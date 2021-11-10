Россиянин стал «Отцом года» в Финляндии

Уроженец Карелии, житель Хельсинки россиянин Сергей Силкин стал «Отцом года» в этой стране, сообщил финский минсоцздрав.

Награду вручают каждый год перед Днем отца, который в Финляндии отмечают 14 ноября, также звания удостоили Марко Оикарайнена из Коуволы и Дэна Викхольма из Сипоо, передает РИА «Новости».

«Лауреаты премии «Отец года» образцово пропагандировали гендерное равенство в семейной жизни, например, взяв отпуск по семейным обстоятельствам или иным образом уделив время заботе о своих детях. Они нашли способы поддержать своих детей в исключительных ситуациях, а также подняли вопросы, связанные с отцовством, в ходе своей жизни или своей деятельности», – указало финское ведомство.

Победители получили награду от министра базовых социальных услуг Криста Киуру.

«Все – отец, ребенок, супружеские отношения и рабочий коллектив – получают награду от декретного отпуска отца. Отцы играют свою самую ценную роль дома, а их рабочие задачи могут быть изменены на время декретного отпуска. Поддержка отцов в отпуске по семейным обстоятельствам также является инвестицией в будущее для работодателей, потому что сотрудники, возвращающиеся из отпуска по семейным обстоятельствам, счастливы и более преданы делу, чем раньше», – указал руководитель ведомства.

Отмечается, что Силкин продвигал гендерное равенство и благополучие детей и семей как в своей собственной семье, так и в многоязычных и многокультурных детских клубах в восточной части Хельсинки.

«Силкин получил педагогическое образование (закончил Карельскую педагогическую академию в России). В своей работе он ведет постоянный диалог с разными типами семей о родительстве, отцовстве и важности присутствия», – добавили в ведомстве.