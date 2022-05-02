Свидетельница рассказала о поведении фанатов в день трагедии в Доме профсоюзов

Футбольные фанаты 2 мая 2014 года, когда в Одессе случилась трагедия, должны были пройти маршем по одной улице города, но вместо этого надели бронежилеты и отправились к Дому профсоюзов, где позже погибли почти 50 человек, рассказала ставшая очевидцем событий Марина.

Одна из очевидцев рассказала, что «среди тех, кто жег, были и одесситы, среди тех, кто засветился на кадрах, был один, кто учился со мной в одной школе, но на пару лет младше, то есть было много привезенных, но были и одесситы, хотя большинство привезенных», передает РИА «Новости».

«Затеяли это на почве около-футбольной тематики», – считает она.

Женщина отметила, что футбольные фанаты под видом марша по одной из улиц Одессы начали заранее готовиться к штурму Дома профсоюзов: «Когда на Соборной площади начали выстраиваться (...), в городе был матч «Черноморца» с приезжей командой. И болельщики должны были пройти маршем по (улице) Шевченко к стадиону. Когда они начали выстраиваться, у них уже были бронежилеты и так далее. Было ясно, что все готовилось. Они были полностью экипированы для боя. Мальчики эти выстраивались очень красиво – по-военному. Так это все началось и пошло дальше».

Ранее в понедельник президент Никарагуа Даниэль Ортега напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Также в США активисты призвали изучить трагедию в Одессе для понимания Киева.

Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».

Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии, однако процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД