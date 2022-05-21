СК установил личности отдававших приказы об обстреле Донбасса двоих офицеров ВСУ

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21 мая, суббота | Последнее обновление — 12:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Германии указали на виновника конфликта на Украине
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СК установил личности отдававших приказы об обстреле Донбасса двоих офицеров ВСУ
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Следственный комитет установил еще двоих украинских военных, отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса – в ходе обстрелов два человека погибли, еще четверо получили ранения.
«В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ст.356 УК РФ) установлены еще двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что 18-19 мая заместитель командира 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев и другие украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о массированных артиллерийских и минометных обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населенных пунктов ДНР и ЛНР.
«В результате этих преступлений два человека погибли, еще четверо получили ранения. Повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры», – добавляется в сообщении.
Также в ходе расследования следователи СК РФ установили, что в период с 24 февраля по 3 марта командир второго механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач руководил минометными обстрелами домов и мест общего пользования в Первомайске и населенном пункте Молодежное, что привело к масштабным разрушениям. Он и его соучастники преследовали цель устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти ЛНР.
Отмечается, что следствию стало известно и о других преступных фактах, которые еще не получили уголовно-правовой оценки. Установлено, что к обстрелам Мариуполя в период с 24 февраля по 17 апреля этого года причастны военнослужащие 36 бригады морской пехоты ВСУ. Их действия привели к гибели людей и многочисленным разрушениям. Кроме того, военнослужащие националистического батальона «Азов» (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) в марте текущего года уничтожили из танка домовладение в Мариуполе.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба»
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Экс-президент Украины Петр Порошенко во время интервью изданию Politico предложил перекрыть трубопровод «Дружба», транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу и является одним из источников доходов украинского бюджета.
«Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором», – передает РИА «Новости» его слова.
Также он призвал к солидарности европейские страны, говоря об отказе от поставок российских энергоносителей.
Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.
Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты». Россия оплачивает транзит.
Напомним, Евросоюз хочет снизить влияние отказа от импорта российских энергоресурсов на экономику, увеличив число сертификатов на углеродные выбросы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, но признал, что главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.
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Эксперт сравнил вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности
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«Россию пытаются сделать крайней в ухудшающейся продовольственной ситуации в мире. Однако российские действия на Украине стали триггером, но не причиной происходящего», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заподозрил Киев в оплате западного оружия зерном.
«На самом деле, причина мирового продовольственного кризиса в другом. В 2020-2021 годах центробанки разных стран мира напечатали больше 12 трлн в долларовом эквиваленте. Эти деньги пошли на биржи, в криптовалюту, часть досталась населению и благодаря этому была разогнана инфляция», – рассказал эксперт.
«Вместе с тем, сказались логистические сбои из-за пандемии. Возник разрыв между платежеспособным спросом и предложением, последнее запаздывало. Далее в дело включился Китай, который принялся формировать у себя продовольственные запасы на черный день. А черный день у него – это, очевидно, война за Тайвань», – продолжил он.
«После этого европейцы захотели поставить Белоруссию на колени, обложили их санкциями и изгнали с мирового рынка калийных удобрений», – добавил собеседник. Финальным аккордом в создании мирового продовольственного кризиса, по мнению Лизана, стало введение антироссийских санкций.
«Формально по зерновой отрасли санкции не введены. Но нужно понимать, что при этом необходимо проводить расчеты. Банки от российских контрагентов убегают, как черт от ладана. Поэтому многие сделки просто остановились», – рассказал экономист.
«Многие суда отказываются везти российские грузы. Из портов ушли операторы контейнерных перевозок. И в отношении российских удобрений происходит та же самая история», – добавил он. «Европейцы не хотят понимать всех предпосылок. В их сознании Россия напала на бедную и несчастную Украину, из-за чего в мире намечается голод», – подчеркнул Лизан.
