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Песков счел блестящим отчет правительства в Госдуме
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящим отчет правительства в Госдуме и напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно давал положительную оценку работе премьера Михаила Мишустина и правительства.
Песков сказал, что «блестящий был отчет правительства», и напомнил, что «президент неоднократно давал весьма и весьма положительную оценку действиям кабинета министров и председателя правительства в столь непростых условиях, в которых приходится работать нашим нынешним министрам», передает РИА «Новости».
«А эти условия – сначала мы два года боролись с пандемией, и сейчас вы видите экономическую войну беспрецедентную тоже, которая развязана против нашей страны. И поэтому, конечно, оценка высокая», – добавил он.
Напомним, Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме, назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций.
Также он заявил, что самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих уже через два-три года, что Россия полностью обеспечивает себя зерном, мясом, рыбой и маслом, и анонсировал начало строительства трассы М-12 Москва – Казань до Екатеринбурга.
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Власти США вывели из-под санкций поставки интернет-оборудования в Россию
Министерство финансов США вывело из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.
«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», – передает РИА «Новости» сообщение американского минфина.
В то же время ведомство опубликовало дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из России. Санкции Минфина США предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. 7 апреля Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам.
Мишустин назвал сроки перестройки экономики России на работу в условиях санкций
Экономике России нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых условиях, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Государственной думе.
«Время нужно экономике, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе не иметь хотя бы полгода, чтобы при таком ударе перестроиться», – цитирует его ТАСС.
Ранее Мишустин заявил, что власти России определили пять краткосрочных приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций, среди которых обеспечение бесперебойной деятельности предприятий, а также расширение свободы предпринимательства.
Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых
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Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
В Банке России сообщили, что совет директоров «принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п., до 17,00% годовых», передает РИА «Новости».
Это решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.
Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
Напомним, 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это страны Европы, США, Япония и ряд других государств ввели санкции.
По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, экономике страны нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах.
Мишустин также назвал пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций: первый приоритет – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий – «поддержать тех, кто особенно уязвим», четвертый – обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым – необходимые секторальные меры поддержки.
Глава финского МИД призвал вернуть задержанные музейные экспонаты в Россию
Вопрос с возвращением российских культурных ценностей должен благополучно разрешиться, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто телекомпании «Юле».
«Санкции были приняты так быстро, что, видимо, не все ситуации были приняты во внимание. <…> Надеюсь, вопрос [с возвращением экспонатов в РФ] благополучно решится. У Финляндии нет никаких причин удерживать какие-либо музейные экспонаты или держать их в хранилище. К ним нужно относиться с большим пиететом. Их нужно хранить при определенной влажности и температуре. Конечно, их следует вернуть в те музеи, которым они принадлежат», – цитирует ТАСС Хаависто.
Ранее посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в российское дипведомство, где ему был заявлен протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей.
До этого финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.
Напомним, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию запретила также Япония. Кроме того, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.
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Кремль спросили о планах Литвы по блокаде Калининграда
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать планы Литвы ввести транспортную блокаду Калининграда. Он указал, что официальных решений на этот счет не принималось.
«Насколько я понимаю, пока не было каких-то решений по этому поводу... Давайте все-таки решать проблемы по мере их поступления, сейчас много разной информации, надо ориентироваться на официальные данные», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Киев просит Польшу и страны Балтии закрыть границы с Россией и Белоруссией. Кроме того, сообщалось, что власти Литвы ожидают решения Евросоюза по вопросу возможного запрета на транзит через территорию республики грузов в Калининградскую область.
В Калининградской области в свою очередь заявили, что уже давно готовятся к перспективе сухопутной блокады и перехода на водные и воздушные перевозки.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие новые шаги были сделаны для усиления продовольственной и энергетической безопасности Калининграда.
Lufthansa решила отменить все рейсы в Россию до 30 июня
Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины не будет использовать российское воздушное пространство до 30 июня, заявили в компании.
«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в течение данного периода», – говорится в заявлении перевозчика, передает ТАСС.
Компания заверила, что все пострадавшие пассажиры будут проинформированы, и предупредила, что на рейсах Lufthansa на Дальний Восток возможны краткосрочные изменения времени вылета и прибытия в связи с корректировкой расписания.
Ранее Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перечень стран, с которыми возобновляется авиасообщение, включает Аргентину, ЮАР, Китай и другие дружественные страны.
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Финляндия разрешила вернуть в Россию задержанные музейные коллекции
Министерство иностранных дел Финляндии выдаст разрешение на возвращение в Россию задержанные финской таможней грузы с предметами российских музейных коллекций, заявили в финском дипведомстве.
«Новые санкции ЕС приняты, позже их опубликуют в официальном журнале ЕС. Изменения в законодательство вступят в силу 9 апреля, эти изменения включают в себя возможность стран ЕС выдавать разрешения на перевозку в Россию предметов культуры, относящихся к официальному культурному сотрудничеству. МИД выдаст разрешение в отношении задержанных в прошлые выходные в Финляндии грузов, состоявших из принадлежащих российским музеям предметов искусства, которые возвращались в РФ из Италии и Японии», – приводит ТАСС заявление МИД Финляндии.
