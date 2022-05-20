США с помощью фейков попытались вытеснить Россию с рынка вооружений

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20 мая, пятница | Последнее обновление — 14:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти России создали штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины
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В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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|Сергей Бобылев/ТАСС
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная.
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Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину.
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Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США с помощью фейков попытались вытеснить Россию с рынка вооружений
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Соединенные Штаты Америки и страны Запада пытаются вытеснить Россию с рынка вооружений, распространяя партнерам фейки о якобы низкой боеспособности техники, произведенной в РФ, заявил на выставке «Хелираша-2022» глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Сейчас интернет и иностранные СМИ кишат фейками. Американская и западная пропагандистские машины против России работают на полную мощность, чтобы дискредитировать нашу страну, армию, нашу военную технику. Предпринимаются попытки вытеснить Россию с рынка вооружений, заявляя нашим партнерам о якобы низкой боеспособности российских вооружений», – передает ТАСС слова Михеева.
«У меня нет сомнений, что в ближайшей перспективе мы сможем решить все вопросы с маршрутизацией платежей, транспортировкой, переведем расчеты в национальные валюты, не допустим разбалансировки системы ВТС», – добавил он.
Михеев отметил, что по итогу этой работы военно-техническое сотрудничество России с зарубежными странами перейдет на качественно новый уровень, что обеспечит загрузку предприятий отечественного ОПК и кооперацию оборонных отраслей промышленности со странами-партнерами.
По его словам, российские партнеры по военно-техническому сотрудничеству продолжают работать с Россией.
«Несмотря на беспрецедентное давление на них со стороны коллективного Запада, они видят в России надежного партнера в области обеспечения собственной безопасности и продолжают с нами работать», – сказал Михеев.
Россия, по его словам, несмотря на все трудности с осуществлением взаиморасчетов и нарушение логистических цепочек, продолжает выполнять контрактные обязательства, параллельно решая возникшие проблемы.
«Санкции сплотили нас, консолидировали наши усилия. <...> Подавляющее большинство наших стран-партнеров в области ВТС с пониманием относятся к принятию решения о начале Россией специальной военной операции, обусловленной угрозами нашей национальной безопасности», – сказал Михеев.
Он отметил, что компания благодарна президенту России, правительству, федеральным органам исполнительной власти и финансовым организациям за то, что в этот непростой период есть возможность оперативно принимать важные решения, находить выходы из сложных ситуаций для того, чтобы гарантированно исполнить свои обязательства перед иностранными партнерами.
«В портфеле заказов «Рособоронэкспорта» свыше 200 вертолетов различных модификаций на сумму более 3 млрд долларов», – отметил Михеев.
По словам главы «Рособоронэкспорта», подразумеваются поставки вертолетов до 2025 года в 24 страны по «твердым» контрактам. «В настоящее время ведутся переговоры на поставку еще более 120 вертолетов на общую сумму более 4 млрд долларов», – добавил он.
Михеев отметил, что вертолеты на сумму более 1 млрд долларов планирует поставить Россия иностранным партнерам в текущем году.
«Сегодня портфель заказов РОЭ мы оцениваем в сумму более 50 млрд долларов», – добавил он.
Ранее Михеев сообщил, что сообщил, что Россия получила первые заявки на поставку перспективных колесных бронированных платформ «Бумеранг».
Боевые машины «Терминатор» задействовали в спецоперации на Украине
В рамках специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы задействовали взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор», сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что БМПТ вместе с «танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов».
По мнению источника, действия взвода БМПТ на Украине позволят окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах. Отмечается, что опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.
Напомним, прежде БПМТ применялись в боевых действиях в рамках антитеррористической операции группировки войск России в Сирии.
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Стало известно о разработке в России боевых лазеров большой мощности
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Боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы, он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тыс. километров. Однако в России разработали и практически серийно производят лазерные системы, которые имеют на порядок большие мощности, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
«Поделюсь с вами: комплекс «Пересвет», о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тыс. километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения», – передает РИА «Новости» заявление Борисова в ходе выступления на форуме «Знание».
По его словам, в ближайшее десятилетие в войска поступят новые образцы вооружений на «новых физических принципах» – лазерное, электромагнитное широкополосное оружие.
