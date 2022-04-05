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Матвиенко: Россия успешно завершит спецоперацию на Украине
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Россия успешно, в соответствии с планом, завершит спецоперацию на Украине.
Сенатор во вторник посетила Центральный военный клинический госпиталь именно А.А.Вишневского Минобороны и пообщалась с раненными военнослужащими. Спикер, по поручению президента России, вручила госнаграды военнослужащим, участвовавшим в спецоперации на Украине.
«Я уверена, что мы успешно, в соответствии с планом, завершим военную спецоперацию (на Украине), и тогда мы предъявим миру все то, что сегодня пытаются скрыть, развивая русофобию и ненависть к нашей стране», – цитирует РИА «Новости» Матвиенко.
По ее словам, российские военные в ходе спецоперации на Украине воюют точно и точечно.
«Наши военные воюют очень профессионально, очень точно и точечно, выполняют приказ верховного главнокомандующего по демилитаризации и денацификации Украины. Бережно относясь к гражданскому населению, не допуская жертв среди гражданского населения», – сказала парламентарий.
И в то же время мы видим, как зверствуют националистические отряды, и, к сожалению, все прикрывают на это глаза.
«Устраиваются провокации, как последняя в Буче, и все пытаются свалить на Россию, на нашу армию», – подчеркнула она.
Матвиенко выразила уверенность, что «правда все равно пробьет себе дорогу».
Ранее глава МИД Сергей Лавров проинформировал, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по провокации в украинской Буче не увенчалась успехом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал Британию за отказ созвать Совбез для обсуждения провокации в Буче. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Появилось видео сдачи в плен 267 морпехов ВСУ в Мариуполе
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов из 503-го батальона, приписанного к 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС Украины, сдались в плен Вооруженным силам России.
«267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен российским Вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор! Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.
Информацию о сдаче в плен морпехов 503-го отдельного батальона Морской пехоты ВМС Украины «в полном, на тот момент уцелевшем, составе (более 200 человек)» в своем Telegram-канале подтвердил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Минобороны: Националисты угрожают друг другу расстрелом из-за очереди на выход из Мариуполя
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Оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам, между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Из перехваченных активных радиопереговоров оставшихся в городе разрозненных групп националистов, в том числе иностранных наемников, достоверно установлено, что между ними развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору: боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое», – приводит слова генерала ТАСС.
Как отметил начальник Национального центра управления обороной России, киевские власти не способны контролировать действия националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Меркель сочла правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что поступила правильно, решив не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО в 2008 году, заявила представитель экс-главы правительства ФРГ агентству DPA.
«Экс-канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году», – цитирует заявление ТАСС.
Агентство отмечает, что в 2008 году Меркель и бывший в то время президентом Франции Николя Саркози воспрепятствовали быстрому приему Украины в НАТО.
СМИ ранее сообщали, что еще до начала российской военной операции на Украине канцлер Германии Олаф Шольц предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от планов вступления в НАТО.
Освобожденные из плена военнослужащие рассказали об издевательствах украинских силовиков
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Украинские националисты насмерть забили российского военнопленного, рассказал военнослужащий ВС России, побывавший в плену и ставший свидетелем произошедшего. Другие бывшие военнопленные также рассказали об условиях содержания в украинском плену.
«В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживет. И этого человека всю ночь избивали, забивали до смерти», – говорит военнослужащий по имени Максим, видео рассказа предоставлено Минобороны России, передает РИА «Новости».
Он добавил, что сам лежал с повязкой на глазах и слышал крики этого человека. «Вскоре они утихли. И на утро нам сказали: «Вы вообще в курсе, что вы с трупом спали?». Такое чувство, что его били палками, потому что звук был очень глухой от ударов», – вспоминает Максим.
Другой освобожденный из плена российский военнослужащий также поделился увиденным, добавив, что угрожали расстрелами, измывались над ранеными, избивали летчиков, которым говорили, что вернутся только инвалидами. «В любой момент ночью можно было услышать: «Летчики, вы спите?». Они заставляли их отвечать «Мы не спим, небо сторожим», – говорит солдат.
Еще один освобожденный из плена солдат рассказал, что одного офицера избивали два дня, на третий утащили в подвал, и там он умер от потери крови.