Ранее глава финского МИД призвал вернуть задержанные музейные экспонаты в Россию.
До этого финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.
Напомним, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию запретила также Япония. Кроме того, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.
Мантуров спрогнозировал улучшение ситуации с продажами автомобилей в России
Минпромторг ожидает, что ситуация с продажами автомобилей на российском рынке улучшится, ведутся переговоры с китайскими автопроизводителями о замене ушедших брендов, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
«Я могу вам сказать, что первый квартал ни о чем не говорит. Почему? Потому что до февраля у нас шел рост, март – было падение. Мы должны сменить, во-первых, и адаптироваться к ситуации через изменение логистики. И посмотрим, что будет по результатам второго квартала. Мне кажется, что ситуация будет меняться в лучшую сторону, поэтому сегодня давать какие-то пессимистические прогнозы я бы не стал», – цитирует ТАСС министра.
Также Мантуров заявил, что китайские автопроизводители могут заменить ушедшие из России люксовые автобренды, ведутся переговоры.
Ранее автосервисы решили наладить собственное производство запчастей к иномаркам.
До этого стало известно о планах Volkswagen вернуться к работе в России.
Ранее из-за ситуации на Украине ряд автопроизводителей, включая Volkswagen, объявили о приостановке поставок и производства автомобилей в России. В Минпромторге отмечали, что России придется, вероятно, попрощаться с некоторыми производителями автомобилей.
Автоэксперт Вячеслав Субботин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что авторынок на данный момент находится на пике по ценам, поэтому новую машину в ближайшее время покупать не стоит. При этом, подчеркивал он, без машин россияне в любом случае не останутся, рынок достаточно насыщен.
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Страны Большой семерки договорились о запрете инвестиций в Россию
Запрещены все инвестиции в России, в том числе в энергетический сектор, расширены экспортные и импортные ограничения, говорится в заявлении лидеров стран G7.
«Мы запрещаем новые инвестиции в ключевые сектора российской экономики, в том числе в энергетический. Мы намерены расширить запреты, связанные с экспортом продвинутых товаров и специализированных услуг, важных для безопасности России, ее государственных структур и экономики. Также мы ужесточим ограничения на импорт ряда приносящих России прибыль товаров», – приводит ТАСС заявление стран «семерки».
Ранее страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью допсанкций.
До этого в Британии заявили, что основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что «работает с партнерами по G7, чтобы ввести меры против большего количества российских банков», и согласовывает с партнерами сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из России. Она призвала G7 закрыть порты для российских судов и сделать российское золото «недоступным для Путина».
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Депутат: Все фракции Госдумы поддержали действия правительства в условиях санкций
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Правительство реализует все те инициативы по смягчению последствий западных санкций, которые были предложены «Единой Россией» и другими фракциями Госдумы. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД депутат Елена Цунаева. В четверг премьер Михаил Мишустин выступил перед нижней палатой с ежегодным отчетом. Он рассказал о планах по минимизации влияния санкций на экономику, а также о мерах по поддержке граждан и бизнеса.
«Наша фракция увидела в отчете главы правительства перед депутатами реализацию своих инициатив – тех, которые мы ранее подробно обсуждали в рамках подготовки возможных решений правительства в ответ на санкции», – отметила депутат Госдумы от «Единой России», первый замглавы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Остальные фракции оказались едины в высокой оценке решений правительства, добавила депутат.
Коллега Цунаевой по фракции, зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко также отметила, что правительство обеспечило реализацию инициатив, которые в минувшем году выдвинула «Единая Россия».
Среди этих инициатив: планы по бесплатной газификации домовладений, запуск программы по капитальному ремонту школ, горячее питание для младших школьников, закупка новых машин скорой помощи и школьных автобусов, перечислила Занко. Эти и многие другие предложения были собраны и подготовлены гражданскими активистами, общественными организациями – и включены в Народную программу «Единой России», напомнила депутат.
Партия создала работающий механизм, благодаря которому мнение гражданского общества стало влиять на принятие государственных решений, подчеркнула Занко. По ее словам, это особенно важно в последние годы, когда возрастает роль некоммерческих организаций.
«Общественные организации всегда одними из первых приходят на помощь. Так было во время пандемии, когда потребовалась помощь добровольцев, так происходит и сейчас во время санкционного давления на нашу страну. Некоммерческий сектор по праву стал полноценным субъектом, влияющим на политику государства», – отметила депутат.
В четверг глава правительства Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме. Премьер-министр, в частности, рассказал о том, как реализуются инициативы «Единой России» в социальной сфере. Так, число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу превысило 750 тысяч, заключено уже более 300 тысяч договоров, сообщил Мишустин. Мишустин также поделился результатами программы развития первичного звена здравоохранения также является одним из приоритетных направлений народной программы «Единой России». В прошлом году свыше тысячи поликлиник в регионах было отремонтировано, закуплено более 37 тыс. единиц медоборудования, направлено 5,5 тысяч специальных автомобилей для врачей и фельдшеров, 1,6 тысяч машин скорой помощи.
