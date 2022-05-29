Минобороны сообщило о поражении 674 районов сосредоточения живой силы ВСУ

За минувшие сутки в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 украинских националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в общей сложности за сутки было поражено 674 района сосредоточения живой силы Вооруженных сил Украины.

«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийских батареи на огневых позициях. Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславки Харьковской области, пять складов боеприпасов в районах н. п. Красногоровка, Покровское Донецкой народной республики, Северодонецк Луганской народной республики и Безруков Харьковской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«Всего в результате ударов российской авиации уничтожены более 300 националистов и до 50 единиц военной и специальной техники ВСУ», – уточнили в Минобороны.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области и Нижняя Крынка Донецкой народной республики уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. В районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч», – говорится в сообщении.

Помимо этого, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3270 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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