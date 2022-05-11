Медведев прокомментировал цель США нанести тяжелое поражение России

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11 мая, среда | Последнее обновление — 11:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Авиация ВКС России за ночь поразила 93 объекта ВСУ
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России необходимо сосредоточиться на развитии отношений с незападными государствами. Не только огромные Китай и Индия, но и небольшие Уругвай или Габон могут стать для нас важными партнерами. Делать ставку на Европу в нынешних обстоятельствах – как минимум бессмысленно.
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Мы так и останемся «отсталой» страной красивых женщин и сильных мужчин, приверженных разнополым отношениям, страной нормальной человеческой любви, привычной жизни и мяса.
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Некоторые существа с отбитой памятью, наверное, не способны понять, что сейчас они могут петь свои песни «против войны», стоять с плакатиками, рисовать пацифики на заборах только потому, что когда-то их предки выстояли против врагов, защитили и землю, и дом, и сад.
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На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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На Тайване в среду несколько десятков человек отпраздновали ежегодный День «Звездных войн». Праздник родился из созвучия фразы: May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила») с фразой: May the fourth be with you («Да пребудет с тобой четвертое мая»). Искомое напутствие впервые прозвучало в первом фильме саги «Звездные войны», вышедшем в 1977 году
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Медведев прокомментировал цель США нанести тяжелое поражение России
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Цель многомиллиардной американской помощи Украине состоит не в любви к Киеву или поддержке собственной экономики, а в продолжении прокси-войны против Москвы, однако Россию сломить не удастся – быстрее сломается печатный станок США, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев написал в Telegram, что «палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов», при этом президент США Джо Байден просил меньше, однако «от щедрот накинули еще пару миллиардов».
«Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чем мне уже довелось недавно тут сказать. Совершенно очевидно, что «помощь» в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель – продолжение proxy war против России, желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире», – считает зампредседателя Совбеза.
Медведев подчеркнул, что этого не будет – «быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг, не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти».
«А вот цели спецоперации будут достигнуты», – заключил он.
Ранее Конгресс США одобрил пакет помощи Украине почти на 40 млрд долларов. Также в Пентагоне подтвердили поставки оружия Украине задолго до спецоперации России.
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В парламенте Словакии отказались слушать «лживую» речь Зеленского
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Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Направление – социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского, сообщает братиславская газета Pravda.
«Он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) ежедневно обманывает», – приводит его слова ТАСС. Лидер оппозиции выразил возмущение заявлением киевского политика, что он может остановить поставки российского нефти и газа в Словакию, которые осуществляются транзитом через Украину. «Что говорит Зеленский, наносит ущерб [национальным] интересам Словакии», – сказал экс-премьер.
Кроме того, политик назвал выступление Зеленского «карнавалом», сообщает «Рен-ТВ».
Некоторые депутаты из партии Фицо также отказались слушать выступление Зеленского.
Возмущение возможной остановкой киевскими властями поставок энергетического сырья из России в Словакию выразил также спикер Национального совета Борис Коллар. В случае, если это произойдет, то глава парламента намерен добиваться остановки помощи, которую Братислава оказывает Украине.
Зеленский, выступая во вторник посредством телемоста перед депутатами Национального совета (парламента) Словакии, заявил, что Украина нуждается в поставках оружия и ужесточении санкций против России.
«Словакия нам предоставила то, что нам было нужно… [Сейчас] мы говорим о самолетах и вертолетах. Другим инструментом [против России] являются санкции. Если они будут ослабевать, то для нас [Украины] это будет тяжело», – сказал он.
Украина, как утверждает Зеленский, нуждается в ужесточении антироссийских санкций Евросоюза. Говоря об энергетических санкциях против России, он подчеркнул, что понимает, что для Словакии, которая практически полностью зависит от поставок российских нефти и газа, это большая проблема. Тем не менее, отказ от энергетического сырья необходим, чтобы европейские государства избавились от российской зависимости, считает он.
