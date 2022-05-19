Москва готова требовать компенсации от Латвии за ущерб советским памятникам

Российская сторона видит основания для постановки вопроса о материальной компенсации от Латвии за ущерб советским памятникам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Указанное нарушение дает основания России ставить вопрос о международно-правовой ответственности Латвии, которая выражается, в частности, в обязанности последней полностью возместить вред, в том числе в форме компенсации ущерба, вызванный упомянутым нарушением», – указали в МИД России, передает РИА «Новости».

В связи со встречей латвийского посла в МИД было указано, что послу «было заявлено, что российская сторона рассматривает одностороннее прекращение действия статьи 13 Соглашения как нарушение обязательств Латвии, противоречащее общепризнанным нормам права международных договоров».

«В соответствии с международным правом российская сторона оставляет за собой право принять контрмеры в ответ на это противоправное деяние Латвии», – заявили в ведомстве.

Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги.

Напомним, рижская Дума приняла решение начать подготовительные работы для демонтажа памятника Освободителям Риги. Доступ к памятнику закроют до 31 августа, сообщает МВД Латвии.