«Разработали и практически серийно производят лазерные системы, которые на порядок имеют мощности большие, которые уже позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств», – сказал Борисов.
«Было продемонстрировано на дальности пять километров, в течение пяти секунд беспилотное средство было просто напросто сожжено и прекратило свое существование», – добавил вице-премьер.
Оружием на новых физических принципах называют оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).
Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.
По словам Борисова, комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начинают поступать в российские войска.
«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещают функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500», – сказал Борисов.
В декабре 2019 года «Пересвет» начал боевое дежурство в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов.
Об этом комплексе в марте 2019 года рассказал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Напомним, министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что лазерный комплекс «Пересвет» разработан усилиями ученых из Сарова (Нижегородская область), работавшими под «постоянным вниманием» Минобороны.
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Назван вероятный новый флагман Черноморского флота
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Источник, близкий к силовым структурам Крыма, рассказал, какой корабль может стать новым флагманом Черноморского флота после того, как затонул крейсер «Москва».
Источник ТАСС сообщил, что «новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356». По его словам, «пока выбор сделан в пользу» ракетного фрегата «Адмирал Макаров». Официальной информации на этот счет пока нет.
Напомним, именно «Адмирал Макаров», вероятно, обстреливал украинские позиции в районе Одессы в марте. Он же недалеко от порта Ильичевск поразил зенитной ракетой украинское водолазное судно «Нетешин», с которого пытались ставить мины.
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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США отказались поставлять Киеву реактивные системы залпового огня
Власти США не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства, сообщили СМИ.
Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники из администрации президента США Джо Байдена, власти посчитали более эффективным отправлять на Украину 155-мм гаубицы M777 вместо РСЗО. Это произошло, когда объем выделенных Конгрессом средств на военную помощь Киеву начал сокращаться, пишет «Коммерсант».
Однако, как утверждают источники, украинские власти продолжают запрашивать поставки этого вооружения. Вместе с тем Белый дом опасается, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения переданных ВСУ американских гаубиц М777.
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Шойгу анонсировал поступление в войска стратегических беспилотников
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Стратегические беспилотники скоро будут поставлены в российские войска, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на коллегии Минобороны.
Он отметил, что применение таких машин позволит сберечь лётный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники.
«На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения», – подчеркнул Шойгу.
По его словам, российские военные активно применяют беспилотники для решения широкого спектра задач.
«За последние 10 лет интенсивность их полётов возросла в 7 раз, годовой налет – в 23 раза», – сказал Шойгу.
Он уточнил, что с 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58 тыс. полетов, при этом общий налет превысил 377 тыс. часов, отметил министр.
Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.
Командующий ТОФ рассказал об ожидаемом пополнении флота в 2022 году
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Подводные силы Тихоокеанского флота России в 2022 году пополнятся атомным стратегическим крейсером «Князь Олег» и многоцелевым атомным крейсером «Новосибирск», а также дизель-электрической подлодкой (ДЭПЛ) «Магадан», сообщил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.
«Отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и первую атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск». «Князь Олег» оснащен баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» – крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», – приводит ТАСС слова командующего ТОФ, сказанные адмиралом в интервью изданию «Красная звезда» по случаю 291-й годовщины со дня образования флота.
По его словам, также в 2022 году Тихоокеанский флот ожидает прибытия третьей по счету подводной лодки проекта 636.3 «Магадан». С ее приходом на флоте будет шесть бесшумных дизель-электрических подлодок, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр».
Кроме того, добавил адмирал, в этом году Тихоокеанский флот пополнится четвертым по счету корветом проекта 20380 «Резкий», построенным на Амурском судостроительном заводе. Сейчас этот корабль проходит швартовые испытания. Также запланировано поступление на флот двух морских тральщиков проекта 12700 «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» от Средне-Невского судостроительного завода.
Накануне многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) с крылатыми ракетами проекта 885М «Ясень-М» «Казань» успешно отработала в Баренцевом море погружение на максимальную глубину. В прошлую пятницу экипаж нового ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955-А «Князь Олег» проекта 955-А в ходе подледного плавания во льдах Баренцева моря выполнил стрельбу торпедой с целью образования полыньи для всплытия во льдах Арктики.