Зеленский призвал к скорейшему принятию Украины в Евросоюз и поддержке Братиславой усилий его страны в данном вопросе. Вступление Украины в ЕС, по его словам, усилит обороноспособность сообщества.
Ранее министр энергетики Словакии Рихард Сулик заявил, что эмбарго на нефть из России уничтожит европейскую экономику, отразившись на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, а также самой Украины.
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Блогеры бурно отреагировали на решение Сейма Литвы по России
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Российские блогеры резко отреагировали на решение Сейма Литвы признать Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». Они потребовали не оставить демарш литовского парламента без ответа.
«Не считаю, что к провокации Литвы надо относиться с легким пренебрежением, мол, «слон и моська». Надо ответить. И предельно жестко, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий, что такого рода демарши останутся без ответа», – написал телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
В свою очередь политолог Алексей Чеснаков разъяснил, что резолюция Сейма еще не является официальной позицией государства. «Но вряд ли этот документ сможет проигнорировать исполнительная власть страны. Разрыв отношений с рядом стран Европы выглядит еще более реалистичным сценарием», – отметил он.
«Интересно, чем [Сейму Литвы] ответит Калининградская областная дума. Ну потому что не Охотный же ряд по этому поводу беспокоить», – написал журналист Юрий Васильев.
Политолог Александр Носович, в свою очередь, считает, у решения Сейма Литвы не будет никаких последствий. «Если только Вильнюс не использует эту резолюцию как предлог для блокировки транзита в Калининград. Дипломатические отношения с Литвой ухудшать дальше некуда, они и так де-факто разорваны, а разговаривать с Литвой на другом языке еще рано. Так что пусть пока лают», – отметил он.
«В 2014 году Даля Грибаускайте пыталась связаться с Москвой, чтобы непублично извиниться за «террористическое государство». В будущем будет публично извиняться вся Литва. Возможно, прямо перед Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Они там как раз переименовывают Чеченскую площадь в Каунасе в площадь Свободной Украины. Думаю, это знак», – добавил политолог.
«Да, интересно вышло. Улица Джохара Дудаева в Литве. Медиаресурс террористов «Кавказ Центр» тоже долгие годы сидел в Литве. И оттуда гнал свою террористическую блевоту. Интернет помнит все и хранит все. Интервью Басаева, статьи про героических боевиков, которые «уничтожают кафирских собак». Ну и так далее. А государство-террорист оказывается Россия. Мне кажется, нам пора выставить литовским политикам счет за былое участие в террористической войне против России. А как это все иначе назвать?» – написал журналист Андрей Медведев.
Напомним, на сайте литовского Сейма сообщается, что парламент республики принял резолюцию, которой признал Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм». «Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», – передает РИА «Новости» текст документа.
Кроме того, Сейм Литвы считает действия России на Украине «геноцидом украинского народа» и призывает международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России». Согласно документу, Сейм считает, что трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордеры на арест, а неприкосновенность главы государства, должностных лиц не должна ограничиваться иммунитетом.
Согласно данным портала, за принятие резолюции проголосовали все 128 членов сейма Литвы.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Кулеба заподозрил ЕС в обмане Украины
Глава МИД Украины заявил в интервью The Financial Times, что если Украина не станет кандидатом на вступление в Евросоюз это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев.
По его словам, украинские власти не будут терпеть такое решение.
Дмитрий Кулеба также оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять десятилетия. Министр считает, что Украина должна получить статус кандидата в июне этого года, это позволит заняться остальными вопросами, передает «Газета.ru».
«Три месяца назад у этой страны (Украины – прим. ВЗГЛЯД) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», – сказал глава украинского МИДа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
Зеленского предупредили о подготовке переворота на Украине
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Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского предпримут попытку сменить власть на Украине, обвинив его в поражении в Мариуполе, с таким прогнозом выступил лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
«После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали», – написал Кива в Telegram-канале.
Он добавил, что в офисе Зеленского понимают опасность военного переворота и уже готовят репрессии по отношению к тем, кто угрожает украинским властям.
