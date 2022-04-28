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Гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ под Белгородом
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Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом. Добровольцы доставили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией «Внуки», жителям Харьковской области.
Представитель организации Алена Березовская, находившаяся в тот момент в колонне, рассказала РИА «Новости», что в среду около 15.00, когда волонтеры вместе с гуманитарной миссией международной общественной организации «Внуки» и движением РПЦ «Патриарший доброволец» возвращались из Харьковской области, «попали под минометный обстрел, который велся прицельно по нашей колонне, в населенном пункте Журавлевка».
«Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео», – поделилась она.
По ее словам, украинские военные заметили волонтеров, которые на протяжении нескольких часов общались на территории Харьковской области с ее жителями, разгружали гуманитарные грузы.
«Видимо, нас заметили и на обратном пути решили уничтожить. Хотя, повторюсь, в нашей делегации из вооруженных людей был только один наш сопровождающий, мы были даже без охраны. Я журналист, общественный деятель, с нами был Михаил Куксов – руководитель движения «Патриарший доброволец», его коллеги. Со мной был водитель и три волонтера. У нас не было ни оружия, ничего, кроме бронежилета и каски», – отметила Анна.
По ее словам, машина, в которой она находилась, немного отстала от остальной колонны, и находившиеся в ней «видели, как в 100 метрах от нас справа и слева от дороги разрываются мины, то есть били по дороге».
Ранее в четверг в Белгороде сработали системы ПВО, в небе над городом были видны вспышки.
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Грузия ответила на призывы Украины захватить Абхазию и Южную Осетию
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Вице-премьер, министр культуры и спорта Теа Цулукиани прогнозирует усиление агрессивной риторики Киева в адрес Тбилиси из-за нежелания Грузии «открывать второй фронт», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя заявление советника офиса украинского президента Алексея Арестовича об «исторической возможности» Грузии в настоящее время захватить Абхазию и Южную Осетию, зампред правительства Грузии подчеркнула, что ее страна намерена восстановить территориальную целостность исключительно мирным путем.
«Мы не допустим войны, достаточно уже было пролито грузинской, абхазской, осетинской крови, такого кровопролития больше никогда не будет», – сказала она, сообщает Общественное ТВ Грузии.
Теа Цулукиани не исключает, что «с украинской стороны заявления станут еще более агрессивными».
«Это вызывает большое сожаление, но мы в ответе за мир и за стабильность в Грузии», – сказала она.
По ее словам, некоторые представители власти Украины и радикальная грузинская оппозиция координированы «с целью вовлечения Грузии в военные действия».
Она сообщила, что с грузинской стороны в этой координации находится саакашвилевское «Единое национальное движение».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях.
В Кремле оценили угрозу Киева «захватить» Приднестровье
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Угроза советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича захватить Приднестровье звучит провокационно, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Достаточно провокационно», – сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле расценивают такое заявление, передает РИА «Новости».
Ранее Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. Накануне в Молдавии на фоне инцидентов в Приднестровье состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности, по итогам которого президент страны Майя Санду заявила, что за обстрелами непризнанной республики стоят «региональные силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию».
В среду МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне. Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе прогремели взрывы.
В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье.
Завели уголовное дело. Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России. Экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.
Блогер Юрий Подоляка считает, что «в случае переброски украинских сил к Приднестровью, тылы николаевской группировки сразу же оголятся. Затем удар ВС России в обход Николаева и дальше на Одессу будет просто неизбежен, что станет огромной проблемой для ВСУ».
Путин пообещал «молниеносный ответ» за вмешательство третьих стран в ситуацию на Украине
Ответ в случае вмешательства третьей стороны в ситуацию на Украине будет молниеносным, заявил президент России Владимир Путин.
«Подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события [на Украине] со стороны, то они должны знать – да, они будут создавать России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера – они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным», – передает слова Путина официальный сайт президента России.
«У нас есть для этого все инструменты, – заявил президент. – Такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали – все решения у нас на этот счет приняты!
Также глава государства в среду подчеркнул, что специальная военная операция на Украине обеспечит на перспективу безопасность Донбасса, Крыма и всей России.
«Калибры» уничтожили крупную партию иностранного оружия и боеприпасов для ВСУ в Запорожье
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Ракетами «Калибр» ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов, поставленных для украинских войск, сообщили в Минобороны.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В сообщении говорится также, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины. «Среди них: 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска. В результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей», – сообщает военное ведомство.
По данным Минобороны, ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи. «Поражены: 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов», – уточняется в сообщении.
В Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников «в районах населенных пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка, в том числе два БЛА «Байрактар-ТБ2» в районе населенных пунктов Калесниковка и Красный Лиман». «Кроме того, над населенным пунктом Ильичевка сбита украинская тактическая ракета «Точка-У», – добавили в военном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2413 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Украинские войска обстреляли Херсон ракетами «Точка-У» и «Ураган»
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Со стороны украинских войск по центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У», также огонь велся с использованием РСЗО «Ураган», сообщают информационные агентства.