По его словам, украинские силовики особенно сильно пытали офицеров, артиллеристов и разведчиков, их под дулами оружия и после избиений допрашивали на камеру.
«У меня была борода. Я помню, как они про меня говорили: «Он кадыровец, он чеченец». Я так понял, у них к чеченцам особое отношение. Били ногами по лицу, по голове», – рассказал другой российский военнослужащий, освобожденный из плена.
Он добавил, что украинские солдаты угрожали ему повешением и говорили, что российских пленных «надо кастрировать».
Накануне в ЛНР заявили, что участники националистических батальонов, которые базируются в селе Новая Краснянка Луганской области, в ходе обострения боевых действий использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита.
Во вторник американская газета Washington Post написала, что ВСУ организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит». Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают: этим Киев нарушает международное право и законы войны.
ВС России предложили ВСУ и наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь
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Россия 5 апреля вновь откроет гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан и иностранцев из Мариуполя, подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам предлагается сложить оружие и выйти в запорожском направлении, сообщил генерал-полковник ВС РФ Михаил Мизинцев.
«Российская Федерация исключительно в гуманных целях, а также по просьбе турецкой стороны с 06.00 5 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарные коридоры для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права», – приводит слова начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева ТАСС.
Как отметил генерал-полковник, в отдельных контролируемых украинскими вооруженными формированиями районах Мариуполя сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. «Вооруженные силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06.00 (мск) 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории», – сказал Мизинцев. Он подчеркнул, что всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.
Для этого, пояснил генерал, необходимо с 09.00 мск установить непрерывную связь между российской и украинской стороной. Через полчаса после этого ВС РФ, воинские формирования Донецкой народной республики, подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, националисты и иностранные наемники должны объявить «режим полной тишины» и гарантировать его неукоснительное соблюдение. «Это в 09.30 мск на выезде из Мариуполя в сторону Мангуша обеими сторонами обозначается поднятием флагов. С российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всей линии соприкосновения. Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи», – отметил начальник Национального центра управления обороной РФ.
С 10.00 до 13.00, пояснил генерал-полковник, должен произойти выход всех украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов.
«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из города. Но понимая, что большинство вооруженных неонацистских формирований в Мариуполе уже давно не подчиняется официальному Киеву, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие», – заявил Мизинцев.
Накануне Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранных граждан из Мариуполя. В минувшую субботу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они добровольно сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою бесчеловечную деятельность, либо их тела придадут земле без всяких почестей.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Арестович выдал зверства «Азова» за действия России
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
«Тело девушки, которую запытали до смерти в Гостомеле. Выжжена свастика», – написал Арестович в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию девушки, на теле которой выжгли свастику.
Между тем изначально фотографии и видеозапись с места преступления были опубликованы Telegram-каналом «Гусельников | Расследования и портреты» еще 27 марта. Публикацию можно посмотреть по ссылке (Осторожно! Кадры могут шокировать!).
Автор канала журналист Андрей Гусельников сообщает, что тело девушки лежало в подвале одной из школ в Мариуполе, где находилась база националистов «Азова».
«У девушки оторвана одна рука, на голове видны остатки целлофанового мешка или скотча, а на животе выжжена свастика», – говорится в сообщении.
Кроме того, зверства «Азова» в Мариуполе показал американский репортер Патрик Ланкастер. Его репортаж был опубликован на YouTube 27 марта. Журналист уточняет, что тело девушки обнаружили в подвале мариупольской школы № 25.
«Upd. Возможно, это Мариуполь», – позднее добавил Арестович. Советник главы украинского государства, однако, не стал уточнять, что преступление совершили националисты «Азова».
Напомним, Арестович на фоне скандальных заявлений в эфире украинского ТВ призывал избегать призывов к насилию в отношении пленных, детей и граждан России, поскольку это сильно портит имидж «европейской» Украины.
Ранее беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко рассказал, что неонацисты из полка «Азов» убивали полицейских ради фото- и видеозаписей, планируя обвинить в этом российскую армию. А 2 апреля националисты из полка «Азов» обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что грозит украинским националистам за живодерство в отношении пленных военнослужащих и гражданских.
