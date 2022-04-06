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МО: Украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с хлором в Харьковской области
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Украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области и обвинить Россию в создании химической катастрофы, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», – цитирует его ТАСС.
Ранее в Минобороны заявили, что украинская сторона подготовила в ряде населенных пунктов Сумской и Киевской областей провокации с участием мирного населения, как в Буче.
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В Кремле назвали условие для окончания спецоперации на Украине
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Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
«Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции», – передает его слова РИА «Новости».
Также Песков заявил, что отвод войск из Киевской области был жестом доброй воли.
«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент (Владимир) Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области)», – сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.
Зеленский заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией.
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Лавров: Настораживают требования Украины провести референдум после договора с Россией
Москва обеспокоена заявлением Киева о проведении референдума после заключения договора с Россией, существует вероятность того, что, когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские Вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте. И очень большая вероятность существует того, что, когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
«Мы еще раз хотим настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, все-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройство, за обеспечение на практике следования всем принципам Устава ООН. Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем, иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей. Мы на это никогда не пойдем», – сказал Лавров.
«Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей, и не можем допустить такого повторения», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «вопрос» Крыма и Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.
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Эксперты оценили планы США добиться истощения резервов России
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«Мы оказались в уникальной ситуации, когда дефолт может произойти из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Белый дом запретил выплачивать госдолг РФ с американских счетов и сообщил, что пытается поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением резервов.
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал политолог и экономист Иван Лизан. По его словам, ситуацию осложняет и тот факт, что уже порядка 300 млрд долларов российских золотовалютных резервов заблокированы за рубежом.
«Это фактически кража. Если эти деньги будут еще и национализированы, то кража будет неприкрытой. В таком случае Москва сможет пойти на ответный шаг и национализировать, например, американский бизнес», – добавил собеседник.
Лизан также отметил, что на фоне непрекращающегося поступления финансов от продажи газа, нефти, угля и энергоресурсов – сложно говорить о некоем истощении внутренних резервов России.
«Мы окажемся в уникальной ситуации, когда будет обеспечен большой приток валюты в страну. Сырье и энергоносители в последнее время серьезно подорожали, кроме того, с «недружественными странами» за газ будут производиться расчеты в рублях по специальной схеме. Соответственно, Газпрому все 100% валютной выручки придется продавать на бирже. Не знаю, на что здесь надеются в Белом доме», – пояснил собеседник.
В свою очередь экономист Антон Любич отмечает, что до сих пор не понятно, чего на самом деле пытаются добиться США. «Очевидно, чего ждать от России – она заплатит по долгам рублями на специальные счета, вывод средств с которых для жителей недружественных стран ограничен. По итогам средства американских инвесторов будут заморожены в России против аналогичной суммы российских резервов, заблокированной в США», – поясняет эксперт.
«В результате Россия потеряет деньги, которые и так были бы заплачены третьим лицам. А вот американские инвесторы реально не получат своих денег и не смогут ими распоряжаться. Причем эти деньги будет съедать рублевая инфляция», – подчеркнул Любич.
Экономист уточнил, что дефолт если и будет объявлен, то чисто технический. Однако с учетом уже введенных против страны санкций, это никак не отразится на нынешней ситуации в экономике в частности и государстве в целом.
Ранее в среду США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источника в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <...> или объявить дефолт», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС. Джен Псаки уточнила, что не знает, в какие сроки можно ожидать дефолта в России.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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Чехия поставила Украине танки Т-72 и БМП
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Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72, заявил глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик.
«Были зафиксированы поставки (Украине) чешских БМП и танков T-72. Министр обороны Яна Чернохова заслуживает большой похвалы, это то, в чем сейчас действительно нуждается тяжело сражающаяся украинская армия. Я верю, что можно будет продолжить эти поставки», – передает РИА «Новости» сообщение Бенешика.
В свою очередь министр обороны Чехии Яна Чернохова поставки танков и БМП не подтвердила, отметив, что Чехия отправляет Украине основные военные материалы.
«Любопытство свойственно людям, и я понимаю тех, кто хочет узнать, что мы поставляем на Украину. Извините, больше я ничего не могу сказать... Поверьте мне, мы отправляем основные военные материалы нашим украинским друзьям. И мы будем продолжать это делать», – сообщила она.
