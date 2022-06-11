В США предложили способ разрешить конфликт Приднестровья и Молдавии

Посол США в Молдавии Кент Дойл Логсдон считает, что Приднестровью нужно предоставить особый статус, такое мнение дипломат высказал в ходе своего визита в город Бельцы, который еще называют «северной столицей» республики.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы целостность и безопасность Молдавии соблюдались. Выход из кризиса мы видим в предоставлении Приднестровью особого статуса в составе Молдавии», – сказал посол США журналистам и гражданским активистам в ходе своего визита, которая транслировалась онлайн на Youtube-канале бельцкого интернет-проекта Nordnews, сообщает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что США выступают за возобновление политических переговоров Кишинева и Тирасполя в формате «5+2».

«США и впредь будут поддерживать урегулирование конфликта в формате «5+2». Да, это длительный процесс, но в его основе лежит мирное урегулирование, то есть то, что сделает жизнь людей правого и левого берегов лучше», – сказал Логсдон.

Ранее власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость непризнанной республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.

Напомним, в 2022 году исполняется 30 лет с начала российской миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас в Молдавии вновь заговорили об объединении с Румынией.