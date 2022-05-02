Пушилин назвал трагедию в Одессе поворотом в истории Украины

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин возложил цветы к памятному знаку жертвам «Одесской Хатыни», установленном в Парке имени Ленинского комсомола в Донецке, и призвал освободить все русские города Украины от нацистов.

«Сегодня мы вспоминаем событие, которое стало поворотным в новейшей истории. 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов были сожжены русские люди. А сожжены они были теми, с кем мы боремся уже на протяжении восьми лет, – это неонацисты. Украинский преступный режим на тот момент похоронил даже миф для сомневающихся людей о какой-то единой Украине. То, что всегда объединяло русских и украинцев, было практически растоптано. Все это происходило, безусловно, под влиянием внешних управляющих», – цитирует Пушилина сайт главы ДНР.

По словам Пушилина, восемь лет республикам Донбасса приходилось бороться с украинским режимом.

«Бороться и понимать, что если мы не доведем начатое дело до конца, если мы не отомстим за каждого убитого и замученного неонацистами мирного жителя, если мы не отомстим за павших наших военных, если мы не искореним саму идею неонацизма, мы переложим все на следующие поколения», – заявил глава ДНР, подчеркнув, что русские города должны быть освобождены.

По словам участника событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, военнослужащего Народной милиции ДНР Игоря Немодрука, эта дата войдет в историю войны как точка невозврата. Он подчеркнул, что именно государство Украина устроило расправу над людьми, а украинские неонацисты даже не скрывали причины, по которой совершили преступление.

«Я уверен, что эта война закончится трибуналом, и он войдет в историю как одесский трибунал. Он должен пройти в Одессе. И там должна будет поставлена юридическая точка во всех этих украинских преступлениях», – заявил Игорь Немодрук.

Напомним, по официальным данным, общее количество жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов насчитывает 48 человек, более 300 человек были ранены и получили ожоги.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.

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