Как уточнило чешское ТВ, Чехия направила на Украину неиспользуемые своей армией танки и БМП. Речь идет о даре со стороны чешской армии, о котором союзники договорились в рамках НАТО.
По данным ТВ, на Украину направляются по железной дороге немодернизированные танки Т-72 старших типов. Чешская армия располагала на складах примерно 90 экземплярами этих танков, в действии находятся еще 30 модернизированных танков. На Украину также были направлены боевые машины пехоты старых типов.
Действия Праги были согласованы с другими странами НАТО, отметила газета Mladá fronta Dnes. По ее данным, на Украину направлено 40 танков Т-72. В случае с БМП-1 их количество определено не более 50, передает ТАСС.
В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Чехии Марек Вала сообщил журналистам, что ведомство уже оказало помощь украинской армии на сумму около одного миллиарда крон (около 45 млн долларов).
В годы социализма танки Т-72 и БМП выпускались по советской лицензии на оборонных предприятиях Чехословакии.
Ранее чешский кабмин одобрил поставки оружия Украине на 731 тыс. долларов.
Диверсантам ВСУ приказали устроить в Херсонской области кровавую провокацию
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Украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом России, сообщил источник в российских силовых структурах в Херсоне со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках в Николаевской области.
«Диверсионная группа, в которой находятся боевики «Пионер» и «Дед», настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие на Донбассе, переброшены на николаевское направление», – приводит слова источника РИА «Новости».
Задачами группы, по имеющимся у информатора данным, является диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
По данным источника, диверсанты рассматривали в качестве своих целей школы. Боевики, очевидно, занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных, сказал он.
«Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР», – заявил источник.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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Позиции российских пограничников обстреляли в Курской области
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Во вторник была зафиксирована попытка обстрелять позиции пограничников из минометов в Суджанском районе Курской области, ответным огнем огневые точки были подавлены, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что «вчера в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников, ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены».
Жертв и разрушений нет, «ночь прошла спокойно, без происшествий».
«С погрануправлением по Курской области и Минобороны России находимся в круглосуточном режиме на связи и координируем все наши действия. Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие», – подчеркнул Старовойт.
Отметим, что в конце марта со стороны Украины обстреляли КПП в поселке Теткино – на границе в Курской области.
Также сообщалось, что во вторник украинские войска обстреляли Донецк из минометов.
Британцы раскритиковали Джонсона за обращение на русском языке
Читатели Daily Mail разозлились из-за призыва премьера Британии Бориса Джонсона к россиянам «искать правду» о ситуации на Украине после провокации в Буче.
Так, в своем обращении к россиянам политик посоветовал использовать VPN, чтобы получать «независимую информацию» о происходящем, а также делиться ею. По его мнению, история будет помнить тех, кто мыслил «иначе», сообщает РИА «Новости».
Многие пользователи посчитали, что слова главы британского правительства лишь усиливают напряженность, а некоторые призвали его позаботиться в первую очередь о своей стране.
«Джонсон призывает русский народ к революции? Похоже на то. Он разжигатель войны: вместо того, чтобы призывать к мирным встречам, продолжает подливать масла в огонь. Ему бы лучше просто помолчать», – подчеркнула mary smith.
«Возможно, Борису стоит прислушаться к собственному совету!» – считает Itmakessense.
«Где были все эти лидеры, когда захватывали Ирак и Ливию?» – задался вопросом Prada.
«Почему бы вам не уделить больше внимания своим гражданам, которые месяц за месяцем борются за выживание?» – возмутился ID3455678.
«Борис, дружище, русские не верят ничему, что извергают на Западе. Большинство россиян поддерживают спецоперацию. Конфликт на Украине идет с 2014 года, но западные СМИ по большей части игнорировали его освещение», – написал Truthbetold000.
«Да уж, мы точно будем помнить, что вы больше волнуетесь за Украину, чем за Британию», – подытожили читатели.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
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Агент СБУ в Херсоне признался в подготовке убийства пророссийского блогера
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Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный в Херсоне, в ходе допроса заявил, что готовил убийство пророссийского блогера.
«Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу – 10 тыс. долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства», – цитирует задержанного РИА «Новости».
