Грузия официально выразила недовольство Украине из-за упреков в «помощи России»

Замминистра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия во время встречи во внешнеполитическом ведомстве официально выразил недовольство временному поверенному в делах Украины в Грузии Андрею Касьянову в связи с заявлением украинской военной разведки о том, что Тбилиси ведет переговоры с Москвой о возможностях обходить санкции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В сообщении МИД отмечается, что распространение таких «непроверенных фактов вредит межгосударственным партнерским отношениям».

МИД потребовал предоставить доказательства, если их имеет главное разведуправление МО Украины.

Также отмечалось, что это уже второе подобное обвинение, в предыдущий раз Украина не предоставила никаких доказательств.

МИД сообщает, что Касьянов не смог дать разъяснений по поводу обвинений Грузии со стороны ГУР МО Украины.

Ранее первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что Тбилиси не ведет никаких переговоров о возможностях для Москвы обходить санкции, о чем в отношении Грузии, Азербайджана и Армении заявила украинская военная разведка.

«Никаких таких переговоров не ведется, такое (предоставление России возможности через Грузию обходить санкции) неосуществимо», – сказал он, сообщает Общественное ТВ Грузии.

По его словам, «вместо общих разговоров украинская военная разведка пусть предоставит доказательства, если они у нее есть».

«Хочу сказать украинскому народу, который слышит эту дезинформацию, что в Грузии нет никаких переговоров о том, чтобы (России) обходить санкции, – сказал Георгий Вольский. – Ни товары, ни бизнес, попавшие под санкции, через Грузию не пройдут».

«Санкционный бизнес, санкционные товары, попавшие под санкции бизнесмены, о чем интенсивно говорят наши так называемые друзья, ничего этого в Грузии нет, нет никаких «черных дыр», – заявил он.

В последнее время Тбилиси все чаще и все жестче отвечает на бездоказательные упреки Киева, который недоволен тем, что Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России. При этом Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших Украине гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч беженцев из Украины.