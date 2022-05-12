Власти рассказали о развитии отечественной микроэлектроники в технополисе «Москва»

Сатановский объяснил причины выигрыша Россией информационной войны у Запада

Большая часть населения мира, наталкиваясь все чаще на примитивное вранье насчет ситуации на Украине, перестает верить западной информации вообще, заявил политолог Евгений Сатановский в ответ на слова кандидата на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк о том, что Россия выигрывает в мировом информационном пространстве в вопросах освещения ситуации вокруг Украины.

«Идея о том, что кандидат на пост посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая в американском Сенате, сказала, что Россия переигрывает Соединенные Штаты в информационном пространстве, освещая происходящее на Украине, отчасти греет душу, хотя вряд ли должна успокаивать всех тех, кто имеет к этой войне (а информационная война – это именно война, причем не на жизнь, а на смерть) прямое отношение», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.

По его словам, Бринк «с упорством, достойным лучшего применения, продолжает считать и открыто называет дезинформацией все то, что сообщают об Украине российские, пророссийские или нейтральные мировые СМИ и наблюдатели. Информацию, по ее мнению, могут давать только каналы, подконтрольные официальному Киеву, либо союзные им западные источники. На том Америка стоит, стояла и стоять будет».

«Сколько там во всей этой укроагитации и пропаганде вранья, неважно. Сколько подтасовок – тоже неважно. Обидно только, что они грубые и примитивные, их раз за разом разоблачают и это подрывает веру в западные и тем более украинские СМИ даже у самых ярых сторонников Зеленского», – считает политолог.

Он отметил, что у этой истории есть еще один аспект. «Большая часть населения мира, наталкиваясь все чаще на примитивное вранье насчет ситуации на Украине, перестает верить западной информации вообще, а это куда опаснее для американской и европейской элиты, чем то, что мир верит СМИ России или другим альтернативным источникам. У каждого в Африке, Азии или Латинской Америке, да и в некоторых странах Европы, типа той же Сербии или Венгрии, своя память о том, какие проблемы всем в мире устраивает Запад. На старые дрожжи», – заявил Сатановский.

Он заключил, что «потеря монополии на информацию так же опасна для тех, кто ею еще недавно обладал, как и потеря монополии на силовое вмешательство в международную ситуацию. Понимание того, что проблемы Соединенных Штатов, других стран НАТО и их ближайших союзников, типа Австралии и Японии, не в Украине или в защите демократии, а в том, что они теряют власть над планетой, вещь настолько простая и естественная, что удивляться происходящему в итоге военной операции России на Украине в информационном пространстве нечего».

«Интересно, что будет писать японская пресса после того, как там сменится нынешнее поколение правящей элиты, насквозь американизированной и готовой ради интересов страны, фактически до сих пор оккупирующей Японию, втравить ее в войну с Россией, выиграть которую Токио не суждено? Что будут писать немецкие СМИ, когда нынешняя правящая коалиция разорит и уничтожит промышленность Германии под предлогом «наказания России за вмешательство в дела Украины»? А бельгийская, британская, датская, польская, французская или румынская, когда с Украины в эти страны пойдут гробы? А они пойдут», – задается вопросом Сатановский.



«Что до того, почему Запад никак не выиграет у России информационную войну, ответ прост. Врать не надо. Правду стоит писать. Впрочем, как им тогда с нами вообще воевать?» – говорит политолог.

Напомним, ТАСС сообщал, что кандидат на должность посла США в Киеве Бриджит Бринк, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по рассмотрению своей кандидатуры, признала, что Россия выигрывает в мировом информационном пространстве в вопросах освещения ситуации вокруг Украины.