Мишустин: МС-21 скоро будет производиться полностью из российских комплектующих

Самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих уже через два-три года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

«В декабре прошлого года лайнер с отечественным композитным крылом впервые поднялся в небо. И в течение двух-трех лет авиапром планирует завершить работу по полному импортозамещению узлов и агрегатов этой машины [самолета МС-21]. На такие цели уже было выделено свыше 60 млрд рублей», – цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, российские авиастроители должны стать независимыми от иностранных материалов и комплектующих.

«Самым главным для этой отрасли является достижение технологической независимости от иностранных материалов и комплектующих. Это снимает критические риски. Защищает в том числе от недобросовестных действий наших конкурентов, таких как торговые ограничения на поставки, как вы помните, композитных материалов для крыла российского самолета МС-21. Наша промышленность уже освоила их производство», – сказал он.

По словам Мишустина, в прошлом году финансирование государственной программы по развитию авиационной промышленности составило 220 млрд рублей.

Мишустин отметил, что иностранные партнеры одномоментно отказались от выполнения всех договоров по самолетам SSJ 100 и МС-21.

«Авиационная отрасль – она стала одной из первых мишеней западных санкций. Российский авиапром попытались, как принято сейчас у них говорить, отменить. Иностранные партнеры, участвующие в кооперации с нами по созданию самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет», в феврале просто отказались от выполнения всех договорных обязательств. Сделали они это одномоментно и в одностороннем порядке», – сказал он.

Однако, по словам Мишустина, российская авиапромышленность способна преодолеть и этот вызов: специалисты на авиапредприятиях, которые посещал премьер-министр в течение года, уверены в своих силах.

Ранее технические специалисты в авиационной области не согласились с прогнозом замгендиректора корпорации «Иркут» Анатолия Гайданского о первых поставках МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 в 2024 году. По их оценке, «в нормальной ситуации» поставки в 2025 году стали бы «оптимистичным прогнозом».

Напомним, вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что российский самолет МС-21 сможет выпускаться серийно только с отечественным двигателем ПД-14, при этом серийное производство самолета сдвинется на год-два.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия нашла лазейку для обхода авиационных санкций.