Напомним, 4 мая министр обороны Сергей Шойгу объявил, что российские военные взяли под контроль Мариуполь – крупнейший промышленный и транспортный узел на Азовском море. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Россия в Мариуполе навсегда.
Во Франции произошел всплеск интереса к российской культуре
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Во французских книжных магазинах подскочил спрос на произведения русских и украинских писателей, пишет Le Monde.
«В последние недели все сочинения Достоевского перебрались с полок на витрины французских книжных магазинов. То же произошло и с произведениями Толстого, Гоголя, Булгакова, Гроссмана, Пушкина, а также современных русских и украинских писателей», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Как отметили в издании, продавцы книг говорят о живом интересе клиентов к этому региону в контексте украинского кризиса.
«Читатели просят книги, которые помогут понять (истоки кризиса на Украине – прим. ВЗГЛЯД), – рассказала владелица книжного магазина Globe Наталья Тюрина.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
После начала спецоперации против России были введены несколько пакетов санкций, которые затронули и культурную жизнь. Так, например, конкурс имени Чайковского был исключен из международной федерации музыкальных конкурсов, что в России назвали большой глупостью.
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При попытке взять остров Змеиный Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов и 50 человек
Во время попыток захватить остров Змеиный войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава, рассказали в Минобороны России.
По словам официального представителя ведомства генерал-майор Игоря Конашенкова, эта авантюра закончилась для Украины катастрофой.
«Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», – передает слова генерала РИА «Новости».
Уточняется, что киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27.
Было уничтожено 10 вертолетов ВС Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области.
«Таким образом, киевский режим за прошедшие трое суток потерял в данном районе 30 только военных беспилотных летательных аппаратов. Напомню, что из них девять, – ударных «Байрактар-ТБ2», – уточнил генерал.
Сейчас на острове остаются 27 тел боевиков украинских подразделений спецназначения и националистов. В море удалось также уничтожить три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с десантом на борту.
Ранее сообщалось, что киевский режим несколько раз пытался высадить воздушный и морской десант на остров Змеиный, но в результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана.
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Цены на бензин в США побили рекорд
Стоимость бензина в США поднялась до 4,4 доллара за галлон, побив мартовский рекорд, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (ААА).
Согласно последним данным, за неделю по 29 апреля запасы бензина в США снизились на 2,2 млн баррелей (на 1%), до 228,6 млн баррелей при прогнозе их сокращения лишь на 0,6 млн баррелей.
Данные за неделю по 6 мая будут опубликованы в среду. Ожидается, что запасы бензина уменьшились на 1,8 млн баррелей.
Ранее в США заявили, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих.
Эксперт объяснил позицию Макрона по вступлению Украины в ЕС
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«Никто в Европе не может честно заявить о том, что он не хочет видеть Украину в ЕС. Сам факт вхождения Киева в объединение обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее украинский МИД заподозрил ЕС в обмане после слов Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия страны в Евросоюз может занять десятилетия.
«Нынешний политический фон и уровень симпатии, который демонстрируется по отношению к Киеву, не позволяет странам ЕС откровенно сказать, что они против вступления Украины в ЕС. Поэтому подразумевается, что даже при своевременном и последовательном выполнении всех процедур вступления, это может растянуться на годы и десятилетия», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Макрон просто «акцентировал внимание мировой общественности на известном факте», полагает Кортунов. «Кроме того, в июне Макрона ждут выборы в Национальное собрание. Если он сейчас откровенно заявит о своей позиции, то оппоненты его партии обязательно этим воспользуются в своих целях. Он не пойдет на такой риск», – пояснил Кортунов.
«Вступление Украины в ЕС обернется для Парижа дополнительным экономическим бременем. Кроме того, после подтверждения членства Киева сразу же усилится давление со стороны Турции. Ну а если хотя бы на минуту допустить, что Анкара станет членом ЕС, то тогда сам смысл объединения будет поставлен под сомнение», – сказал собеседник.
