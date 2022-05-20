США с помощью фейков попытались вытеснить Россию с рынка вооружений

Соединенные Штаты Америки и страны Запада пытаются вытеснить Россию с рынка вооружений, распространяя партнерам фейки о якобы низкой боеспособности техники, произведенной в РФ, заявил на выставке «Хелираша-2022» глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Сейчас интернет и иностранные СМИ кишат фейками. Американская и западная пропагандистские машины против России работают на полную мощность, чтобы дискредитировать нашу страну, армию, нашу военную технику. Предпринимаются попытки вытеснить Россию с рынка вооружений, заявляя нашим партнерам о якобы низкой боеспособности российских вооружений», – передает ТАСС слова Михеева.

«У меня нет сомнений, что в ближайшей перспективе мы сможем решить все вопросы с маршрутизацией платежей, транспортировкой, переведем расчеты в национальные валюты, не допустим разбалансировки системы ВТС», – добавил он.

Михеев отметил, что по итогу этой работы военно-техническое сотрудничество России с зарубежными странами перейдет на качественно новый уровень, что обеспечит загрузку предприятий отечественного ОПК и кооперацию оборонных отраслей промышленности со странами-партнерами.

По его словам, российские партнеры по военно-техническому сотрудничеству продолжают работать с Россией.

«Несмотря на беспрецедентное давление на них со стороны коллективного Запада, они видят в России надежного партнера в области обеспечения собственной безопасности и продолжают с нами работать», – сказал Михеев.

Россия, по его словам, несмотря на все трудности с осуществлением взаиморасчетов и нарушение логистических цепочек, продолжает выполнять контрактные обязательства, параллельно решая возникшие проблемы.

«Санкции сплотили нас, консолидировали наши усилия. <...> Подавляющее большинство наших стран-партнеров в области ВТС с пониманием относятся к принятию решения о начале Россией специальной военной операции, обусловленной угрозами нашей национальной безопасности», – сказал Михеев.

Он отметил, что компания благодарна президенту России, правительству, федеральным органам исполнительной власти и финансовым организациям за то, что в этот непростой период есть возможность оперативно принимать важные решения, находить выходы из сложных ситуаций для того, чтобы гарантированно исполнить свои обязательства перед иностранными партнерами.

«В портфеле заказов «Рособоронэкспорта» свыше 200 вертолетов различных модификаций на сумму более 3 млрд долларов», – отметил Михеев.

По словам главы «Рособоронэкспорта», подразумеваются поставки вертолетов до 2025 года в 24 страны по «твердым» контрактам. «В настоящее время ведутся переговоры на поставку еще более 120 вертолетов на общую сумму более 4 млрд долларов», – добавил он.

Михеев отметил, что вертолеты на сумму более 1 млрд долларов планирует поставить Россия иностранным партнерам в текущем году.

«Сегодня портфель заказов РОЭ мы оцениваем в сумму более 50 млрд долларов», – добавил он.

Ранее Михеев сообщил, что сообщил, что Россия получила первые заявки на поставку перспективных колесных бронированных платформ «Бумеранг».