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Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов в Киевской области
Росгвардия уничтожила разведывательную группу националистов и цех по производству боеприпасов в Киевской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Благодаря грамотным действиям сапера Росгвардии ефрейтора А. Мальцева вся диверсионно-разведывательная группа националистов была уничтожена. Также спецназовцы Росгвардии обнаружили цех по производству боеприпасов в Киевской области. Саперы уничтожили его вместе с находившимся в нем оборудованием», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее военнослужащие Росгвардии в Киевской области спасли жителей, пытавшихся эвакуироваться и попавших под обстрел националистов.
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Лавров заявил об угрозе мировой безопасности в связи с фейком о ситуации в Буче
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Россия видит прямую угрозу мировой безопасности в таких провокациях, как в украинской Буче, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.
«Мы затребовали срочное проведение заседания Совета Безопасности по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Лаврова, ситуация вокруг Бучи является «очередной фейковой атакой». Он заявил, что в городе была «устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия в понедельник еще раз потребует созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокациями в Буче. По ее словам, предыдущее требование Москвы заблокировала Британия.
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.
Командир расчета «Панциря» рассказал о бесчисленных сбитых беспилотниках ВСУ
Один из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», задействованных на Украине, сбил уже семь самолетов, один вертолет и так много беспилотников, что военные их уже даже не считают, рассказал командир расчета этого комплекса.
Командир расчета рассказал, что «на машине отмечено у нас восемь звезд, это восемь успешно сбитых целей», а именно «семь самолетов противника и один вертолет», передает РИА «Новости».
«Данный комплекс показывает себя очень эффективно. Комплекс и в эту минуту контролирует небо над позициями российских военных. Всего десять секунд нужно подразделению, чтобы из дежурного режима перейти в боевой», – добавил он.
Кроме того, по его словам, беспилотников зенитчики уничтожили уже настолько много, что «сбились со счета».
Как уточнили в российском военном ведомстве, радары комплекса видят воздушную цель на расстоянии до 100 километров. По крупным объектам «Панцирь» стреляет высокоточными и маневренными ракетами.
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотника комплексом «Панцирь».
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Лавров заявил о «появлении реализма» в позиции Украины по Крыму и Донбассу
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В позиции украинской делегации на переговорах в Стамбуле появилось больше реализма по Крыму и Донбассу, а также своему безъядерному статусу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«По итогам того раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации. Реализма в отношении того, что касается путей обеспечивания безопасности Украины, уже понятно стало и киевским представителям то, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть», – пояснил министр, передает РИА «Новости».
Продолжая высказываться о раунде переговоров, Лавров указал, что «больше реализма о необходимости закрепить в договоре нейтральный статус Украины, конечно же, ее безъядерный статус, учитывая заигрывания с этой темой, которые звучали за последние несколько месяцев из уст украинских руководителей».
По его словам, безусловно, в позиции украинской делегации проявилось гораздо больше реализма и в отношении Крыма, и Донецкой и Луганской народных республик.
Он подчеркнул, что «как эти нотки реализма будут переводиться на язык договорный, бумаги, нам еще предстоит понять».
Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина стала реалистичнее подходить к теме своего нейтрального и безъядерного статуса, но проект договора между Россией и Украиной еще не готов «для вынесения на встречу в верхах».
Напомним, что 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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Лавров: Вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по Буче не увенчалась успехом
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Вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по событиям в украинской Буче, которые Минобороны России назвало провокацией, снова не увенчалась успехом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Я напомню, что мы вчера еще потребовали заседание Совета Безопасности ООН, наши британские коллеги, которые сейчас председательствуют в Совете Безопасности, отказались это сделать. Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом», – сказал министр на пресс-конференции, высказываясь по попытке РФ созвать СБ ООН по Буче, сообщает РИА «Новости».
Ранее Москва запросила на 22.00 понедельника экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за провокации в украинской Буче.
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.
Между тем сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
В Пентагоне заявили об отсутствии подтверждения сообщений Киева о трагедии в Буче
У США нет независимого подтверждения распространяемой Киевом информации о жертвах среди гражданского населения в украинской Буче, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. Ранее лжесвидетельства Украины о событиях в буче в российском Минобороны назвали информационной провокацией.
«Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче... Мы не можем независимо и самостоятельно подтвердить это», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия в понедельник еще раз потребует созвать Совет Безопасности ООН в связи с провокациями в Буче. По ее словам, предыдущее требование Москвы заблокировала Британия.
