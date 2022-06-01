В офисе Зеленского заявили о потере за три месяца 35% ВВП Украины

Жена Зеленского: Девятилетний сын дает отцу советы по военным вопросам

Супруга президента Украины Владимира Зеленского заявила, что открыто говорит с детьми о происходящем на Украине, и рассказала, что ее девятилетний сын дает советы отцу по военным вопросам.

По словам Зеленской, она пытается быть честной с детьми, в том числе и по причинам, по которым им пришлось временно расстаться с отцом, передает Daily Mail.

Она добавила, что дети – 17-летняя Александра и девятилетний Кирилл – знают о том, что происходит.

Зеленская отметила, что дочь уже взрослая, поэтому с ней проще, девочка сама читает новости.

«С сыном по-другому, он подрастающий политолог, он все знает, дает нам военные советы, что нам покупать… И отцу тоже... Какие танки, самолеты, вертолеты надо купить, чего не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами», – поделилась первая леди Украины.

Зеленская рассказала, что ее муж не сам пишет тексты для выступления. По ее словам, она не имеет возможности увидеть тексты лично перед выступлением, как и не всегда сам Зеленский.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД