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ФСБ рассекретило докладную «Смерш» о гибели защитников Аджимушкайских каменоломен
В Аджимушкайских каменоломнях на востоке Крыма обнаружены документы и свидетельства массового уничтожения более 5 тыс. советских солдат и мирных жителей нацистами, которые применяли газы и расстрелы, сообщает УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Документ, рассекреченный к 80-летию Победы, передан Крымским федеральным университетом, передает ТАСС.
В нем собраны свидетельства о героической обороне и трагической гибели тысяч советских солдат и гражданских в каменоломнях.
По данным управления ФСБ, докладная была подготовлена контрразведкой «Смерш» отдельной Приморской армии и содержит сведения о массовых убийствах жителей и военных, скрывавшихся в пещерах после наступления немецких войск.
Комиссия обнаружила там пять братских могил, где были похоронены около 3 тыс. человек, а также многочисленные дневники и письма.
В записке говорится, что немецкие войска с мая по октябрь 1942 года полностью блокировали Аджимушкайские каменоломни, лишив укрывшихся воды, используя взрывы и отравляющие газы.
Подчеркивается, что газы применялись в течение нескольких месяцев, что привело к гибели сотен людей. По подсчетам автора документа, погибло не менее 5 тыс. человек, а современные оценки говорят о 13 тыс. ушедших в катакомбы и лишь 48 выживших.
Специалисты продолжают исследовать найденные архивные материалы, чтобы увековечить память жертв геноцида мирного населения во время войны.
Ранее ФСБ рассекретила факты медицинских опытов нацистов в Крыму. Также ФСБ раскрыла новые документы о преступлениях немецких фашистов в Донецке во время Великой Отечественной войны. Кроме того, в Крыму органы госбезопасности обнародовали документы о поимке нацистского генерала Йенеке.