Шойгу сообщил о создании 12 новых частей на западе России
Для ответа на угрозы у российских западных границ до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Как отметил Шойгу, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. В частности, интенсивность полётов стратегической авиации США в Европе увеличилась в 15 раз, систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей.
«Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
Он также отметил, что «проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники». «В этом году планируется получить более 2 000 единиц таких образцов», – уточнил министр.
По словам главы ведомства, контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом на 25%. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%. Выполнено более трехсот боевых упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа с начала года вырос на 4%.
По словам Шойгу, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ.
«Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. За последние восемь лет интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с трех до 45 в год). Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием», – сказал он.
Только в текущем году вблизи Калининградской области корабли США с управляемым оружием «шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет, с 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия», – уточнил министр.
Он добавил, что одновременно США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у границ России. «В настоящее время проводится серия учений «Защитник Европы» с участием до 40 тыс. военнослужащих из 30 стран блока. Главной особенностью манёвров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии, а также развёртывание группировки войск на трех стратегических направлениях: арктическом, западном и юго-западном», – сказал Шойгу.
Он напомнил, что заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи – Финляндия и Швеция. «Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность», – резюмировал министр.
В начале апреля президент Владимир Путин поручил разработать план по ответному укреплению военного потенциала России на западных рубежах, чтобы поддерживать необходимый паритет во всем и чтобы никому не приходило в голову напасть на Россию.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан. Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.
Юрист объяснил позицию Минобороны о символах спецоперации Z и V
В юридическом сообществе не нашли противоречий между заявлением Минобороны о том, что Z и V не являются официальными символами и классификацией правонарушений, связанных с английскими литерами, заявил адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее Министерство обороны России разъяснило значение латинских символов Z и V, заявив, что они не являются официальными воинскими символами и не несут специальной нагрузки, но положительно воспринимаются военными и гражданами России, ДНР и ЛНР.
Официальный ответ от оборонного ведомства получил депутат Мосгордумы Евгений Ступин. По его словам, озвученная позиция Минобороны может помочь кому-то «избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов».
«Противоречий я не вижу. Люди же привлекаются не за надругательство над государственными символами, а по другим статьям», – заявил «Ридусу» адвокат Дмитрий Аграновский, напомнив, что уничтожение неофициальной символики спецоперации может квалифицироваться как хулиганство или дискредитация Вооруженных сил России.
«Хулиганство – это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Символы Z и V размещаются на билбордах или еще где-то в поддержку спецоперации и нашей армии. Понятно, что поддерживать нашу армию, которая осуществляет спецоперацию, это священный долг любого гражданина. И если эти буквы размещаются в поддержку спецоперации, пусть даже не как официальные символы, то люди, которые их закрашивают и прочее, – они же не с буквами борются, а именно с символами. Таким образом они хотят выразить неуважение или, как они это называют, протест против нашей спецоперации, а это уже немножко другое», – пояснил юрист.
«Грубо говоря, если человек будет из какой-нибудь английской книжки систематически вымарывать буквы Z и V, не вижу в его действиях никакого состава правонарушения. Но если он будет делать это демонстративно – понятно, что он хочет в данном случае сказать», – добавил он.
То же самое касается и статьи о дискредитации ВС РФ (ч 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ), подчеркнул Аграновский.
«Зачем вообще что-то делать с символами Z и V, тем более если они не являются официальными символами спецоперации? Чем плохи эти буквы английского алфавита? Человек уничтожает их или закрашивает именно с прямым умыслом: выражает протест спецоперации. Умысел в данном случае абсолютно ясен. Человек выражает протест не буквам, а тому, что с ними связано», – считает адвокат.
«Это как осквернять знамя СССР: оно не является сейчас официальным, но его поднимают иногда наши воины, которые умирают за интересы Родины. У меня лично смысл спецоперации не вызывает ни малейшего сомнения: наша армия занимается ликвидацией опасности для меня, моей семьи и моего государства».
При этом Аграновский признает, что вопросы, связанные с символикой спецоперации на Украине, сложные: «Тут есть над чем поработать и обвинению, и защите в рамках состязательного процесса».
Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики на один год дисквалифицировала российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение с буквой Z на форме.
До этого букву V в названии Кисловодска на въездной стеле облили краской.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что означает загадочный символ на российской военной технике.
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Чемезов анонсировал серийное производство легкого истребителя «Чекмейт»
Идет разработка конструкторской документации легкого истребителя «Чекмейт», серийное производство начнется в 2027 году, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Серийно планируем начать производить в 2027 году», – передает ТАСС слова Чемезова.
По словам главы Ростеха, в настоящий момент идет разработка конструкторской документации, создан образец.
«В 2021 году состоялась выкатка первого летного образца, и в 2023 [году] мы начнем серийно производить и поставлять в Министерство обороны», – сказал он.
По словам Чемезова, отличительной чертой беспилотника «Охотник» является плоское сопло двигателя, что сделало его менее заметным для радиолокаторов.
«Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления», – отметил глава Ростеха.
По его словам, глубокая модернизация стратегического ракетоносца Ту-160М, который будет использовать двигатель НК-32, завершена.
«Завершена глубокая модернизация ракетоносца Ту-160М с новым двигателем НК-32. Мы фактически создали новую машину», – сказал Чемезов.
По словам главы Ростеха, от старого самолета остался только внешний вид. «И двигатель новый, и бортовое оборудование, заменены все агрегаты. Оцифровали полностью всю документацию, потому что последняя машина была выпущена на Казанском заводе где-то в 1980-х годах», – добавил он.
В марте вице-премьер Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») сообщил, что один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 будут выпущены в 2022 году.
Ранее сообщалось, что модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта – они способны перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной».
Напомним, 12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» (в составе ОАК Ростеха) совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М.
Минобороны показало работу гаубиц «Мста-С» и «Акация-М»
Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, укрепленных позиций и командных пунктов Вооруженных сил Украины.
Видео опубликовано на странице российского военного ведомства во «ВКонтакте».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Ростех начал серийное производство отечественных двигателей для фрегатов проекта 22350
Госкорпорация «Ростех» приступает к серийному производству первых полностью отечественных дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегатов проекта 22350, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Создали новый морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р. Это новый двигатель, который устанавливается на наши фрегаты. Это первый наш, российский такой двигатель будет. Уже серийно начинаем его выпускать», – передает ТАСС слова Чемезова.
Ранее двигательные установки для первых двух фрегатов проекта поставляло украинское предприятие «Зоря-Машпроект».
Новые агрегаты предназначены для строящихся на «Северной верфи» фрегатов проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Контракт на поставку четырех агрегатов был подписан между Объединенной двигателестроительной корпорацией и «Северной верфью».
Напомним, в ноябре 2020 года Объединенная двигателестроительная корпорация поставила на фрегат проекта 22350 первый морской дизель-газотурбинный агрегат М55Р, созданный в рамках программы импортозамещения украинских силовых установок.
Россия заявила о корректировке Морской доктрины на фоне тотальной гибридной войны
Наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане жизненно необходимо России на фоне ведущейся против нее тотальной гибридной войны коллективного Запада, заявил на заседании Морской коллегии в Адмиралтействе зампредседателя правительства Юрий Борисов.
«В условиях тотальной гибридной войны коллективного Запада против нашей страны, беспрецедентных санкций и проведения специальной военной операции на Украине обеспечение безопасности как никогда актуально... Нам жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению и защите национальных интересов в Мировом океане. Корректировка Морской доктрины учитывает изменение геополитической и военно-стратегической ситуации в мире», – цитирует РИА «Новости» вице-премьера.
По словам Борисова, принципиально новые положения доктрины касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности.
«Что особенно актуально сейчас, все эти меры обеспечат ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, функционирование объектов морской инфраструктуры в военное время», – объяснил он.
Отмечается также, что новая редакция доктрины в полной мере отвечает на современные вызовы и угрозы и направлена не на конфронтацию, а на повышение национальной безопасности в сфере морской деятельности, значительное снижение зависимости всех областей морской деятельности от внешнего влияния и конъюнктуры.
Борисов сообщил также, что ВМФ в этом году примет в состав 20 кораблей.
