На захваченных позициях ВСУ и боевиков националистического батальона «Азов» – в Волновахе и в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе – найдены американские бланки для эвакуации раненых с поля боя, в соответствии с которыми украинцев надо спасать в последнюю очередь.

В соответствии с найденной эвакуационной формой пациенты делились на пять категорий: первая – это военные США, затем граждане этой страны, следом не американские военные. Замыкали список не граждане Соединенных Штатов и пленные, передает РИА «Новости».

Градация эвакуируемых в соответствии с гражданством соответствует традиционным положениям американской армии. Они, в частности, изложены в найденном ранее «Тактическом руководстве командира корпуса морской пехоты США №MCRP 3-30.7». В этом документе определен следующий стандарт приоритетности эвакуируемых:

1 Граждане США;

2 Иностранные члены американских семей;

3 Иностранный персонал американских учреждений и фирм;

4 Граждане третьих стран.

Формы на запрос об эвакуации выполнены на антивандальных пластиковых носителях. Они вшиты в специальные блокноты. Помимо формы запроса на эвакуацию, блокнот содержит краткие инструкции по использованию средств военно-полевой медицины, соответствующие американскому стандарту «Тактической помощи раненым» (TCCС, Tactical Combat Casualty Care). Эти материалы поставлялись на Украину в качестве составных элементов полевой аптечки.

Найденные на захваченных позициях украинских войск блокноты произведены в Штатах компанией North American Rescue, LLC. Это официальный поставщик средств тактической медицины для нужд Пентагона. Произведенные ею медсредства были обнаружены в Мариуполе и Волновахе.

Ранее российские военные в Красном Лимане обнаружили трофейный комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались военнослужащие ВСУ.