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.
Ходаковский: «Азов» нельзя выпускать за пределы Мариуполя
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«Если националистов выпустить за пределы города – мы с ними потом вновь столкнемся на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский. Ранее Минобороны России предложило украинским военным сложить оружие и покинуть Мариуполь.
«Выводить «Азов» из Мариуполя имеет смысл только для сохранения остатков жилого фонда и жизней мирных жителей», – утверждает Ходаковский. Он отметил, что в таком случае российская армия рискует столкнуться с этими же формированиями вновь – но уже на других территориях.
«Если их отпустить, то, как только они окажутся в безопасной для себя зоне, они сразу же вернутся к своей прежней деятельности. За время работы здесь мы нашли огромное количество всякой литературы и методичек, которые показывают, в каком духе их «воспитывали», – рассказал Ходаковский, отметив, что особенно серьезно «промыли мозги» молодым участникам «Азова».
«На мой взгляд, наша задача сегодня – всех локализовать и не просто отпустить на подконтрольные ВСУ территории, где они потом вновь будут бороться с нами, а судить в России. Их надо приговаривать к серьезным срокам за те преступления, которые они творили», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также уточнил, что на сегодняшний день наибольшее сопротивление в Мариуполе оказывают именно представители националистических формирований. По его словам, это связано с тем, что они опасаются последствий и того, что их будут судить за военные преступления.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России. «Это очень правильный и осознанный выбор. Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.
С другой стороны, в понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
При этом оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам и между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое», – приводит слова генерала ТАСС.
По словам Мизинцева, киевские власти не способны контролировать действия националистов, а также обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций. При этом в минувшую субботу Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ также неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Приморских вертолетчиков представили к званиям Героев России
Летчики Черниговского 319-го отдельного вертолетного полка в Приморье майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев представлены к званиям Героев России за действия в ходе военной операции на Украине, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
«Настоящий героизм и образцовое мужество продемонстрировал экипаж вертолета Ка-52 Черниговского 319-го отдельного вертолетного полка майор Роман Кобец и капитан Иван Болдырев», – цитирует РИА «Новости» губернатора.
По его словам, с начала специальной военной операции они выполнили 25 боевых вылетов. Во время одного из них их вертолет был сбит огнем с земли. Экипаж катапультировался при помощи реактивно-катапультной системы – впервые в мировой практике. Майор Кобец и капитан Болдырев вели бой на земле до прибытия эвакуационной группы.
«За проявленное мужество и героизм оба офицера представлены к званию Героя России. Гордимся нашими ребятами», – отметил губернатор.
Ранее заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров в Махачкале вручил звезду Героя России родителям и вдове погибшего в ходе специальной операции на Украине офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова.
Нурмагомед Гаджимагомедов в первые дни спецоперации был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он решил принять огонь на себя. Старший лейтенант получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего боеприпаса. Оставшейся гранатой Гаджимагомедов подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов. Был удостоен звания Героя России посмертно 3 марта указом президента России Владимира Путина.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Небензя раскритиковал Британию за отказ созвать СБ ООН по провокации в Буче
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Отказ Британии собрать встречу Совета Безопасности ООН по запросу России для обсуждения событий в Буче стал беспрецедентным в практике Совбеза, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«То, что случилось вчера и сегодня, – это беспрецедентно, невероятно, невообразимо – то, что нам отказали во встрече Совета Безопасности ООН, которую мы запросили у британского председательства», – приводит слова постпреда России при ООН ТАСС.
Небензя также не согласился с объяснениями британского председательства о причинах отказа проводить запрошенную Москвой встречу. «Они пытались изобрести неправомочный ложный предлог, чтобы не собирать эту встречу в понедельник, настаивая, что она должна пройти во вторник», – сказал дипломат.
Британское председательство СБ ООН решило совместить запрошенную Россией встречу по Буче со встречей Совбеза по Украине, назначенной на вторник. Однако, согласно уставу ООН, председатель обязан собрать встречу Совбеза в течение 24 часов после запроса.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров проинформировал, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по провокации в украинской Буче не увенчалась успехом.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области. Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому нужен фейк о «зверствах» в Буче.
Напомним также, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
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