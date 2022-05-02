Эвакуированные с «Азовстали» мариупольцы рассказали о пережитом

Националисты запрещали мирным жителям Мариуполя выходить за пределы металлургического комбината «Азовсталь», пытались заставить людей рыть окопы, пугали «плохими русскими солдатами», не давали продукты и воду.

«Продукты не давали, никого никуда не выпускали, никто ничего не приносил. Один раз хотели, чтобы наши мужчины окопы копали, но они ответили, что там открытое пространство, а потому ничего копать не будут», – рассказала одна из жительниц Мариуполя, передает «Ридус».

По словам другой эвакуированной женщины, националисты угрожали и предупреждали, что мирные жители «подохнут» вместе с ними.

«Мы шли на выход, и нас сразу азовцы встретили с автоматами… А с другого здания начали в воздух стрелять, чтобы попугать нас», – рассказала еще одна эвакуированная. По словам других мирных жителей, азовцы*(вооруженное формирование, против которого возбуждено уголовное дело в РФ) обманывали их, все время говорили, что «там все выжжено, все разломлено, там плохие парни, которые нас сразу убьют».

«Такое впечатление сложилось, что мы никому не нужны… Мы сами добывали себе солярку, воду…», – добавил эвакуированный с «Азовстали» мужчина.

Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике.

По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Отмечается, что вышедшие 30 апреля добровольно приняли решение остаться в ДНР.

Ранее покинувший завод мужчина сообщал, что на территории «Азовстали» продолжают оставаться минимум 300 мирных людей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

Напомним, президент России Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе («Азовсталь»), но поручил заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

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