«Евросоюз на 54% зависел от поставок кукурузы с Украины, на 19% поставок по пшенице, на 40-45% по поставкам подсолнечного масла, соответственно, если они и дальше хотят противостоять России и размахивать санкционной дубиной, то им необходим по крайней мере продовольственный тыл», – отметил он.
«Соответственно, европейцы хотят раскупорить порты Украины, выгрести оттуда все зерно, а что там после этого будет – их не волнует»,
– подчеркнул собеседник. «Мы не знаем сколько зерна находится в украинских зернохранилищах. На Украине в целом со статистикой проблемы. Цифра в 20 млн тонн известна исключительно со слов главы евродипломатии Жозепа Борреля и президента США Джо Байдена. Я думаю, зерна там гораздо меньше, потому что еще в прошлом году к октябрю было вывезено 55% продовольственной пшеницы», – рассказал эксперт.
«В медийной плоскости они переводят это все в борьбу с мировым голодом. Однако, европейцев абсолютно не волнуют, к примеру, проблемы Африки, их волнует ситуация с продовольствием исключительно внутри Европейского Союза», – отметил экономист.
Эксперт сравнил происходящее сегодня с событиями вековой давности, когда Германия эшелонами вывозила с Украины продовольствие, под предлогом защиты ресурсов от большевиков и главы директории Украинской народной республики Симона Петлюры.
«По прошествии 100 лет экономические и политические реалии изменились. Грабить теперь можно опосредованно, с помощью экономических инструментов принуждения. Для этого уже не нужно отправлять солдат в остроконечных шлемах, с винтовками и заставлять их выгребать зерно», – отметил эксперт.
«Теперь это можно сделать более «цивилизованно» – с использованием современных экономических инструментов. Да и эффективность их использования значительно выше. Зерно отдают добровольно, деньги выводят в офшоры и радуются», – добавил он.
«Дороже всего продовольствие сегодня на Украине. Люди недоедают, а многие уже на грани голода. Но про голод на Украине же никто не говорит. Потому что в понимании Запада – это аборигены, просто кожа у них белая», – резюмировал собеседник.
Накануне на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Россия подозревает Киев в оплате получаемого оружия зерном, которое сейчас массово закачивается в зернохранилища европейских стран. При этом Россию пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе.
«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом – как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?», – цитирует РИА «Новости» Небензю.
«У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», – подчеркнул он.
Он также заявил, что Запад и Украина пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе Россию, но это абсолютно лукавая картина.
«Самой заметной тенденцией последнего времени в эволюции политической культуры в западных государствах стало стремление сваливать все проблемы на Россию. После начала специальной военной операции на Украине отмечается едва ли не квантовое ускорение в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва. Сюжеты, связанные с продовольственной безопасностью, стали при этом одними из лидеров среди обвинений в адрес нашей страны», – приводит ТАСС слова дипломата.
«Послушать вас, господа, так мы будто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая», – добавил Небензя.
Ранее замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС, которые мешают свободной торговле.
Напомним, в понедельник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что Евросоюз (ЕС) поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.
В пятницу глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли потребовал от России «снять блокаду» черноморских портов, в действительности вызванную действиями вооруженных сил Украины.
Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
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Главу нацистов «Азова» пришлось спасать от расправы со стороны мариупольцев
Командир нацистов полка «Азов» из-за ненависти мариупольцев был вывезен с территории «Азовстали» в бронеавтомобиле, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Так называемый командир нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», – цитирует его ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские боевики в городе Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах местных жителей.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь», которая находилась под контролем боевиков нацформирования «Азов», полностью освобождена.
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Зеленский призвал заключить международный договор по российским активам
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Нужно заключить многосторонний договор между странами о конфискации активов России за рубежом и передаче их «всем пострадавшим от российской агрессии», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Киев предложил «государствам-партнерам» создать «механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь». В соответствии с таким договором, по задумке Украины, «российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены». После этого активы предлагается «конфисковать и направить в специально созданный фонд». Получить «компенсацию» из фонда смогут «все пострадавшие от российской агрессии», заявил Зеленский. «Это будет точно справедливо», – приводит его слова ТАСС.