«Современная Россия не может существовать без сильного флота. В нынешнем году планируется поступление еще 20 боевых кораблей и пяти катеров, а также 21 судна обеспечения», – сказал он.
Борисов также отметил, что в рамках гособоронзаказа в 2021 году было заложено 10 кораблей и шесть судов обеспечения. В состав ВМФ приняты шесть боевых кораблей и девять боевых катеров, 13 судов обеспечения.
Ранее источник в ОПК сообщил, что беспилотный торпедный катер, способный в автономном режиме обнаруживать и уничтожать субмарины противника в дальней морской зоне и в арктических широтах, разрабатывается для Военно-морского флота (ВМФ) России.
Названы основные покупатели российского вооружения
Россия занимает около 20% мирового рынка вооружений, общий портфель заказов составляет около 50 млрд долларов, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в ходе выступления на форуме «Знание».
«Первое место занимают Соединенные Штаты с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений, а Россия, имея бюджет в разы меньше, который тратим на вооружения, устойчиво занимает долю на протяжении многих лет около 20% мирового рынка с большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%», – цитирует РИА «Новости» Борисова.
По его словам, основные покупатели российского оружия – Индия, Китай, Алжир, Египет. Пакет заказов на много лет вперед составляет около 50 млрд долларов, ежегодно вооружения экспортируется на 14-15 млрд долларов.
«Это является достаточно серьезной статьей доходов. Я думаю, что после экспорта углеводородов, продовольствия, пшеницы – это третья составная часть наших экспортных поступлений», – пояснил вице-премьер.
Ранее «Алмаз-Антей» решил впервые показать на выставке в Ереване ЗРС «Витязь» и ЗРК «Викинг».
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Подлодка «Казань» успешно отработала в Баренцевом море погружение на максимальную глубину
Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) c крылатыми ракетами проекта 885М «Ясень-М» «Казань» отработала в Баренцевом море погружение на максимальную глубину, сообщили в пресс-службе Северного флота.
«Экипаж подводной лодки успешно справился с поставленными задачами. Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме. Подводный крейсер подтвердил заложенные в него технические возможности. Погружение было проведено в глубоководных районах Баренцева моря на границе с Норвежским», – приводит ТАСС сообщение Северного флота.
Согласно установленным тактико-техническими характеристиками корабля максимальная глубина для него составляет 600 метров.
Ранее атомные подводные лодки (АПЛ) Северного флота (СФ) «Вепрь» и «Казань» отработали совместные противолодочные учения в форме дуэли на глубине до 100 м.
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В России разработали портативную РЛС для защиты важных объектов от дронов
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал портативную радиолокационную станцию (РЛС) для защиты объектов критически важной инфраструктуры от малоразмерных дронов. заявили в пресс-службе Ростеха.
«Устройство может обнаруживать малогабаритные дроны на расстоянии более 1000 м, в том числе на сверхмалых высотах. РЛС создана на отечественной элементной базе, весит всего 5 кг и может быть использована в качестве носимого устройства», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Там отметили, что станция способна по вращению винтов обнаруживать даже малозаметные дроны, находящиеся в режиме зависания. Кроме того, устройство можно применять для поиска наземных объектов, РЛС способна обнаружить автомобиль на расстоянии более 10 км.
В составе холдинга «Росэлектроника» разработку РЛС ведет Рыбинский завод приборостроения (РЗП). «РЛС может одновременно сопровождать до 32 целей, а также работать совместно с другими системами радиолокационного мониторинга. На сегодняшний день станция уже прошла предварительные испытания», – приводит пресс-служба слова гендиректора РЗП Андрея Комогорцева.
Ростех создает линейку различных средств борьбы с БПЛА. Среди них – многофункциональный мобильный комплекс «Рать» с системой лазерного уничтожения, комплекс противодействия гражданским БПЛА «Атака-DBS», электромагнитные ружья.
Ранее ЦНИИточмаш (входит в Ростех) начал серийное производство унифицированных комплексов защиты от высокоточного оружия для новейшей военной техники. Изделие предназначено для защиты тяжелой огнеметной системы ТОС-2, разведывательной машины ПРП-5, а также комплексов автоматизированного управления артиллерией «Завет-Д».
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