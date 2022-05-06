Участникам «Бессмертного полка» в Москве готовы оказать помощь более 5,5 тыс. волонтеров

В проведении мероприятий в Москве в честь 77-й годовщины Великой Победы примут участие более 5,5 тыс. волонтеров. Они будут встречать ветеранов, приезжающих в город из других регионов, а также помогут в организации патриотической акции «Бессмертный полк».

«В этом году больше 5,5 тыс. волонтеров помогают столице в проведении празднования Дня Победы. Они встречают почетных гостей со всей страны в аэропортах и на вокзалах. И, конечно, добровольцы поддержат народное шествие «Бессмертный полк» – сопроводят его участников по всему маршруту», – приводятся слова заместителя мэры Москвы Натальи Сергуниной на сайте mos.ru.

Обратиться к волонтерам за помощью можно будет на семи вокзалах и в трех аэропортах с 08.00 до 22.00 мск.

Среди основных задач добровольцев – встреча ветеранов, размещение их в залах ожидания повышенной комфортности, вызов транспорта и сопровождение. Помощники также расскажут о праздничной программе мероприятий. До 10 мая работает горячая линия: +7 495 657-65-40. Ее операторы ответят на вопросы, касающиеся трансфера и заселения в гостиницы.

Одним из главных событий волонтерского движения столицы станет патриотическая акция «Бессмертный полк». Последние два года она проводилась в онлайн-формате. В этом году участники шествия пройдут по улицам города с портретами своих родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Добровольцы будут сопровождать их, раздавать бутилированную воду.

В 2021 году при поддержке волонтеров прошли акции «Поздравь ветерана», «Красная гвоздика», фестиваль «Спасская башня», празднование Дня Государственного флага и другие мероприятия.

Узнать больше о патриотическом направлении добровольческой деятельности и событиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».