В четверг руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что ряд проблем не позволяет Киеву получить доступ к замороженным за рубежом активам России. Он заявил, что необходим «легитимный международный механизм».
На днях МВФ отказался озвучивать позицию по конфискации золотовалютных резервов России. Глава Минфина Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ России на Западе воровством. США и Европа ищут формулировки, которые позволят конфисковать эти средства.
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Ходаковский объяснил взрывы и клубы дыма над «Азовсталью»
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Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что боевики «Азова» уничтожают «нечто ценное» на «Азовстали» перед сдачей в плен.
«Последние группы противника перед тем, как выйти, уничтожают нечто для них ценное с использованием взрывчатки. Мы слышим звуки взрывов и наблюдаем вспышки и дым – не хотят, чтобы «это» попало к нам в руки», – написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь по прозвищу Калина покинул территорию «Азовстали» и сдался в плен. Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына также покинул «Азовсталь и сдался.
В пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Шойгу назвал число сдавшихся националистов на «Азовстали»
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Уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен, заявил на коллегии Минобороны министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
«Продолжается блокирование завода «Азовсталь». С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты. Спасено 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей. Всем оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь. Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
Он также напомнил, что ранее сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на данный момент с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков, и процесс продолжается.
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В Нафтогазе заявили о новом суде с Газпромом по платежам за транзит
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В Нафтогазе заявили, что у компании начинается спор с Газпромом по поводу платежей за транзит газа, вероятно, вопрос будет решаться в арбитраже, заявил глава украинской компании Юрий Витренко.
«Похоже на то, что у нас начинается спор относительно транзита газа через Украину, и похоже на то, что у нас будет новый арбитраж между Нафтогазом и Газпромом по поводу транзита и платежей за транзит», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Витренко, сказанные телеканалу Sky News.
Транзитный договор компаний предполагает прокачку 40 млрд кубометров газа. Украина со своей стороны обязана предоставить Газпрому мощности под прокачку. Российская компания может поставлять и меньше газа, но обязана полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу «качай или плати».
С 11 мая украинская сторона прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка». В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС «Суджа». Газпром заявил, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен.
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Зеленский рассказал о провале украинской авиации
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При попытке добраться до комбината «Азовсталь» в Мариуполе погибло большое число летчиков, 90% из них не возвращались, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинское ТВ показало фрагмент интервью к третьей годовщине инаугурации Зеленского. В нем президент Украины заявил: «Очень большое количество людей погибло, наших летчиков, к сожалению». Он пояснил, что летчики пытались привезти украинским боевикам «лекарства, пищевую продукцию, воду, увезти тела, раненых», пишет «Московский комсомолец».
По его словам, «многое происходило, что никто официально не мог комментировать». Зеленский сказал, что долететь до «Азовстали» было почти невозможно, так как воздушных коридоров из-за развернутой мощной российской ПВО не было.
Зеленский заявил, что на заводе находились не только боевики нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), но и около 400 пограничников, десантники, полицейские, представители СБУ, военные медики и гражданские.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков украинского нацформирования, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне. В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией». 13 апреля в совместном видеообращении с Паламаром, «Волына» заявил, что «объединил» своих людей с нацбатом.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в России). Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты. 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона. Позднее 36-я бригада морской пехоты ВСУ в Мариуполе подвергла власти Украине критике за то, что обещанные военным вертолеты так и не прибыли, и вопрос эвакуации решен не был.
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СМИ: Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен
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Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына покинул территорию «Азовстали» и вышел для сдачи в плен, сообщили СМИ.
«Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели – в общем прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану», – написала в Telegram корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на данный момент с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков, и процесс продолжается.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Зеленский заявил о праве боевиков «Азова» на «эвакуацию» с «Азовстали»
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Украинские военные и боевики «Азова» (запрещен в России), которые находились на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, имеют право «сберечь жизнь», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Интервью Зеленского показали незадолго до того, как Минобороны России сообщило о сдаче в плен всех украинских силовиков на «Азовстали». Президент Украины заявил: «Есть то, что есть». По его словам, «на сегодня ребята получили сигнал от военных о том, что они имеют полное право выйти и сберечь свою жизнь», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».
