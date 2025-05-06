ФСБ рассекретило докладную «Смерш» о гибели защитников Аджимушкайских каменоломен

Tекст: Александра Юдина

Документ, рассекреченный к 80-летию Победы, передан Крымским федеральным университетом, передает ТАСС.

В нем собраны свидетельства о героической обороне и трагической гибели тысяч советских солдат и гражданских в каменоломнях.

По данным управления ФСБ, докладная была подготовлена контрразведкой «Смерш» отдельной Приморской армии и содержит сведения о массовых убийствах жителей и военных, скрывавшихся в пещерах после наступления немецких войск.

Комиссия обнаружила там пять братских могил, где были похоронены около 3 тыс. человек, а также многочисленные дневники и письма.

В записке говорится, что немецкие войска с мая по октябрь 1942 года полностью блокировали Аджимушкайские каменоломни, лишив укрывшихся воды, используя взрывы и отравляющие газы.

Подчеркивается, что газы применялись в течение нескольких месяцев, что привело к гибели сотен людей. По подсчетам автора документа, погибло не менее 5 тыс. человек, а современные оценки говорят о 13 тыс. ушедших в катакомбы и лишь 48 выживших.

Специалисты продолжают исследовать найденные архивные материалы, чтобы увековечить память жертв геноцида мирного населения во время войны.

Ранее ФСБ рассекретила факты медицинских опытов нацистов в Крыму. Также ФСБ раскрыла новые документы о преступлениях немецких фашистов в Донецке во время Великой Отечественной войны. Кроме того, в Крыму органы госбезопасности обнародовали документы о поимке нацистского генерала Йенеке.