При этом, утверждает эксперт, страны-члены ЕС пытаются найти некую альтернативу для того, чтобы Украина все же смогла войти в состав Евросоюза. «Есть два варианта. Либо сейчас государства каким-то образом ускоряют подготовку Украины для того, чтобы она соответствовала всем требованиям кандидата, либо вырабатывается особый режим вступления. Но тогда другие страны тоже попытаются претендовать на упрощенные правила», – заключил Кортунов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью The Financial Times, что если Украина не станет кандидатом на вступление в Евросоюз это будет означать, что «Европа пытается обмануть» Киев. По его словам, украинские власти не будут терпеть такое решение.
Кулеба также оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что процесс принятия Украины в ЕС может занять десятилетия. Министр считает, что Украина должна получить статус кандидата в июне этого года, это позволит заняться остальными вопросами, передает «Газета.ru».
«Три месяца назад у этой страны (Украины – прим. ВЗГЛЯД) даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет», – сказал глава украинского МИДа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал ЕС вторую часть анкеты для вступления в Евросоюз. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий.
Агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника в ЕС также сообщало, что Еврокомиссия рассчитывает в конце июня вынести предварительное решение касательно заявки Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.
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В США забили тревогу из-за эпидемии ожирения в армии
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Эпидемия ожирения в США снижает боеготовность американских вооруженных сил, ограничивая число новобранцев, пишет Daily Express со ссылкой на исследование ученых.
«Ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста. Например, новобранец ростом пять футов (полтора метра) в возрасте от 17 до 20 лет должен весить не более 139 фунтов (около 63 кг) для мужчин и 120 фунтов (54 кг) для женщин», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Как отметила ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки доктор Сара Полис, несмотря на усилия правительства и Пентагона, ожирение продолжает сказываться на вооруженных силах.
«Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв», – подчеркнула она.
Набору веса способствовало увеличение размера порций и калорийности американских продуктов питания, а также другие факторы. С 60-х годов число новобранцев в армии США, у которых были превышены нормы процентного содержания жира, удвоилось среди мужчин и утроилось среди женщин, заявили исследователи.
Напомним, по мнению ученых, при сохранении нынешних тенденций к 2045 году количество человек, страдающих от ожирения, увеличится почти на четверть: с 14% до 22%.
Над «Азовсталью» заметили клубы черного дыма
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Над территорией «Азовстали» в Мариуполе поднимается черный дым, сообщили СМИ.
Со стороны комбината во второй половине дня во вторник были отчетливо слышны звуки взрывов, передает РИА «Новости».
Накануне командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что украинское правительство не использовало возможности для деблокирования Мариуполя, а вместо этого предало военных, которые оставались на заводе «Азовсталь».
В минувшее воскресенье военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что украинские националисты «готовятся к самоуничтожению», так как на заводе «Азовсталь» заканчивается еда, вооружение и медицинские средства.
Ранее в тот же день начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщили, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». При этом офис генсека ООН не смог подтвердить эвакуацию всех гражденских с «Азовстали».
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводили.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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На Украине заявили о частичном прекращении транзита газа в Европу
«Оператор ГТС Украины» утверждает, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с 07.00 среды, 11 мая.
«ОГТС информирует, что с 7.00 утра, 11 мая 2022 года, прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения «Сохрановка» осуществляться не будет», – говорится в заявлении на сайте, передает РИА «Новости».
Оператор заявляет о «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России. Отметим, что через станцию проходит до 32,6 млн кубометров в сутки.
В компании предложили для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами перенести недоступные мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на территории, контролируемой Украиной.
Напомним, с конца апреля после приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям. Номинации на прокачку по украинской территории через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России формировались на основе спроса в Европе. На 29 апреля они составляют 64,5 млн кубометров. Потом транзит по украинскому маршруту стал снижаться и 26 апреля был примерно на 15% ниже обычных показателей.
Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.
Лавров высказался об идее передать замороженные российские активы Киеву
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством инициативу главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о передаче замороженных российских активов украинской стороне.
«[Это предложение], можно сказать, воровство, которое даже не пытаются скрыть», – приводит его слова ТАСС.
По словам главы МИД, для Запада такие действия становятся «уже чем-то вроде привычки». В качестве примера он привел ситуацию с заморозкой афганских авуаров, которые на западе «хотят пустить их не на нужды жителей Афганистана», а на цели, не связанные с восстановлением страны, передает РИА «Новости».
Лавров также порекомендовал главе европейской дипломатии не забывать, что тот является «главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе». «Впрочем, может быть, скоро мы увидим, что эта должность главного дипломата Евросоюза будет ликвидирована, потому что Евросоюз уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают Соединенные Штаты», – отметил российский министр.
Напомним, Боррель предложил рассмотреть возможность использования замороженных российских валютных резервов для поддержки Украины. Боррель отметил, что США установили контроль над активами ЦБ Афганистана на миллиарды долларов. Такой шаг, по его словам, отчасти связан с потенциальной компенсацией жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране. Боррель считает, что было бы возможно рассмотреть аналогичные шаги с резервами России.
Москва назвала инициативу ЕС полным беззаконием.
Пентагон оценил влияние ударов России на поставки оружия Украине
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Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби выступил с утверждением, что ракетные удары России якобы не затруднили поставки западных вооружений на Украину.
«Не было никакого влияния <…> на поток и поставки [военной] техники [и вооружений] на Украину», – приводит утверждение Кирби ТАСС.
По словам Кирби, ракетные удары России по инфраструктуре Одессы или других городов Украины не мешают Западу поставлять вооружения в эту страну. «[Поставки] продолжаются каждый день», – заверил представитель Пентагона.
Во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал , что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. В тот же день в Бундестаге предложили поставить Киеву тяжелое вооружение.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Предсказан возврат освобожденных территорий Украины в состав России
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Освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России, заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов. Россия больше не позволит попирать основополагающие права наших соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада», – сказал Мурадов в беседе с РИА «Новости».
Как подчеркнул постпред Крыма при президенте России, юго-восточные территории, «подаренные» когда-то Украине, как и земли исторической Тавриды, всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население.
«У нас общий культурный код. Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона», – подчеркнул постпред.
В понедельник в Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России. В минувшее воскресенье власти Херсонской области объявили о намерении выдавать российские паспорта. Днем ранее в Госдуме заявили о неразрывном будущем освобожденных территорий с Россией.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Силы спецопераций Белоруссии развернули в рамках проверки
Создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции, Минск в рамках проверки разворачивает на юге подразделения сил спецопераций, сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич.
«Созданная вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции», – приводит слова Гулевича Telegram-канал минобороны республики.
Начальник генштаба ВС Белоруссии подчеркнул, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ республики. «Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении», – отмечается в заявлении.
Гулевич сказал, что появление в акватории Средиземного и Балтийского морей группировки, несущей крылатые ракеты морского и воздушного базирования, увеличение авиационной группировки в Польше и странах Балтии свидетельствуют «о нарастающей угрозе для Республики Беларусь».
«С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», – подчеркнул глава генштаба.
Он также сообщил, что в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на западное и северо-западное операционные направления выдвинуты батальонно-тактические группы. «Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование», – продолжил Гулевич.
В минобороны республики сообщили, что Белоруссия в рамках проверки территориальной обороны в мае проведет формирование территориальных войск в двух районах на юге и западе страны. «(…) с 10 мая 2022 года исполнительными комитетами Брестской и Гродненской областей осуществляется формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов соответственно», – говорится в сообщении.
Отмечается, что из запаса на военные сборы планируется призвать около 430 человек. По окончании формирования воинских частей территориальных войск призванный личный состав приступит к выполнению задач по охране и обороне важных объектов.
«Проводимые мероприятия направлены на повышение способности местных органов управления по формированию территориальных войск и готовности органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск к выполнению задач по предназначению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики сделали выводы из спецоперации России на Украине.
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