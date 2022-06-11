В Польше признали поспешность антироссийских санкций

Польское правительство поспешило с тотальным эмбарго на импорт российского угля, заявил в беседе с Polskie Radio депутат от Гражданской коалиции Павел Понцилюш.

По его мнению, внезапное сокращение поставок может стать проблемой для частных потребителей, сообщает РИА «Новости».

«Такие радикальные решения принимались слишком быстро, нужно было подойти к этому немного спокойнее. За последние несколько лет импорт угля из России лишь увеличивался. Резкое сокращение поставок в большей степени ударит по простым полякам», – сказал политик.

Наращивание собственной добычи угля займет у Варшавы не менее полутора лет, добавил Понцилюш.

В конце марта Польша полностью отказалась от импорта угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это привело к дефициту топлива, наблюдается и нехватка дров. Польским гражданам разрешили собирать хворост в лесах в больших объемах, эта мера проходит в качестве ответа на рост цен на энергию.