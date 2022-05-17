Путин: Рост цен на энергоносители подорвет конкурентоспособность промышленности ЕС

Рост цен на энергоносители может бесповоротно подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.

«Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире. Да, конечно, цены здесь повысятся и сюда тоже ресурсы пойдут на эти цены, но кардинально ситуацию изменить не удастся», – предрек российский лидер, сообщает ТАСС.

Путин добавил, что «это самым серьезным образом, а по мнению некоторых экспертов – бесповоротно, может подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности, которая и так все сильнее проигрывает конкуренцию компаниям из других регионов мира».

Также он указал на то, что «европейцы прямо признают, что пока не могут полностью отказаться от российских энергоресурсов, тем более очевидно, что некоторые государства ЕС, в энергобалансе которых доля российских углеводородов особенно высока, не смогут этого сделать достаточно долго, [не смогут] отказаться от нашей нефти».

«Однако такую задачу они ставят, мы это видим. Ставят, не обращая внимания на тот урон, который они уже нанесли своей собственной экономике», – подчеркнул Путин.

В прошлую пятницу стало известно, что страны ЕС задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.

Напомним, 8 мая в администрации США сообщили, что страны Группы семи (G7) договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти.