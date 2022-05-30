Власти столицы Швеции переименовали часть парка рядом с посольством России

Пушков указал на четыре ошибки в «доктрине Сороса»

В статье американского предпринимателя Джорджа Сороса, в которой говорится о возможном «подрыве» мощи Запада из-за спецоперации России на Украине, есть четыре основные ошибки, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Самая опасная позиция в современном мире – либеральный фундаментализм, который исповедуют такие фигуры, как Джордж Сорос. Это тот случай, когда радикальная идеология мозги застит. По Соросу, главное содержание глобального развития – это схватка двух диаметрально противоположных систем государственного управления: «открытого общества» и «закрытого общества», – написал Пушков в Telegram.

Он отметил, что Сорос возрождает худший вариант западной доктрины «холодной войны», ставя во главу угла мирового развития «не задачу выживания и развития человечества, а «схватку двух противоположных систем».

Сенатор подчеркнул, что такой подход «в силу черно-белого примитивизма» не выдерживает критики. «Во-первых, ни Россия, ни Китай, хотя и не являются репликами западной либеральной демократии, не являются «закрытыми обществами», а представляют собой разные и гораздо более сложные системы», – говорится в сообщении.

Во-вторых, по его словам, в России и Китае экономика строится в соответствии с рыночными принципам, «чего Сорос ради цельности своей надуманной доктрины предпочитает не замечать».

Также Пушков отметил, что в отличие от США ни Россия, ни Китай не ставят задачу распространения своих политических моделей, идеологий и систем ценностей на другие государства, ограничиваясь защитой своих геополитических интересов.

Кроме того, действия России на Украине не станут «прологом» к Третьей мировой войне, если только западный альянс не развернет ход событий в эту сторону, указал сенатор.

«Россия решает на Украине проблему обеспечения своей стратегической безопасности, которую отказалась гарантировать НАТО (о чем, кстати, на днях напомнил экс-премьер Японии Синдзо Абэ). Не более того. Эти действия не несут угрозы ни безопасности США, ни безопасности Европы. Речь идет о региональном конфликте, который не имеет потенциала стать глобальным, если его не превратят в таковой Соединенные Штаты», – отметил он.

Ранее Джордж Сорос опубликовал статью, где заявил о том, что спецоперация России на Украине может подорвать мощь Запада и стать началом Третьей мировой войны. «И наша цивилизация может ее не пережить», – полагает бизнесмен.

Он также отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем «представляет самую большую угрозу» так называемым «открытым обществам». Из-за этого, как полагает Сорос, даже борьба с изменениями климата «должна отойти на второй план».

«Мы должны мобилизовать все наши ресурсы для скорейшего прекращения войны. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – победить Путина», – убежден Сорос.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.

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