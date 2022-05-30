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30 мая, понедельник | Последнее обновление — 19:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден: США не поставят Киеву ракеты, способные бить по России
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин назвал Эрдогану условие для экспорта удобрений и сельхозпродукции
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Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельскохозяйственной продукции в случае снятия соответствующих санкций, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере.
«Констатирован существенный рост взаимного товарооборота. Обсуждены также итоги недавнего визита в Турцию российской делегации во главе с сопредседателем Российско-Турецкой Межправительственной комиссии, заместителем председателя правительства Александром Новаком», – сообщили в Кремле.
Также уточняется, что в контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах.
Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова помочь в решении продовольственного кризиса, в том числе экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкции.
Во Франции высмеяли просьбы Макрона и Шольца к Путину
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Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли нереалистичные предложения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по Украине.
Поводом для насмешек стала новость, что они попросили президента России Владимира Путина освободить 2,5 тыс. бойцов с завода «Азовсталь», которые сдались плен, а также помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.
«Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии», – поделился мнением один из читателей Le Figaro, передает РИА «Новости».
«Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», – написал один из комментаторов.
«Пустые слова, оторванные от реальности. Вот что предлагают наши лидеры», – заявила Adama21.
«Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!!» – заключил еще один француз.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей. Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
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Путин в беседе с Шольцем и Макроном поднял вопрос о накачке Украины оружием
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин в ходе беседы заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса, сообщается на сайте Кремля.
«Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса», – отмечается в сообщении.
Также политики отдельно поговорили о «находящемся в замороженном состоянии по вине Киева» переговорном процессе. Путин подтвердил открытость российской стороны к продолжению диалога.
Рассмотрена и ситуация в сфере продовольственной безопасности в мире. Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
«Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений», – говорится в тексте.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
До этого на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
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Захарова рассказала о неудаче премьер-министра Эстонии
Призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к западным лидерам прекратить звонить российскому лидеру Владимиру Путину потерпел неудачу, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача – все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят», – написала Захарова в Telegram.
По ее словам, женщина даже в СМИ начала публиковаться на тему «как перестать звонить в Москву», а «хозяева ее не унимаются, оборвали провода».
«Волнуюсь я за эстонскую начальницу. Чем ответит? Повреждение кабеля, хакерская атака, нейтрализация спутника – не вариант же. Наверное, будет продолжать призывать не звонить. Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует», – говорится в сообщении.
Ранее Премьер Эстонии призвала западные страны прекратить звонить Владимиру Путину, поскольку это не дает результатов. Также Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников.
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Зеленский осудил бойца UFC Конора Макгрегора за фото с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре из-за совместного фото с президентом России Владимиром Путиным, сообщило The Irish Independent.
Макгрегор сфотографировался с Путиным в Москве во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Он опубликовал совместное фото, написав, что считает Путина «одним из величайших лидеров нашего времени».
На встрече с ирландскими политиками Зеленский заявил, что раньше считал себя фанатом Конора, но изменил свое мнение после публикации.
«Он почувствовал, что Макгрегор не поддерживает Украину», – приводит The Irish Independent слова члена ирландской делегации, передает РИА «Новости».
За свою карьеру в смешанных единоборствах Макгрегор одержал 22 победы при шести поражениях в 28 боях. Свой последний поединок ирландец проиграл в июле прошлого года американцу Дастину Порье техническим нокаутом.
Финляндия дала ответ на ультиматум Турции по расширению НАТО
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Волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте.
«Турция подняла ряд вопросов в связи с заявками Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Понятно, что в ходе этого процесса разные вопросы могут быть подняты различными союзниками. Финляндия находится в активном контакте с Турцией – этой весной я посещал Турцию дважды – на различных уровнях. Мы стремимся продолжить наш конструктивный диалог с союзниками и готовы обсуждать все нерешенные вопросы с Турцией», – приводит слова главы финского внешнеполитического ведомства ТАСС
«Мы думаем, что проблемы, поднятые Турцией, могут быть решены», – заявил Хаависто. «Мы серьезно относимся к опасениям каждого члена НАТО», – заверил глава МИД Финляндии.
Ранее в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.
В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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СМИ: В НАТО разгорелись три спора из-за Турции
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Три решения, принятые недавно турецким руководством, противоречат интересам НАТО и создают спорные точки с союзниками, пишет обозреватель Die Welt Каролина Друтен.
Автор обратилась к недавним внешнеполитическим решениям Анкары, вызвавшим недовольство у союзников на Западе. Так, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. В США раскритиковали позицию Турции, однако аналитик усомнилась, что Вашингтон пойдет на еще один конфликт с Анкарой, что означает невозможность вступления северных стран в военный блок, передает РИА «Новости».
Также недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил. Немецкие политики, в частности, заявили о противоречии международному праву в решении Турции. Анкара же объяснила его необходимостью обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев.
«В любом случае еще одна крупномасштабная операция на севере Сирии таит в себе потенциал эскалации между Турцией и ее партнерами по НАТО», – добавила Друтен.
Кроме того, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Автор обратила внимание, что турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции. На фоне этого глава правительства республики попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции. В частности, речь идет о покупке Анкарой истребителей F-16. Именно это обращение и вызвало возмущение у турецкой стороны.
В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.
Позже глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте заявил, что волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.
В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Шольц и Макрон призвали Путина начать прямые переговоры с Зеленским
Канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эмманюэлем Макроном, разговор длился 90 минут, рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, канцлер и французский лидер во время разговора настаивали на немедленном установлении режима прекращения огня и выводе российских войск.
«Они призвали российского президента к серьезным прямым переговорам с украинским президентом и поиску дипломатического решения конфликта», – передает ТАСС со ссылкой на слова Хебештрайта.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе лидеров Германии и Франции.
