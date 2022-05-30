Путин назвал Эрдогану условие для экспорта удобрений и сельхозпродукции

Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельскохозяйственной продукции в случае снятия соответствующих санкций, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере.

«Констатирован существенный рост взаимного товарооборота. Обсуждены также итоги недавнего визита в Турцию российской делегации во главе с сопредседателем Российско-Турецкой Межправительственной комиссии, заместителем председателя правительства Александром Новаком», – сообщили в Кремле.

Также уточняется, что в контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах.

Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова помочь в решении продовольственного кризиса, в том числе экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкции.