМФ России поразили крылатыми ракетами «Калибр» в Тернопольской области крупный склад поставленного Киеву из США и ЕС оружия, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», – цитирует его РИА «Новости».

Конашенков добавил, что ВКС России за сутки уничтожили высокоточными ракетами два пункта управления и 15 районов сосредоточения сил и техники Украины.

По его словам, в результате были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Барвенкова Харьковской области, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Славянска Донецкой Народной Республики, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Кривого Рога, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Звановка Луганской Народной Республики и Закотное Донецкой Народной Республики.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов авиации уничтожено более 150 националистов, шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и десять специальных автомобилей различного назначения. Истребительной авиацией сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики», – сообщил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области. «Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Боровеньки, Дружба Луганской народной республики, Владимировка Донецкой народной республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области», – сказал Конашенков.



Кроме того, российские ПВО за сутки сбили две ракеты «Точка-У» в Херсонской области и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области и ЛНР.

Конашенков отметил, что российские ракетные войска и артиллерия поразили 248 районов скопления украинских военных, 21 пункт управления, а также 37 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ.

«В результате ударов уничтожено более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и минометов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива», – добавил он.

Генерал-лейтенант уточнил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танка и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне в Минобороны России заявили, что ВС России высокоточным ударом уничтожили пункт дислокации иностранных наемников.