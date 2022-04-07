Мишустин: Россия полностью обеспечивает себя зерном, мясом, рыбой и маслом

Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом по работе правительства.

«Два года назад президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности. Эффективность ее выполнения агропромом очень высока. Наша страна полностью обеспечивает себя – более чем на 100% – зерном и растительным маслом, рыбой и мясом», – сказал он.

Что касается зерна и масла, то объемы их производства, по его словам, в 1,5 раза превышают утвержденные доктриной нормативы. Между тем обеспеченность страны собственным картофелем, молоком и овощами в настоящее время превышает 80%.

Глава кабмина также напомнил о субсидировании российскими властями закупки аграриями отечественной сельскохозяйственной техники, а также программы льготного лизинга. Это позволило фермерам на льготных условиях получить свыше 32 тыс. тракторов, комбайнов и другого оборудования.

Он отметил, что при поддержке государства уже создано 32 селекционно-семеноводческих и три селекционно-племенных центра. «По указанию президента в этом году выделим на них дополнительно не менее 5 миллиардов рублей. Рассчитываем, что это поможет закрыть потребности наших аграриев», – сказал Мишустин.

По его словам, всего на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направили более 340 млрд рублей, «и они уже дали реальную отдачу – помогают обеспечивать российских потребителей нужной продукцией».

Также Мишустин заявил, что ситуация с пандемией и санкциями показала, насколько актуально расширять выпуск отечественной продукции.

«Ситуация последних лет – сначала связанная с пандемией, а теперь с действиями недружественных стран – показала, насколько актуально расширять выпуск отечественной продукции», – указал глава кабмина.

Он подчеркнул, что сегодня импортозамещение для России – «это вопрос экономического суверенитета». Мишустин отметил, что результаты в социальной сфере, здравоохранении, образовании «были бы невозможны без уверенного восстановления экономики».

«И здесь решающую роль играют предприниматели, их энергия и инициативность», – оценил премьер.

Он напомнил, что в период пандемии главное внимание было уделено малым и средним предприятиям, которые действуют в отраслях, пострадавших от коронавируса в наибольшей степени, – это сфера услуг, туризм, гостиничный бизнес и ряд других, перечислил председатель правительства.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством.

Накануне правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.