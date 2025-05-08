  • Новость часаНачалось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы
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    Страны Прибалтики стали морить голодом русских пенсионеров
    ФСБ рассекретила дело расстрелявшего тысячи граждан СССР литовца
    В Москве суд ликвидировал организацию узбекской диаспоры
    Почему атакуют наш День Победы. Разбор мотивации врагов России
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии
    Вучич записал обращение на Красной площади в Москве
    В МИД России озвучили главное препятствие к перемирию на Украине
    В Москве объяснили решение Алиева не приезжать на 9 Мая
    Мерц заявил об отсутствии оснований для выплаты репараций Польше
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    15 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    11 комментариев
    8 мая 2025, 03:23 • Новости дня

    Стало известно о снижении в России числа пенсионеров в апреле 2025 года

    Численность пенсионеров на учете в Соцфонде снизилась до 40,961 млн человек

    Tекст: Денис Тельманов

    По состоянию на апрель текущего года общее число пенсионеров, состоящих на учете в Социальном фонде России, уменьшилось почти на 200 тыс. по сравнению с январем.

    Об этом сообщают данные Социального фонда России, которые изучил ТАСС. В апреле 2025 года на учете находились 40,961 млн пенсионеров, тогда как в январе показатель составлял 41,169 млн. По сравнению с апрелем 2024 года число пенсионеров также снизилось на 21 тыс.

    Снижение больше всего коснулось получателей пенсии по старости – их количество уменьшилось с 33,379 млн в январе до 33,187 млн в апреле. Получателей социальной пенсии в апреле насчитывалось 3,436 млн, а по инвалидности – 2,255 млн человек.

    Число работающих пенсионеров в апреле составило 7,963 млн, что ниже январского значения (8,208 млн). Зато количество неработающих пенсионеров немного увеличилось – с 32,960 млн до 32,997 млн.

    Профессор Финансового университета Александр Сафонов объяснил, что статистика связана с изменениями в пенсионной реформе и действием фактора смертности. Он заявил: «Это выражается в том, что мы больше не увидим прироста численности работающих пенсионеров, так как будут влиять два фактора. В первую очередь, это высокий возраст выходящих на пенсию мужчин – 65 лет, тогда как многие специальности, которые связаны с физическим трудом, становятся для организма недоступны». Кроме того, эксперт отметил сложности трудоустройства по профилю для возрастных работников и влияние хронических заболеваний на уровень инвалидности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с начала мая увеличились выплаты для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы, а для отдельных категорий пенсионеров введены дополнительные доплаты. В стране насчитывается 27,3 млн женщин-пенсионеров и 13,8 млн мужчин-пенсионеров. В странах Прибалтики русским пенсионерам фактически запретили получать выплаты из России, что политологи оценивают как циничную манипуляцию.

    7 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне

    Сенатор Джабаров: Предложением о демилитаризованной зоне Украина пытается выбить передышку

    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Владимира Зеленского никогда не выполнял договоренностей. Предложение Киева об отводе войск на 15 километров от линии столкновения обернется тем, что противник будет накапливать силы, а затем попытается нанести удар и закрепиться на новых позициях, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог рассказал о плане Украины по демилитаризованной зоне.

    «В то время как Москва предлагает Киеву прямые переговоры, украинские власти выдвигают все новые условия для их начала и выступают с сомнительными идеями. Тем самым они демонстрируют свою неготовность к диалогу», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Офис Владимира Зеленского до сих пор не выполнял договоренностей: взять, например, мораторий на удары по энергообъектам или пасхальное перемирие. Предложением заморозить конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону Украина пытается выбить себе передышку», – считает собеседник.

    Парламентарий подчеркивает: противник будет накапливать силы, чтобы нанести удар и попытаться закрепиться на позициях. «Среди прочего, проблема в том, что Зеленский почти не руководит своей армией. Националистические батальоны продолжат делать то, что считают нужным. Возможны любые провокации. В Штатах, которые транслируют идеи Киева, должны это понимать», – заключил Джабаров.

    Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что власти Украины готовы к прекращению боевых действий вдоль текущей линии фронта с последующим созданием буферной зоны. По его словам, Киев рассматривает возможность отвести войска на 15 километров и ожидает, что США убедят Россию поступить аналогично. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», – добавил политик.

