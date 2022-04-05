Матвиенко: Россия успешно завершит спецоперацию на Украине

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Россия успешно, в соответствии с планом, завершит спецоперацию на Украине.

Сенатор во вторник посетила Центральный военный клинический госпиталь именно А.А.Вишневского Минобороны и пообщалась с раненными военнослужащими. Спикер, по поручению президента России, вручила госнаграды военнослужащим, участвовавшим в спецоперации на Украине.

«Я уверена, что мы успешно, в соответствии с планом, завершим военную спецоперацию (на Украине), и тогда мы предъявим миру все то, что сегодня пытаются скрыть, развивая русофобию и ненависть к нашей стране», – цитирует РИА «Новости» Матвиенко.

По ее словам, российские военные в ходе спецоперации на Украине воюют точно и точечно.

«Наши военные воюют очень профессионально, очень точно и точечно, выполняют приказ верховного главнокомандующего по демилитаризации и денацификации Украины. Бережно относясь к гражданскому населению, не допуская жертв среди гражданского населения», – сказала парламентарий.

И в то же время мы видим, как зверствуют националистические отряды, и, к сожалению, все прикрывают на это глаза.

«Устраиваются провокации, как последняя в Буче, и все пытаются свалить на Россию, на нашу армию», – подчеркнула она.

Матвиенко выразила уверенность, что «правда все равно пробьет себе дорогу».

Ранее глава МИД Сергей Лавров проинформировал, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по провокации в украинской Буче не увенчалась успехом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал Британию за отказ созвать Совбез для обсуждения провокации в Буче. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.