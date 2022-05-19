Экс-юристов ФБК Соболь и Гимади заочно арестовали за создание экстремистского сообщества

Суд в Москве заочно арестовал на два месяца бывших юристов запрещенного и признанного в России экстремистским Фонда борьбы с коррупцией**(ФБК*) Любовь Соболь (признана СМИ-иноагентом) и Вячеслава Гимади, обвиняемых по делу о создании экстремистского сообщества, сообщили в Басманном суде.

«Судом 6 мая были удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении Соболь и Гимади меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана каждому на 2 месяца с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ», – цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Екатерину Буровцову.

Гимади вменяется ч. 3 ст. 282.1 УК РФ, Соболь – ч. 3 ст. 282.1 УК РФ и четыре эпизода по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее также был заочно арестован бывший руководитель «Штабов Навального*» (признаны в России экстремистской организацией) Леонид Волков (признан иноагентом). Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

18 мая Басманный суд также заочно арестовал бывшего директора ФБК* Ивана Жданова.

Напомним, СК возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Также дело об участии в экстремистском сообществе возбуждено против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова.

Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области.

В августе 2021 года Соболь покинула Россию. Она объявлена в розыск.