    По словам Келлога, украинское руководство уже сегодня готово ввести всеобъемлющее перемирие как минимум на 30 дней. Дипломат уточнил, что оно включает в себя прекращение боев на суше, в воздухе и море. «Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня – президент Трамп, если Путин согласится», – добавил спецпосланник.

    Ранее Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля. По его задумке, британские и французские контингент могли бы расположиться на западе страны в качестве «силы перестраховки». Между ними и российскими войсками могли бы быть «украинские силы и буферная зона».

    Впрочем, позднее спецпосланник Трампа опроверг публикацию издания, заявив, что его слова якобы неправильно интерпретировали. Келлог сказал, что упомянул о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участия американских войск. Газета ВЗГЛЯД писала, что означают эти идеи для реального перемирия.

    Напомним, российские власти допускали создание буферной зоны. Она должна быть на таком удалении, с которого невозможно было бы дотянуться до нашей территории, заявлял Владимир Путин. «На фоне атак дронами, артиллерийских обстрелов нашей территории будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некую буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», – объяснял пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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    7 мая 2025, 08:48 • Новости дня
    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта

    Глава МИД России Лавров заявил о важности устранения угроз для мира на Украине

    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться лишь прекращением огня, и остановкой боевых действий на линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для журнала «Международная жизнь».

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи» для журнала «Международная жизнь» отметил, что для прочного мира необходимо устранить первопричины конфликта, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить исключительно прекращением огня.

    Министр отметил, что речь идет о необходимости устранения угроз безопасности России, возникших после расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в альянс. По мнению Лаврова, столь же важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, находящихся под контролем киевского режима, включая защиту русского языка, культуры и канонического православия.

    Лавров поблагодарил Вьетнам за сбалансированную позицию по украинскому вопросу и подчеркнул развитие стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Он отметил, что отношения двух стран строятся на взаимном доверии и близости взглядов по большинству международных вопросов. Министр также подчеркнул, что Москва и Ханой разделяют стремление к формированию многополярного мироустройства на основе баланса интересов.

    В статье также говорится о приглашении генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама То Лама на Парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая. Лавров отметил, что в этом году в столицу России приедут более 20 иностранных лидеров для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне, а также 80-летию образования ООН.

    Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Украина готова на приостановку боевых действий вдоль линии боевого соприкосновения с формированием демилитаризованной полосы шириной 30 км.

    Келлог также сообщил о требовании Киева объявить перемирие сроком на 30 дней.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров, среди которых высокопоставленные представители Вьетнама.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 15:32 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала закупки российского газа «ошибкой исторического масштаба»

    Глава ЕК Фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно отвергла возможность возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой и подчеркнув угрозу безопасности и экономике.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность возобновления закупок российского газа после окончания украинского конфликта, предупредив, что это будет «ошибкой исторического масштаба» для Европы, сообщил телеканал Euronews.

    «Чтобы быть предельно понятной: эра российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу», – заявила она в среду перед законодателями в Страсбурге. Она подчеркнула, что зависимость от России вредна не только для безопасности, но и для  экономики Европы.

    «Цены на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом», – добавила фон дер Ляйен.

    ЕС устанавливает 2027 год в качестве крайнего срока для поэтапного отказа от всех российских энергоносителей, включая СПГ.

    «Некоторые все еще говорят, что мы должны снова открыть кран российским газу и нефти. Это было бы ошибкой исторического масштаба. И мы никогда этого не допустим», – сказала она.

    Глава ЕК заявила, что Россия якобы неоднократно доказывала свою ненадежность, когда поставки газа в Европу прерывались в 2006, 2009, 2014, 2021 годах. По ее словам, пора усвоить урок и прекратить вредить самим себе.

    Несмотря на коллективные обязательства, некоторые виды российского топлива еще проникают в экономику блока. В 2024 году 27 государств-членов потратили 23 млрд евро на российские энергоносители, что превышает объем военной помощи Украине, уточнил Euronews.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит публикацию плана по прекращению импорта российского газа и постепенному отказу от действующих контрактов до конца 2027 года, среди его положений – запрет новых сделок и спотовых контрактов.

    При этом данные Евростата говорят о том, что средняя стоимость газа для бытовых потребителей в странах Евросоюза во второй половине 2024 года установила абсолютный рекорд, превысив прежние значения.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Европа угрожает любому российскому газу.

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    7 мая 2025, 21:15 • Новости дня
    Лавров: В ЕС приветствуют только проповедующих нацистские ценности лидеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал закрытие воздушного пространства рядом европейских стран для иностранных лидеров, желающих попасть в Москву ко Дню Победы, позором.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он подчеркнул: «Конечно, это позор. Это позор». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Лавров добавил, что власти Евросоюза приветствуют только тех, кто «проповедует нацистские ценности, как Владимир Зеленский и его команда». По словам главы МИД, Брюссель стремится ограничить права тех, кто поддерживает сохранение исторической памяти вместе с Россией.

    Напомним, латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо при посещении парада Победы в Москве продолжением абсурдной русофобской линии.

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

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    8 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Вайно назвал наступление СССР, а не ядерные бомбежки причиной капитуляции Японии

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель администрации президента России Антон Вайно отметил, что решающим фактором капитуляции Японии в 1945 году стало наступление советских войск на Дальнем Востоке, а не ядерная бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки американцами.

    Сброс США ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки не был для Японии определяющим при принятии решения о капитуляции, указывает Антон Вайно в сборнике статей Совбеза РФ «К 80-летию Великой Победы», передает ТАСС. Глава администрации президента подчеркнул, что в первую очередь советское наступление, приведшее к разгрому Квантунской армии, сыграло роль в капитуляции Японии и перечеркнуло планы Токио по переброске сил для обороны против союзников.

    Он напомнил, слова тогдашнего премьер-министра Японии Кантаро Судзуки, который признавал, что японцы испытали большое потрясение от атомной бомбардировки, однако вступление СССР в войну сделало продолжение войны невозможным.

    Вайно отметил, что после ядерных ударов по Японии США начали искажать суть тех событий, оправдывая свои действия необходимостью скорейшего завершения войны, хотя соотношение сил между США и Японий и так указывало на превосходство американцев.

    По словам руководителя администрации президента РФ, в этих обстоятельствах удары по Хиросиме и Нагасаки «по сути, представляли собой натурное испытание ядерного оружия при ударе по городским агломерациям» и были варварским актом. Вайно озвучил мнение историков, что эти действия преследовали цель подтвердить «растущие гегемонистские устремления США».

    Напомним, в августе 1945 года пилоты американских ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. Примечательно, что на ежегодных траурных церемониях в память о жертвах ядерных взрывов японские официальные лица воздерживаются от упоминания, что бомбардировки были осуществлены США.

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    7 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Песков предложил журналистам позвонить в Киев после атаки дронов на Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться в Киев за разъяснениями по поводу недавней атаки беспилотников на столицу и Подмосковье.

    На просьбу прокомментировать мотивы украинского режима, устроившего атаку БПЛА, представитель Кремля заявил: «Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», сообщает ТАСС.

    Накануне российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

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    7 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Вэнс удивился отсутствию диалога между Москвой и Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил недоумение по поводу отсутствия диалога между Россией и Украиной по теме окончания боевых действий.

    Вэнс заявил, что Вашингтон считает абсурдным тот факт, что Россия и Украина до сих пор не обсуждают пути завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней. Американский помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что в администрации США считают, что заключение соглашения по урегулированию ситуации на Украине остается достижимым вариантом.

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    7 мая 2025, 15:39 • Новости дня
    Летевший в Москву самолет Вучича сел в Баку
    Летевший в Москву самолет Вучича сел в Баку
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет с президентом Сербии Александром Вучичем ожидает разрешения на вылет в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы, пишет Tanjug.

    По данным Tanjug, борт с главой сербского государства вынужден был совершить посадку в аэропорту Баку, передает ТАСС. Напомним, Вучич отправился в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Ранее латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

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    7 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    Вэнс назвал требования России по Украине «естественным процессом переговоров»

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не разделяют мнение о том, что Россия не заинтересована в достижении мирного соглашения по Украине, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Вэнс подчеркнул: «Я бы не стал утверждать, что Россия не заинтересована в разрешении конфликта. В настоящий момент она выдвигает ряд требований, которые, по нашему мнению, чрезмерны, но это естественный процесс переговоров», передает РИА «Новости».

