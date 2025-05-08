Численность пенсионеров на учете в Соцфонде снизилась до 40,961 млн человек

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщают данные Социального фонда России, которые изучил ТАСС. В апреле 2025 года на учете находились 40,961 млн пенсионеров, тогда как в январе показатель составлял 41,169 млн. По сравнению с апрелем 2024 года число пенсионеров также снизилось на 21 тыс.

Снижение больше всего коснулось получателей пенсии по старости – их количество уменьшилось с 33,379 млн в январе до 33,187 млн в апреле. Получателей социальной пенсии в апреле насчитывалось 3,436 млн, а по инвалидности – 2,255 млн человек.

Число работающих пенсионеров в апреле составило 7,963 млн, что ниже январского значения (8,208 млн). Зато количество неработающих пенсионеров немного увеличилось – с 32,960 млн до 32,997 млн.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов объяснил, что статистика связана с изменениями в пенсионной реформе и действием фактора смертности. Он заявил: «Это выражается в том, что мы больше не увидим прироста численности работающих пенсионеров, так как будут влиять два фактора. В первую очередь, это высокий возраст выходящих на пенсию мужчин – 65 лет, тогда как многие специальности, которые связаны с физическим трудом, становятся для организма недоступны». Кроме того, эксперт отметил сложности трудоустройства по профилю для возрастных работников и влияние хронических заболеваний на уровень инвалидности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с начала мая увеличились выплаты для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы, а для отдельных категорий пенсионеров введены дополнительные доплаты. В стране насчитывается 27,3 млн женщин-пенсионеров и 13,8 млн мужчин-пенсионеров. В странах Прибалтики русским пенсионерам фактически запретили получать выплаты из России, что политологи оценивают как циничную манипуляцию.