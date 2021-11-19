В ОП поддержали идею отправлять отцов в декрет вместе с матерями

После родов женщина в течение месяца пребывает в сложной ситуации, поэтому в данный период ей необходима поддержка супруга, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, комментируя идею давать отцам небольшой декретный отпуск совместно с матерями.

На Московском межрегиональном форуме «Культура отцовства – права и обязанности мужчин в семье и социуме» уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила давать отцам декретный отпуск хотя бы на две недели вместе с матерями, передают РИА «Новости».

«Я считаю, что хорошо, если такое право было бы предоставлено. Единственное, я бы на месяц такой отпуск предоставлял. Связано это с тем, что женщина после родов находится между жизнью и смертью по своему физическому состоянию, поэтому, конечно, было бы здорово, если бы ее любимый мужчина в этот период был бы рядом, это очень важно», – говорит Пожигайло.

Вторая причина, продолжает собеседник, это после приезда женщины из роддома, необходимо решать ряд бытовых проблем. К тому же, в первые месяцы женщина проходит достаточно сложный психологический период, поэтому ей просто необходима поддержка близких.

«Кроме того, если есть другие дети, то женщина после роддома в течение месяца практически неспособна заниматься ими. А если кто-то из детей заболевает, то матери с новорожденным вообще не рекомендовано подходить к болеющему. То есть, было бы здорово, если бы кто-то мог оказать ей помощь, а также поддержать ее. Такая возможность должна быть у отца семейства», – сетует член ОП, отмечая, что и сам является отцом восьмерых детей, поэтому знаком со всеми сложностями данного периода.

Для того, чтобы не допустить нерационального использования отпуска и не допустить ситуации, что мужчина проведет его вне семьи, право на него следует выдавать исключительно находящимся в браке, полагает эксперт.

В ноябре россиянин, который проживает в Хельсинках, Сергей Силкин стал «Отцом года» в Финляндии. По словам ведомства, которое вручило награду, лауреаты премии образцово пропагандировали гендерное равенство в семейной жизни, например, взяв отпуск по семейным обстоятельствам или иным образом уделив время заботе о своих детях.