    Вице-президент США отметил, что следующим шагом должна стать выработка базовых параметров для начала прямого диалога между сторонами. По его словам, США готовы содействовать переговорам, однако ключевым моментом является начало прямых переговоров между Россией и Украиной.

    «Мы хотим, чтобы Россия и Украина договорились о базовых условиях для переговоров. США готовы участвовать в этих обсуждениях, но главное - чтобы сами стороны начали говорить друг с другом», - отметил он.

    Ранее Вэнс выразил недоумение по поводу отсутствия диалога между Россией и Украиной по теме окончания боевых действий. До этого он заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.

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    7 мая 2025, 07:31 • Новости дня
    Захарова заявила о бессмысленности перестановок в правительстве Германии

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изменения в составе правительства Германии, отметив, что Россия готова к любому развитию ситуации.

    Захарова отметила, что последние годы Германия утратила остатки суверенитета, авторитета и значения в международных делах, передает РИА «Новости».

    По ее словам, перемена лиц в правительстве Германии не оказывает существенного влияния на глобальные процессы.

    Она добавила, что Россия готова к любому развитию событий, несмотря на происходящие перемены в немецком правительстве.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в бундестаге.

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    7 мая 2025, 15:25 • Новости дня
    ЕС собрался добавить «Сургутнефтегаз» и ВСК в санкционный список

    Bloomberg: ЕС собрался добавить «Сургутнефтегаз» и ВСК в санкционный список

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен ограничить деятельность российских компаний, включая «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК.

    Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы Еврокомиссии, разосланные странам ЕС для согласования, передает ТАСС.

    Помимо двух российских компаний, черный список расширится еще на 60 физических и юридических лиц, а также 150 танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти.

    Bloomberg уточнил, что очередной пакет санкций станет «упрощенным» и не будет содержать новых торгово-экономических ограничений.

    Ранее Евросоюз включил в новый пакет санкций 20 компаний из различных стран, обвинив их в «содействии обходу ограничений для России».

    Европейские страны заявили о желании скоординировать с США введение 17-го пакета санкций против России.

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    7 мая 2025, 08:24 • Новости дня
    «Аэрофлот» допустил отмену и объединение рейсов после ограничений в Москве

    Ограничения в Шереметьево привели к задержкам и изменению расписания «Аэрофлота»

    Tекст: Ирма Каплан

    Ограничения на вылеты и прилеты в аэропорту Шереметьево ночью затронули часть рейсов «Аэрофлота», в связи с чем компания сообщила о возможных объединениях и отменах рейсов.

    Часть рейсов авиакомпании «Аэрофлот» была перенаправлена на запасные аэродромы или задержана на вылет из-за введенных временных ограничений в аэропорту Шереметьево с часа ночи до 5.30 среды, в дальнейшем возможны объединения и отмены рейсов, сообщили в Telegram-канале компании.

    «Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов», – сказано в посте.

    Авиакомпания порекомендовала пассажирам отслеживать информацию на онлайн-табло, информационных табло аэропорта и слушать объявления по громкой связи, пока «Аэрофлот» работает над стабилизацией расписания.

    «Пассажирам оказывается обслуживание согласно федеральным авиационным правилам России, в зависимости от того, как долго им приходится ждать вылета», – добавили в компании.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, временные ограничения в московских аэропортах стали причиной задержки вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии». В ночь на среду российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву. Росавиация  сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.

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    7 мая 2025, 18:06 • Новости дня
    Кириенко оценил ход строительства филиала «Таврида» в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко побывал на строительстве филиала «Таврида» в Херсонской области, где завершаются основные работы.

    По словам губернатора Владимира Сальдо, проект считается одним из ключевых для молодежной политики региона, передает «Херсонское агентство новостей».

    Он отметил: «Строительство идет хорошими темпами. Уже завершены основные этапы, завершается благоустройство и подключение инженерных сетей. Полностью объект будет готов к 30 июня, а первый заезд намечен на 12 июня – День России».

    Филиал станет образовательным центром для творческой молодежи исторических регионов России. Он строится по нацпроекту «Молодежь и дети» на территории площадью 18,5 гектара. Здесь смогут жить, учиться и заниматься творчеством 420 участников, 50 экспертов и 60 сотрудников.

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    7 мая 2025, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: Путин вернул России стабильность, покой и веру в себя

    Политолог Асафов: Путин стал первым послевоенным лидером, при котором Россия приобрела территории

    Эксперт: Путин вернул России стабильность, покой и веру в себя
    @ Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие 25 лет непременно войдут в историю России как время великих свершений. Страна окрепла в экономическом плане, вернула исторически принадлежавшие ей территории и заручилась уважением на международной арене. Все это стало возможно благодаря эффективному руководству президента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Напомним, 7 мая 2000 года состоялась первая инаугурация Владимира Путина.

    «За время пребывания Владимира Путина у власти Россия изменилась до неузнаваемости. Наша страна окрепла, ее суверенитет на международной арене усилился, а возросшая экономическая мощь позволила пережить колоссальное давление коллективного Запада, начавшееся в 2022 году», – отметил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Напомню, еще в середине 90-х многие американские и европейские аналитики предрекали распад России. Но их прогнозы оказались в корне неверными. В стране не только стабилизировалась внутриполитическая ситуация, но и на международном уровне к Москве вернулось уважение партнеров», – напоминает он.

    «Мы стали полноправным полюсом многополярного мира. Россия играет значимую роль в таких глобальных проектах, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Эти организации бурно развиваются, и многие страны с удовольствием связывают собственное будущее с ними. Причем партнерство в них выстраивается на взаимовыгодных условиях», – добавляет собеседник.

    «И все это стало возможным благодаря эффективному руководству Владимира Путина. Наверняка лет через 50 или 100 историки назовут текущую эпоху в его честь. Он подарил России не только стабильность и покой, но и веру в себя. Сегодня граждане являются настоящими патриотами своей Родины», – поясняет эксперт.

    «Именно поэтому в России начинается настоящее культурное возрождение. Появляется понимание, что мы являемся цивилизацией, которая обладает собственными уникальными ценностями. Такие категории, как вера, служение, совесть, семейность и созидание, плотно входят в общественное сознание», – уточняет он.

    «На это влияют и крупные внешнеполитические победы России. Напомню, что Путин является первым послевоенным лидером, при котором страна не потеряла территории, а приобрела их. Это огромный показатель. И, конечно, народ искренне любит и уважает нашего президента, в котором видит не формального управленца, а настоящего лидера нации», – заключил Асафов.

    Напомним, ровно 25 лет назад состоялась первая церемония инаугурации Владимира Путина. Прошедшая четверть века стала знаковым периодом для истории России. Еще в начале своего президентства он обозначил важнейшую проблему – экономическую слабость, толкающую страну в лоно третьего мира, напоминает РИА «Новости».

    Кризис удалось преодолеть. С момента объявления дефолта в 1998 году Россия рекордными темпами увеличила национальный ВВП. Тогда данный показатель составлял лишь 2,6 трлн рублей, а в 2022-м он достиг отметки в 153,4 трлн, показав рост более чем в 55 раз. Сегодня же страна занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности.

    Улучшилось и положение России на международной арене. В прошлом году в Казани прошел саммит БРИКС – встреча лидеров одной из наиболее влиятельных организаций планеты, к числу создателей которой относится и Москва.

    Кроме того, расширилась и территория страны. В 2014 году в состав России вошли Республика Крым и Севастополь, а позже, после начала спецоперации, страна приросла четырьмя новыми регионами: ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областями.

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    7 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    В Брянской области за ночь уничтожили более 140 воздушных целей

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на среду в Брянской области силы ПВО совместно с Росгвардией уничтожили свыше 140 воздушных целей, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что более 140 воздушных целей, включая одну крылатую ракету, были уничтожены на территории Брянской области за прошедшую ночь.

    По данным Богомаза, к отражению массированной атаки привлекались подразделения ПВО Министерства обороны России, Росгвардии по Брянской области и отряда «БАРС-Брянск».

    Губернатор подчеркнул, что благодаря слаженной работе силовых структур удалось предотвратить серьезные последствия.

    Ранее российские военные отразили атаку трех украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. Атаку украинского БПЛА отразили в Костромской области. Во вторник и в ночь на среду ПВО отражала атаки беспилотников на Москву.

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