Запрет использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая в Берлине стал ответом на поведение посла Андрея Мельника и многих украинцев, которые начали качать права в Германии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Мельник назвал решение берлинской полиции «пощечиной украинскому народу».

«Поведение посла Андрея Мельника и многих украинцев, которые начали качать права в Германии, очень напоминает восточнославянскую пословицу: пустив свинью за стол, она и ноги туда взгромоздит. Эта нарочитая «укроцентричность» без всяких оснований приводит к таким запретам», – считает политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.

В субботу посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая. Под этот же запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни. Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.

Эксперт назвал берлинскую полицию «единственной инстанцией, где думают о национальном и государственном достоинстве Германии» и о том, что «Германия не должна позволять издеваться над символами болванам, которые возомнили себя пупом земли».

«Я имею в виду звучавшие из уст украинских руководителей оскорбления в адрес президента и канцлера Германии. Олаф Шольц и Франк-Вальтер Штайнмайер могут подчиняться американским указкам, но они являются символами Германии и они позволили оскорблять себя. Видимо, берлинская полиция позаботилась таким образом о реноме Германии и избежало ненужной политизации», – предположил Скачко.

Собеседник добавил, что столичная полиция также могла руководствоваться вопросами внутренней безопасности, чтобы избежать возможных столкновений между украинскими беженцами и русской общиной Германии.

На этой неделе Мельник спровоцировал очередной скандал, назвав канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой» за нежелание в ближайшее время совершать визит в Киев. В Бундестаге даже потребовали вышнырнуть украинского дипломата из Германии. В итоге за посла пришлось отдуваться украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который провел телефонный разговор с коллегой Штайнмайером.

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