В апреле президент России Владимир Путин в беседе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва не отрицает возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран.
Эрдоган выдвинул ультиматум Швеции и Финляндии
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит вступление в НАТО поддерживающих террористов государств, пока он находится у власти.
«До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать «да» вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TRT.
Эрдоган отметил, что, к сожалению, встречи нашей делегации с представителями Финляндии и Швеции не прошли на ожидаемом уровне.
Турецкий лидер упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они «нечестны и неискренни» и обвинил последнюю в «защите террористов».
В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.
Позже глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте заявил, что волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.
В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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В Кремле исключили участие Зеленского в переговорах Путина и Эрдогана
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированный на 30 мая, пройдет без участия президента Украины Владимира Зеленского, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Двусторонний (формат)», – уточнил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что телефонные переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским запланированы на 30 мая.
Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган действительно планируют 30 мая провести телефонный разговор.
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Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза зерна
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости снятия блокады с Одессы для вывоза украинского зерна во избежание продовольственного кризиса, сообщил Елисейский дворец.
«Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса», – приводит РИА «Новости» сообщение Елисейского дворца.
Отмечается, что президент Франции и канцлер ФРГ приняли к сведению обещание президента России предоставить судам доступ в украинский порт для вывоза зерна, если он будет предварительно разминирован.
Ранее Макрон и Шольц призвали Путина освободить вышедших с «Азовстали» националистов.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей.
Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
Между тем, ЕС начал изучать возможность военно-морской миссии для вывоза зерна из Украины. До этого, Кремль счел неприемлемыми обвинения Запада в блокировке поставок зерна с Украины.
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Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским
Телефонные переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским запланированы на 30 мая, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Конечно, Россия не смотрит на эти вещи (вступление Швеции и Финляндии в НАТО – прим. ВЗГЛЯД) позитивно. Россию, прежде всего, особенно беспокоит финский вопрос. Почему? Потому что это приграничная страна, поэтому она не поддерживает вступление Финляндии в НАТО. На самом деле Россия не поддерживала вступление ни одной из скандинавских стран в НАТО», – сказал Эрдоган в интервью по возвращении из Азербайджана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Эн-ти-ви.
Он также уточнил, что Турция надеется, что конфликт между Россией и Украиной как можно скорее закончилась миром, но с каждым днем ситуация ухудшается. «В понедельник у меня будут телефонные звонки как [с президентом] России, так и [с президентом] Украины. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», – добавил турецкий лидер.
Ранее президент республики Тайип Эрдоган заявил, что Турция не стала принимать участие в «шоу по урегулированию ситуации на Украине», вместо этого Анкара оказала Киеву поддержку.
Эрдоган обвинил США в продолжении поставок вооружения террористам на севере Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США продолжают поставлять серьезное вооружение, снаряжение организациям на севере Сирии, которых Анкара считает террористическими.
«Конечно, мы не можем оставить без ответа малейшее нападение на Турцию с севера Сирии. Некоторые террористические организации имеют координационные центры на севере Сирии, они находятся во всех этих регионах, от северо-востока до северо-запада Сирии. К сожалению, все силы коалиции, особенно США, предоставляют этим террористическим организациям серьезное оружие, снаряжение и боеприпасы, они продолжают это делать до сих пор, – сказал Эрдоган в интервью по возвращении из Азербайджана, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Эн-ти-ви.
Он отметил, что Турция нейтрализовала более 100 террористов, включая тех, кто находится на севере Ирака. «Этот процесс будет продолжаться, мы не можем остановиться. Мы искореним терроризм», – добавил турецкий лидер.
Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена получать у кого-либо, включая США, разрешение на проведение возможной новой операции в Сирии. «Прежде всего, каждый должен заниматься своим делом. Америка тоже должна внести свой вклад. Если Америка не выполнит свой долг в борьбе с терроризмом, то, что будем делать мы? Мы позаботимся о себе. Невозможно бороться с терроризмом, получив откуда-то разрешение», – ответил он на вопрос о том, поддерживаются ли между Анкарой и Вашингтоном контакты по возможной операции Турции в Сирии.
Ранее сообщалось, что Вашингтон считает, что планы Турции провести военную операцию в Сирии угрожают безопасности военных США.
Напомним, Турция хочет завершить процесс по созданию «зоны безопасности» у своих южных границ глубиной в 30 км.
Тем временем Турция направила США запрос на снятие наложенных на республику ограничений в сфере оборонной промышленности. Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
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Кремль подтвердил планы Путина и Эрдогана провести переговоры
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган действительно планируют 30 мая провести телефонный разговор, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да», – ответил он на соответсвующий вопрос, передает ТАСС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что телефонные переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским запланированы на 30 мая.
Путин пообещал Сербии бесперебойные поставки газа
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 29 мая, провел телефонные переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем.
«Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем – ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово», – добавили в Кремле.
Кроме того, подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран, говорится в сообщении.
Ранее на этой неделе Вучич заявлял, что Россия всегда назначала честную цену на газ. По его словам, Сербия рассчитывает на большие объемы поставок. Он также говорил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы.
В Турции заявили о планах использовать газ из Черного моря в начале 2023 года
Турция планирует потреблять добываемый в Черном море газ в первом квартале 2023 года, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.
«Я хотел бы сообщить всем нашим гражданам в Турции хорошую новость о том, что газ, добываемый в Черном море, они будут сжигать на своих кухнях в первом квартале 2023 года», – приводит слова Октая газета Star, передает РИА «Новости».
Газета «Сабах» сообщала, что Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 млрд кубометров газа в Черном море.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что добыча нефти в Черном море позволит изменить ситуацию в экономике страны.
Два года назад Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов.
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