Подозреваемого со справкой из психиатрического диспансера и поддельными документами задержали в Херсоне, установлено, что после начала спецоперации он записался в территориальную оборону, где стал командиром роты из 50 человек в составе батальона «Херсон-1».
Его роте поставили задачу: под прикрытием двух бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ) занять оборону на Антоновском мосту в Херсоне. Он отправил подчиненных на задание, сбежал домой, сделал фото с оружием и опубликовал в соцсетях.
За несколько дней до задержания он связывался с куратором СБУ, от которого получил задание убить блогера.
Ранее сообщалось, что украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом Россию.
Эксперт: В пытках российских пленных на Украине принимают участие приближенные Саакашвили
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«Не вызывает сомнения, что расправа украинских военных над российскими десантниками в Киевской области – деяние, прямо запрещенное Женевской конвенцией ООН по обращению с военнопленными. Это военное преступление», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Во вторник были названы предполагаемые участники пыток и убийства российских десантников, попавших в украинский плен.
«Не исключаю, что убийство раненых было не сиюминутным решением, что называется, «на месте» – такая манера обращения с ранеными была санкционирована руководством Украины. Именно украинские власти и являются главным военным преступником. И должны будут предстать перед международным трибуналом», – сказал член Общественной палаты России Максим Григорьев, который занимается сбором свидетельств о военных преступлениях украинских нацбатов.
Он назвал неудивительным фактом участие в расправе над россиянами одного из охранников Михаила Саакашвили – боевика «Грузинского легиона» Теймураза Хизанишвили. «Еще в 2016 году мы беседовали с бойцами ДНР и ЛНР, и они рассказывали, что в пытках пленных на стороне ВСУ принимают активное участие как грузинские спецслужбы, так и приближенные бывшего президента Грузии», – заметил аналитик.
Во вторник появились сообщения о том, что установлены, как минимум, два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. По данным общественного проекта «Трибунал», один из солдат, причастных к издевательствам, – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона». Портал Politicus и Telegram-канал «Милитарист» приводят фотографию, на которой Хизанишвили запечатлен в качестве охранника экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Вторым участником расправы называют Алексея Антонюка, 36-летнего бойца ВСУ из Киева.
Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области – соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. «В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. У одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Глава СК поручил установить точное место и время видеосъемки, провести «тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению».
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Власти Белгородской области объяснили земляные работы у границы с Украиной
Глава расположенного на границе с Украиной Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов заявил, что земляные работы на территории округа организованы ради безопасности жителей.
«Понимаю, что сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей с вами просьбе. Я, как человек военный, всегда перестраховываюсь. И сегодня я вас уверяю, что безопасности нашей территории, как и прежде, ничего не угрожает. Давайте мы это примем как должное и вместе с вами сохраним спокойствие», – передает РИА «Новости» слова Жданова.
Ранее в Томаровке Белгородской области произошел взрыв с последующим падением обломков. В прошлую пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров. Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о том, отдавал ли приказ наносить удар по нефтебазе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Шахматист Карякин назвал экс-посла США «маршалом армии фейконацистов»
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Шахматист Сергей Карякин назвал экс-посла США в России Майкла Макфола «маршалом армии американо-украинских фейконацистов» в ответ на критику в его сторону.
Карякин в Telegram-канале процитировал пост Макфола в Twitter, где тот выразил надежду, что «ни один другой международный шахматист никогда не удостоит Сергея Карякина матчем».
В ответ шахматист задал экс-послу вопрос, почему представитель США в ООН не поддержал инициативу России о проведении заседания Совета Безопасности по провокации в Буче под Киевом.
«Вы боитесь?» – спросил он.
«Настоящий маршал армии американо-украино-фейконацистов! Сегодня он написал про меня в твиттере, я конечно не удержался и ответил. Как думаете, он сольется сразу или еще что-нибудь вбросит?» – написал Карякин.
Напомним, в прошлый понедельник Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина за поддержку действий президента России Владимира Путина по проведению специальной операции на Украине.
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ВС России уничтожили пять украинских баз хранения ГСМ
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые снабжали ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск», передает ТАСС.
С них осуществлялось снабжение топливом военной техники группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и в Донбассе.
