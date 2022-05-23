Боррель заявил о необходимости Европейских вооруженных сил

Евросоюзу нужны Европейские вооруженные силы для обеспечения собственной безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в воскресном блоге.

«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра, и которые будут стремиться наращивать возможности и силы», – приводит слова Борреля ТАСС.

Как считает глава дипломатии ЕС, страны Евросоюза должны работать по трем основным направлениям. «Во-первых, работа по боеготовности войск, в том числе по пополнению запасов. Во-вторых, увеличить существующие возможности количественно и качественно в течение следующих пяти лет, сосредоточив внимание на пробелах, накопленных в прошлом, таких как стратегические средства обеспечения, модернизация противовоздушной обороны, кибер- и космические возможности, и это только несколько пунктов», – перечислил он.

«В-третьих, в более долгосрочной перспективе совместно разрабатывать будущие ключевые возможности, такие как основные боевые танки, усовершенствованные средства предотвращения доступа/запрещения зоны (A2/AD) или космическую ситуационную осведомленность», – добавил он.

Глава дипломатии заявил, что «настало время продвигать вперед европейскую оборону». «Нам необходимо укрепить европейскую оборонно-промышленную базу и обеспечить наличие необходимого военного потенциала. Чтобы иметь возможность увеличить наш военный потенциал, чтобы защитить себя, сделать НАТО сильнее и лучше поддерживать наших партнеров, когда это необходимо», – заключил он.

Напомним, в октябре 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проект по созданию вооруженных сил ЕС не может быть реализован, он «невозможен». Ранее в том же месяце президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон выступили за укрепление стратегического партнерства между Евросоюзом и НАТО.

7 октября 2021 года Европарламент предложил создать Политический трансатлантический совет для координации политики ЕС и США и улучшения взаимодействия по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности. Днем ранее председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.

16 сентября 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.

В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.