Кроме того, он рассказал, что не раз просил у других стран вооружения, которые, по его мнению, могли позволить военным путем разблокировать группировку на «Азовстали». Зеленский также сказал, что вскоре «вывоз» украинских военных завершится. При этом он назвал их сдачу в плен «эвакуацией».
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. Подземные сооружения «Азовстали» перешли под контроль Вооруженных сил России, всего сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что командир нацистов полка «Азов» был вывезен с территории «Азовстали» в бронеавтомобиле «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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Командир «Азова» Прокопенко покинул «Азовсталь» и сдался в плен
Командир полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко по прозвищу Редис покинул территорию «Азовстали» и сдался в плен российским войскам.
По данным Telegram-канала «Оперативные сводки», командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис) вышел с «Азовстали» и сдался в плен.
Ранее сообщалось, что заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь по прозвищу Калина и командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына покинули «Азовсталь» и сдались в плен.
В пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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«Волына» с «Азовстали» подтвердил сдачу всех морпехов в плен
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И.о. командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский («Волына») подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.
«Майор Волынский Сергей Ярославович, временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты», – представился он на видеозаписи. На вопрос о его позывном ответил: «Волына». Волынский подтвердил, что «вследствие ведения боевых действий попал на территорию завода «Азовсталь», откуда сдались в плен». Его спросили, все ли вышли с территории завода. Волынский в ответ сказал: «Вся 36-я бригада находится сейчас здесь, со мной. На территории завода морпехов больше нет», – передает РИА «Новости».
На вопрос о том, были ли на территории завода иностранцы он ответил, что «в составе подразделений ВСУ есть иностранцы». Однако отметил, что ему неизвестно, были ли среди них высокопоставленные лица, и что никаких иностранных кураторов, которые давали бы какие-то инструкции, он не знает, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне. В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией». 13 апреля в совместном видеообращении с Паламаром, «Волына» заявил, что «объединил» своих людей с нацбатом.
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СМИ: Замкомандира «Азова» Калина сдался в плен на «Азовстали»
Заместитель командира полка «Азов» (запрещен в России) Святослав Паламарь по прозвищу Калина покинул территорию «Азовстали» и сдался в плен, сообщили СМИ.
«Сдал оружие – личный автомат и пистолет. Воссоединится ли он со своим Волыной в одной камере СИЗО Еленовка, пока не ясно», – написала в Telegram корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
Ранее сообщалось, что командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына покинул «Азовсталь» и вышел для сдачи в плен.
В пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
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Путин наградил Арсена Павлова орденом Мужества посмертно
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно, следует из документа на портале правовой информации.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников, наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)», – передает РИА «Новости».
Арсен Павлов (позывной «Моторола») – участник вооруженного конфликта на востоке Украины, командир противотанкового специального подразделения «Спарта» ДНР. Полковник вооруженных сил ДНР. Герой Донецкой народной республики (21 февраля 2015 года).
Павлов погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами, связывают его гибель с попыткой Киева отвлечь внимание от невыполнения киевской стороной Минских соглашений.
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Шойгу доложил Путину о полном освобождении территории «Азовстали» и Мариуполя
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Территория комбината «Азовсталь», которая находилась под контролем боевиков нацформирования «Азов», полностью освобождена, об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.
«О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполя от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину», – сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Сама же территория комбината, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Подземные сооружения «Азовстали» в Мариуполе перешли под контроль ВС России, всего сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ.
Напомним, в конце апреля Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позже заявил, что сделано это, исходя из гуманитарных соображений, чтобы заблокировать промзоны и разрешить выходить оттуда только гражданским, а также сложившим оружие военным.
Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.
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