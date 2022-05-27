Эксперт указал на истоки русофобии

Русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией. Политика страны противоречит геополитическим целям, которые преследует Запад, заявил эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Об этом он заявил на Всероссийском экспертном форуме, организованом Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

«Фактически была создана новая фейк-реальность в выступлениях Сороса и западных СМИ», – пояснил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов механизмы информационной войны. «Когда у них нет фактов, в этот момент они просто и творчески начинают эти факты за нас придумывать. И нам должно быть плевать, как мы выглядим в их глазах», – приводятся его слова на сайте НОМ.

Говоря о кампании по распространению фейков, политолог Александр Асафов заявил, что, эта кампания была заранее хорошо подготовлена и спланирована - «в ней принимают участие огромное число специалистов из разных стран».

Также эксперты из регионов подчеркнули, что информационная война должна выигрываться на территории противника — в этом смысле Запад сам подложил себе «мину», запустив акцию «отмены России» по самым разным направлениям.

В обсуждении темы приняли участие и зарубежные эксперты. Польский политолог Матеуш Пискорски заявил, что такого высокого уровня антироссийской пропаганды в странах Запада еще не было. Либеральные ценности Запада, которые по словам политолога, «понимались Западом поверхностно», в итоге «оказались отвергнуты». Одним из проявлений культуры отмены по отношению к России в Польше стал запрет на цитирование в научных трудах российских ученых.

Финский политолог Йохан Бекман рассказал, что заявка Финляндии на вступление в НАТО не поддерживается мнением финского народа и власти решили самостоятельно принять такое решение. «То, что авторитет России растет – это плохая новость для англо-американского истеблишмента».