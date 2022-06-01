Для признания заслуг отцов награду «Мать-героиня» предложили сделать семейной

Звание «Мать-героиня» могло бы стать семейным и помимо разовой выплаты в 1 млн рублей приносить достойную пенсию обоим родителям, сказала газете ВЗГЛЯД президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович.

Президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поддержал идею вернуть в России почетное звание «Мать-героиня». Таким женщинам планируется выплачивать 1 млн рублей. Также он допустил возможность разрешить многодетным отцам выходить раньше на пенсию.

«В Советском Союзе не было особых критериев к получению этого звания, кроме того, что десятый ребенок должен достичь годовалого возраста, и все детки должны быть живы. И то, если ребенок погиб в Великой Отечественной войне, то он все равно считался. Это была хорошая традиция, которую действительно стоит возродить», – говорит Кондратович.

Однако, по мнению собеседницы, в современных реалиях следует сделать данную награду семейной и выдавать обоим родителям. Она подчеркивает, что, как правило, многодетные семьи – полные, и в воспитании детей равноценно участвуют оба родителя.

«Про отцов всегда забывают. Здорово, если им наконец-то можно будет раньше выходить на пенсию, потому что именно на них лежит основная функция – зарабатывание денег. Более того, есть многодетные семьи, где по каким-то причинам остается только отец. Выходит, такие семьи мы совсем вычеркиваем? Это неправильно, все-таки награда совершенно точно должна быть семейной», – считает Кондратович.

К тому же в многодетных семьях в воспитании детей также участвуют старшие сыновья и дочери, которые тоже должны быть обязательно причастны к данному званию, считает эксперт.

«И, насколько я помню, в Советском Союзе были ордена трех степеней. Это, на мой взгляд, могло бы быть также актуально и на сегодняшний день. В это непростое демографическое время родить троих детей уже подвиг, что уж говорить о семи или десяти. Чествовать надо не только те семьи, где прям много детей, но и малые многодетные семьи, которые стремятся к пополнению», – рассуждает эксперт.

Помимо разовой выплаты в 1 млн рублей семьям с большим количеством детей, по мнению собеседницы, следует предоставлять и другие льготы. Во-первых, сделать обоим родителям повышенную пенсию, поскольку мать, которая воспитывает такое большое количество детей, зачастую попросту не успевает наработать трудовой стаж для получения достойной пенсии. Отец, в свою очередь, трудится не только на работе, но и дома, поэтому также достоин повышенной пенсии.

В 2019 году уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила давать отцам декретный отпуск хотя бы на две недели вместе с матерями. Данную инициативу в беседе с газетой ВЗГЛЯД поддержал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, отметив, что после родов женщина пребывает в сложной ситуации и ей необходима поддержка супруга.

Напомним, в конце мая Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что «семья, где растут трое, четверо и более детей уже сама по себе имеет высокий статус, должна иметь в нашем общественном сознании такой статус и должна поддерживаться со стороны государства». «Что для России многодетная семья – это нам хорошо известно, это всегда было у нас в России традицией, нужно эту традицию возвращать, она востребована нашим современным развитием, должна утвердиться как норма, как ценностный ориентир для общества и как важнейший приоритет для государства», – указал президент. – «Многодетная, крепкая, благополучная семья - это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми мы сталкиваемся».