Мишустин также не мог не упомянуть особые условия, в которых сейчас приходится работать российской власти – количество западных санкций против нашей страны превысило 6 тысяч. По мнению премьер-министра, экономике России нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах. Мишустин перечислил пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций. Первый приоритет – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий – «поддержать тех, кто особенно уязвим». Четвертым приоритетом Мишустин назвал обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым – необходимые секторальные меры поддержки.
Добавим, что согласно опубликованным в начале апреля данным ВЦИОМ, уровень одобрения работы премьер-министра и правительства вырос соответственно до 51,8% (вырос на 0,2 процентных пункта) и 52,4% – что на 0,8% выше прошлого показателя. Уровень доверия Мишустину составляет 63,1% – он вырос на 0,5 процента.
Волгоградский изготовитель стирального порошка заявил о готовности нарастить производство
Волгоградская компания «Бионикс» готова в два с половиной раза нарастить производство стирального порошка на фоне западных санкций, сообщает администрация региона.
По информации властей, компания «Бионикс» из города Волжский Волгоградской области производит стиральный порошок и таблетки для посудомоечных машин. Отмечается, что стиральный порошок продается в магазинах России, Белоруссии и странах Средней Азии под собственным именем, а также под брендом «Моя цена». По данным ведомства, спрос на продукцию вырос в 2,5 раза на фоне экономических санкций.
«Компания «Бионикс» готова в 2,5 раза нарастить объемы производства в результате создания нового цеха. В настоящее время предприятие выпускает 2 тыс. тонн стирального порошка в месяц, а с установкой дополнительной линии мощность увеличится до 5 тыс. тонн», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.
Западные страны ввели ряд антироссийских санкций в ответ на решение России начать военную операцию по демилитаризации Украины. Ряд иностранных компаний объявил о приостановке работы в России.
Германия гарантировала непрерывность работы «дочки» Газпрома
Непрерывность работы компании Gazprom Germania GmbH необходима для обеспечения энергетической безопасности ФРГ, заявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор ФРГ гарантировал, что создаст условия для продолжения осуществления компанией жизненно важных операций на газовом рынке.
«В качестве доверенного лица Федеральное сетевое агентство гарантирует, что все платежи Gazprom Germania GmbH могут производиться только для поддержания деловых операций, и, таким образом, предотвратит неконтролируемый отток средств», – говорится в адресованном операторам письме регулятора, содержание которого передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Это также гарантирует, что компания сможет и будет выполнять свои платежные обязательства для продолжения своей деятельности», – подчеркивается в тексте.
Отключит ли Россия газ, если Европа откажется платить за него рублями?
Напомним, СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ. По их данным, речь шла о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. В Кремле заявили, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
Президент Владимир Путин после этого предупредил, что национализация российских активов, о которой говорят на Западе, – это обоюдоострое оружие.
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Мировые цены на базовое продовольствие достигли рекорда на фоне событий на Украине
Мировые цены на базовые продовольственные товары достигли высочайшего уровня за всю историю в результате воздействия конфликта на Украине на рынки основных зерновых и растительных масел, следует из Индекса продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Индекс отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, передает ТАСС.
В марте он составил в среднем 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда он уже достиг самого высокого уровня с момента его введения в 1990 году.
Отмечается, что в прошлом месяце был преодолен предыдущий антирекорд, зафиксированный в феврале 2011 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на мировом рынке продовольствия осложнилась из-за ошибок развитых стран.
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Мишустин пообещал открытие альтернативного магазина приложений для Android к лету
В России ведется разработка альтернативного магазина приложений для Android, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом в Госдуме.
«Минцифры и ведущие компании уже сегодня делают наш альтернативный магазин на Android, который к лету – обещали, я сам лично этим вопросом занимаюсь – должен уже работать», – цитирует премьера ТАСС.
Российские разработчики смогут через «свою точку» позволить пользователям скачивать приложения и заниматься дальнейшей разработкой.
Он пояснил, что App Store и Google Play в скором времени могут закрыть возможность для скачивания приложений.
Также ранее в четверг в ходе выступления в Госдуме Мишустин обратился к российским разработчикам с призывом создать аналоги Аpp Store и Google Play.
Британия ввела новые санкции против России
МИД Британии ввел дополнительные санкции против России, в списке физических лиц, в отношении которых введены рестрикции, фигурируют Мария Воронцова и Катерина Тихонова.
Санкции, в частности, заморозка активов и въезд в страну, вводятся в отношении Марии Владимировны Воронцовой, у которой в документе британского внешнеполитического ведомства также называются фамилии «Путина» и «Фаассе», а также в отношении Катерины Владимировны Тихоновой, у которой также называются фамилии «Путина» и «Шамалова», передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции продолжением оголтелой линии Запада, при этом введение ограничений против дочерей главы российского государства Владимира Путина, по его словам, «говорит само за себя».
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