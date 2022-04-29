Минобороны заявило об уничтожении завода по производству ракет в Киеве

ВКС России высокоточным оружием большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве, сообщает Минобороны.

В сообщении Минобороны в Telegram говорится также, что ракетами «Калибр» «уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное».

Кроме того, «нанесено поражение десяти военным объектам Украины, среди них: девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское», – говорится в сообщении.

Также в течение ночи «поражены 13 военных объектов Украины, в районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У»», с которой накануне был нанесен удар по жилым кварталам Херсона.

Кроме того, «нанесено поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены три артиллерийских батареи ВСУ и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ».

Также «артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач», поражены «21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии, в результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей».

Вместе с тем «российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе «Байрактар-ТБ2» на российско-украинской границе в районе Нововодянное». Также в районе Каменки «сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня «Смерч».

Всего с начала спецоперации уничтожены 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппарата, 278 зенитных ракетных комплексов, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.

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