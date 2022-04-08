Песков счел блестящим отчет правительства в Госдуме

Депутат: Все фракции Госдумы поддержали действия правительства в условиях санкций

Правительство реализует все те инициативы по смягчению последствий западных санкций, которые были предложены «Единой Россией» и другими фракциями Госдумы. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД депутат Елена Цунаева. В четверг премьер Михаил Мишустин выступил перед нижней палатой с ежегодным отчетом. Он рассказал о планах по минимизации влияния санкций на экономику, а также о мерах по поддержке граждан и бизнеса.

«Наша фракция увидела в отчете главы правительства перед депутатами реализацию своих инициатив – тех, которые мы ранее подробно обсуждали в рамках подготовки возможных решений правительства в ответ на санкции», – отметила депутат Госдумы от «Единой России», первый замглавы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Остальные фракции оказались едины в высокой оценке решений правительства, добавила депутат.

Коллега Цунаевой по фракции, зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко также отметила, что правительство обеспечило реализацию инициатив, которые в минувшем году выдвинула «Единая Россия».

Среди этих инициатив: планы по бесплатной газификации домовладений, запуск программы по капитальному ремонту школ, горячее питание для младших школьников, закупка новых машин скорой помощи и школьных автобусов, перечислила Занко. Эти и многие другие предложения были собраны и подготовлены гражданскими активистами, общественными организациями – и включены в Народную программу «Единой России», напомнила депутат.

Партия создала работающий механизм, благодаря которому мнение гражданского общества стало влиять на принятие государственных решений, подчеркнула Занко. По ее словам, это особенно важно в последние годы, когда возрастает роль некоммерческих организаций.

«Общественные организации всегда одними из первых приходят на помощь. Так было во время пандемии, когда потребовалась помощь добровольцев, так происходит и сейчас во время санкционного давления на нашу страну. Некоммерческий сектор по праву стал полноценным субъектом, влияющим на политику государства», – отметила депутат.

В четверг глава правительства Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме. Премьер-министр, в частности, рассказал о том, как реализуются инициативы «Единой России» в социальной сфере. Так, число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу превысило 750 тысяч, заключено уже более 300 тысяч договоров, сообщил Мишустин. Мишустин также поделился результатами программы развития первичного звена здравоохранения также является одним из приоритетных направлений народной программы «Единой России». В прошлом году свыше тысячи поликлиник в регионах было отремонтировано, закуплено более 37 тыс. единиц медоборудования, направлено 5,5 тысяч специальных автомобилей для врачей и фельдшеров, 1,6 тысяч машин скорой помощи.

Мишустин также не мог не упомянуть особые условия, в которых сейчас приходится работать российской власти – количество западных санкций против нашей страны превысило 6 тысяч. По мнению премьер-министра, экономике России нужно полгода, чтобы перестроиться на работу в новых обстоятельствах. Мишустин перечислил пять приоритетов работы, направленной на минимизацию последствий санкций. Первый приоритет – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны, третий – «поддержать тех, кто особенно уязвим». Четвертым приоритетом Мишустин назвал обеспечение насыщенности российского рынка товарами, а пятым – необходимые секторальные меры поддержки.

Добавим, что согласно опубликованным в начале апреля данным ВЦИОМ, уровень одобрения работы премьер-министра и правительства вырос соответственно до 51,8% (вырос на 0,2 процентных пункта) и 52,4% – что на 0,8% выше прошлого показателя. Уровень доверия Мишустину составляет 63,1% – он вырос на 0,5 процента.