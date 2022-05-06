Медведев о высказываниях Дуды: Польша думает об аннексии Западной Украины

Польша прикрывается мантрами про счастье с Киевом, но думает, как вернуть вожделенные земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Не стоит обольщаться и предаваться напрасным грезам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно. Фантомные боли былого величия, которые несколько столетий мучают поляков, никуда не исчезли. Задача проста – вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши», – написал Медведев у себя в Telegram-канале.

По словам Медведева, самим украинцам это мнимое братство не принесет ничего, кроме окончательной утраты своей государственности. «А может, они того и хотят?» – добавил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей.«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», – сказал президент Польши. Что понимается под выражением «границы больше не будет» Дуда не пояснил.

О том, что Польша хочет включить западные области Украины в состав своей страны, ранее сообщала российская Служба внешней разведки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша в последние месяцы стала враждебной и может быть угрозой для территориальной целостности Украины.

Между тем, депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что «Польша на Западной Украине может оказаться только в одном случае – если ей это разрешит Москва. Других вариантов нет».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что «раздел» Украины, как прежде делили саму Польшу – это та мысль, которая сейчас занимает наиболее влиятельных людей в Варшаве.

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