Также «российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Бердянск, Горняк, Уванское и Чернобаевка», передает РИА «Новости».
Кроме того, ВС за ночь уничтожили 24 военных объекта Украины, «среди них: зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1882 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключил Конашенков.
Ранее ВС России уничтожили украинский штаб спецопераций в Николаевской области.
Экс-депутат Рады оценил вероятность диверсий ВСУ в Херсоне
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«Украинская власть сегодня является главным провокатором. Поэтому пока существует руководство этой организации в Киеве – в Херсоне такие провокации действительно возможны», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Алексей Журавко. Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что в Херсонской области диверсантами ВСУ готовятся провокации.
«Все мы видели, как украинская власть подорвала цистерну с кислотой на Луганщине. У меня нет сомнений – они пойдут на что угодно. В Херсоне уже были случаи, когда на улицах ставили растяжки. Это делают отпетые отморозки, по типу запрещенных в России «игиловцев». Поэтому сейчас херсонцам нужно быть крайне бдительными и обо всем сообщать правоохранителям», – отметил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
«При этом официальный Киев своими действиями показывает, что сам отказывается от Херсона. Они заблокировали банковские операции – выдачу наличных денег и работу банкоматов. Есть проблемы с пенсиями. Заблокирована работа информационных ресурсов, обеспечивающих оказание социальных услуг населению. Действия говорят сами за себя – Киев поступает с регионом, как и ранее с Донбассом», – подчеркнул он.
«По моим сведениям, в Киеве есть негласное распоряжение – максимально блокировать Херсон, чтобы вызвать возмущение людей и настроить их против России. В свете этого понятно, к чему звучат заявления о том, что Россия собирается сдать Херсон и уйти. Это очередной вброс, чтобы дестабилизировать ситуацию», – рассказал политик.
«Действия Украины как государства – это издевательство над собственным народом. Украина уже проиграла эту битву и все потуги как-то навредить жителям Херсонской области похожи скорее на комариный укус. Никто Херсон не будет сдавать, русские оттуда не уйдут и людям нечего переживать», – подытожил Журавко.
Накануне стало известно о том, что украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах в Херсоне со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках в Николаевской области.
«Диверсионная группа, в которой находятся боевики «Пионер» и «Дед», настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие в Донбассе, переброшены на николаевское направление», – приводит слова источника РИА «Новости».
Задачами группы, по имеющимся у информатора данным, является диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
По данным источника, диверсанты рассматривали в качестве своих целей школы. Боевики, очевидно, занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных, сказал он. «Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР», – заявил источник. Кроме того, в офисе президента Украины уже довольно долгое время говорят о планах возвращения ВСУ на территорию Херсонщины и о якобы планах ВС России покинуть пределы области.
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СМИ: СБУ готовит расстрел нескольких украинцев за «пособничество» России
Сотрудник СБУ в телефонном разговоре заявил, что готовит убийство нескольких мирных жителей в Черниговской области якобы за «пособничество» России, запись разговора появилась у телеканала RT.
«По данным правоохранителей, разговор состоялся 5 апреля между сотрудником спецслужбы Русланом Бондаренко и неким Игорем. По информации источника RT, Руслан Бондаренко – из Новгорода-Северского Черниговской области, ему 36 лет, по предварительным данным, он работает в районном отделении СБУ. Бондаренко в разговоре просил данные «трех-четырех граждан, сколько получится», сотрудничавших с ВС России», – сообщает RT.
Ранее сообщалось, что недалеко от Киева был убит 41-летний гражданин Израиля Роман Бродецкий при попытке эвакуироваться. По неподтвержденным данным, в убийстве виновны участники теробороны, которые ловят диверсантов.
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США указали Китаю на «неправильную сторону истории» в событиях на Украине
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина касательно провокации в украинской Буче, повторила мнение американских властей о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.
«Я просто скажу, что, если вы повторяете пропаганду российского правительства и президента [России Владимира] Путина, то вы находитесь на неправильной стороне истории», – приводит утверждение Псаки ТАСС.
Накануне постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на факты. Он также призвал США, НАТО и ЕС вести комплексный диалог с Россией для разрешения накопившихся за многие годы разногласий.
Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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