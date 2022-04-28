ВСУ обстреляли рынок в Донецке, есть жертвы

Украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке, погибли несколько человек, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

«В результате обстрела Кировского района под удар попал также рынок «Меркурий». По оперативным данным, украинские боевики убили двоих и ранили пятерых мирных жителей Донецка по улице Петровского», – сообщил штаб в своем Telegram-канале.

Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что погибли три человека.

«В результате пожара на территории рынков в Кировском районе погибли три человека, еще пять мирных жителей получили ранения. На месте работают спецслужбы», – написал он в своем Telegram-канале.

Позже он уточнил, что число пострадавших выросло до 10 человек.

Накануне вечером сообщалось, что со стороны украинских войск по центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У», также огонь велся с использованием РСЗО «Ураган». В Минобороны сообщали, что утром в четверг обстрел провелся и по городу Изюму – целью ударов была городская больница, где размещен российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области.

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