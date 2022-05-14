В России за сутки госпитализировали 2,4 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 2 498 человек, что на 0,3% меньше по сравнению с 13 мая.

Выписали в связи с выздоровлением 7 378 человек, на 1,7% больше по сравнению с 13 мая. Всего за сутки было выявлено 5 047 новых случаев COVID-19. Скончались 107 человек, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Днем ранее в России было госпитализировано 2506 человека, что на 25,3% меньше по сравнению с 12 мая.