Москва и Минск договорились о финансировании проектов по микроэлектронике

Путин: Импортозамещение не является панацеей

Импортозамещение не является панацеей, поэтому Россия будет развиваться в целом, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.

«Да, конечно, не все удалось сделать за предыдущие годы в области импортозамещения. Но все невозможно сделать. Жизнь быстрее, чем принимаемые административные решения, она быстрее развивается. Но здесь ничего страшного нет: по ключевым направлениям, которые обеспечивают наш суверенитет, мы сделали самое необходимое», – передает его слова ТАСС.

«Ведь импортозамещение – это не панацея от всех бед, и мы не собираемся заниматься исключительно импортозамещением. Мы собираемся просто развиваться, но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это и будем делать дальше», – цитирует президента РИА «Новости».

По словам главы государства, есть вероятность, что это будет происходить с переменным успехом, но Россия точно станет от этого только сильнее, особенно в области высоких технологий.

Он также отметил, что Россия сделала все самое необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим ее суверенитет.

Говоря об уходе зарубежных компаний, Путин пояснил, что теперь освободилась ниша для российских производителей.

«Да, многие заявили, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава Богу. Мы займем их ниши. Наш бизнес, наше производство, оно подросло уже и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится», – сказал он.

Ранее на форуме Путин заявил, что Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе.

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