Axiom с задержкой в месяц заплатила Роскосмосу за полет американского астронавта

Компания Axiom Space с задержкой в месяц заплатила Роскосмосу за полет американского астронавта Марка Ванде Хая на российском корабле на Международную космическую станцию, заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин на телеканале «Россия 24».

«Мы получили полное финансирование со стороны не НАСА, а компании Axiom, которая выступала в качестве посредника в организации этой миссии..., обещали нам до конца мая заплатить, скажу так, они опоздали ровно на месяц, то есть была задержка», – передает РИА «Новости» его слова.

Рогозин добавил, что все средства были возвращены в полном объеме в рублях.

Ранее НАСА и Роскосмос разошлись в данных о том, кто будет следующим командиром МКС. В пресс-службе НАСА рассказали, что после расстыковки от МКС корабля «Союз МС-17», намеченной на 17 апреля, командиром 65-й экспедиции станет американка Шеннон Уолкер. Роскосмос в свою очередь сообщил, что командиром 65-й экспедиции будет Новицкий.

Рогозин сообщал, что замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Марка Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18» провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции.