Рогозин: Немецкий телескоп на «Спектре-РГ» можно будет включить через 2-4 месяца

Российские специалисты смогут включить немецкий телескоп eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ» в течение двух-четырех месяцев, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что потребуется несколько месяцев, чтобы аккуратно разобраться в алгоритмах системы управления и не внося какой-то сумятицы подключиться. Я думаю, что это от двух до четырех месяцев», – передает РИА «Новости» его слова.

Рогозин добавил, что работа будет продолжаться. «Мы продолжим ту работу, по которой я дал поручение, это исследование возможности адаптации нашего управления к управлению немецкого телескопа с тем, чтобы мы стали полноправными хозяевами, операторами всей космической обсерватории», – отметил глава Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что Роскосмос принял решение о восстановлении работы немецкого телескопа eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ» совместно с российским телескопом.

Напомним, в феврале по решению Германии немецкий телескоп российско-германской обсерватории «Спектр-РГ» был отключен.

По словам Рогозина, «германские партнеры получили указание отключить» телескоп, которым «они сами и управляют». Глава Роскосмоса отмечал, что немецкие технические специалисты недовольны таким решением, но сделать ничего не могут.

Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» – международный российско-германский проект. Обсерватория состоит их двух телескопов: eROSITA, созданного Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанного и созданного ИКИ РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ Росатома. «Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года с космодрома Байконур.