Подозреваемых в организации диверсии в Одессе задержали на Украине

На Украине задержали 12 человек, которые подозреваются в подготовке диверсий и протестов в годовщину трагедии 2 мая в Одессе, сообщило украинское госбюро расследований.

«Работники ГБР обнаружили и задержали 12 человек, которые обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. Также, по оперативной информации, задержанные работали над подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам», – приводит РИА «Новости» сообщение украинского ведомства.

Сообщается, что протесты и диверсии готовились на годовщину событий 2 мая в Одессе. У задержанных обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.

Ранее спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что в Одессе с вечера 1 мая до 5.00 3 мая будет действовать комендантский час. В предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Также в США активисты призвали изучить трагедию в Одессе для понимания Киева.

Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана», с одной стороны, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».

Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии, однако процесс по делу затягивается, и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.

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