Медведев прокомментировал цель США нанести тяжелое поражение России

Цель многомиллиардной американской помощи Украине состоит не в любви к Киеву или поддержке собственной экономики, а в продолжении прокси-войны против Москвы, однако Россию сломить не удастся – быстрее сломается печатный станок США, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев написал в Telegram, что «палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов», при этом президент США Джо Байден просил меньше, однако «от щедрот накинули еще пару миллиардов».

«Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чем мне уже довелось недавно тут сказать. Совершенно очевидно, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель – продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире», – считает зампредседателя Совбеза.

Медведев подчеркнул, что этого не будет – «быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг, не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти».

«А вот цели спецоперации будут достигнуты», – заключил он.

Ранее Конгресс США одобрил пакет помощи Украине почти на 40 млрд долларов. Также в Пентагоне подтвердили поставки оружия Украине задолго до спецоперации России.

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