«Корреспондент стал свидетелем прилета со стороны, контролируемой украинскими войсками, как минимум двух ракет «Точка-У», прямо перед ними было как минимум пять ударов РСЗО «Ураган», произошла серия мощных взрывов и ярких вспышек», – передает РИА «Новости».
Перед этим «Известия» сообщали, что вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар ракетой «Точка-У» по центру Херсона, но ракету сбили. Вероятно, целью было здание администрации, которое находится под контролем российских сил.
Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщил, что «со стороны, где расположены украинские войска, было выпущено три «Точки-У» по центру Херсона, две из них удалось сбить». Воронка от одного из взрывов, по словам источника, около пяти метров. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк.
Ракеты летели со стороны Николаевской области, которую контролируют украинские войска. Сообщается, что «сначала раздался взрыв от «Урагана», их запускают обычно перед «Точкой-У», чтобы сбить с толку ПВО». ЗРПК «Панцирь» открыл огонь.
«Я видел вспышку в небе, было ясно, что летело со стороны Николаевской области, с северо-запада. Увидел, как что-то спускается на парашютах (очевидно – кассетные части), сначала один, потом другой. И после раздался первый большой взрыв, это была боевая часть «Точки-У», и спустя минуту второй большой взрыв, от второго парашюта. Потом полетели осколки, я пригнулся. Потом еще было примерно десять маленьких разрывов, но это, может, «Панцирь» стрелял, точно сказать сложно», – рассказал корреспондент РИА «Новости».
Сообщается, что телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара по району телецентра и не получила видимых повреждений. Российские каналы заработали после кратковременного сбоя. Информация о пострадавших уточняются. На улицах города людей нет, действует комендантский час.
Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область.
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В Киеве пригрозили захватить Приднестровье
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Украина готова захватить Приднестровье, если об этом попросит Молдавия, заявил советник офиса украинского президента Алексей Арестович.
Арестович заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента – прим. ВЗГЛЯД), что «как-нибудь справились бы (с захватом Приднестровья), но это территория суверенной Молдовы, только после обращения молдавской стороны», передает РИА «Новости».
Ранее в среду МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне. На складах хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран, их охраняет Оперативная группа российских войск.
Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе прогремели взрывы.
В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье. После этого завели уголовное дело. Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России.
Экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.
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Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону
С 1 мая Херсонская область Украины, контролируемая российскими силами, переходит в рублевую зону, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что переходный период продлится около четырех месяцев. В это время будут использовать как рубли, так и гривны. «Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область.
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Путин: Спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность
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Начало операции предотвратило реальную опасность, которая нависла над Россией, все ее задачи будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей.
«Нужно чётко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством и решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», – заявил глава государства.
«Все задачи специальной военной операции, проводимой нами в Донбассе и на Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны», – передает слова Путина официальный сайт президента России.
Также Путин назвал реакцию России на циничные замыслы Запада на Украине правильной и своевременной. Он добавил, что «Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киев обвинил турецкую оборонную компанию в хищении 5 млн долларов
Директор по связям с общественностью МВД Украины Владимир Краковецкий обратился в полицию Анкары, обвинив турецкую оборонную компанию в хищении 5 млн долларов из украинского бюджета, сообщают СМИ.
Как пишет Cumhuriyet, речь идет о сделке украинских властей с фирмой Aka Arms Defense на приобретение 5 тыс. комплектов шлемов и бронежилетов (каждый стоит 1050 долларов). Покупку Киев оплатил 11 разными переводами, в том числе в криптовалюте. Заказ Киев так и не получил, передает ТАСС.
По данным Cumhuriyet, после начала расследования «ненадолго были арестованы пять подозреваемых», но 25 апреля суд Анкары освободил их из-под стражи до предъявления обвинения. Отмечается, что Aka Arms Defense также пыталась продать Краковецкому ракетные комплексы Stinger, но он отказался, пояснив, что подобного рода сделки «могут осуществляться только между суверенными государствами».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».
Премьер Грузии: Саакашвили вернулся в страну, чтобы открыть второй фронт против России
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Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили вернулся в Грузию для подготовки открытия второго фронта против России в случае военных действий на Украине. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ заявил, что «этого не будет», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Было намерение открытия второго фронта. Существовала конкретная информация о том, что война на Украине должна была начаться в ноябре или декабре прошлого года. Именно для этого приехал Саакашвили, чтобы отсюда было подготовлено все для открытия второго фронта. К сожалению, это подтвердили нам и наши украинские друзья», – передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Против властей Грузии сейчас идет каскад абсолютно необоснованных обвинений, и все это для того, чтобы в Грузии каким-то образом открылся «второй фронт», – ответил на это Гарибашвили. По словам премьера, когда Грузия сразу зафиксировала свою позицию на этот счет, то Украина приняла «абсолютно необоснованное решение отозвать посла».
Гарибашвили отметил, что далее следовали другие упреки, а затем «высшие представители власти Украины выразили желание, чтобы Грузия и Молдова открыли «второй фронт».
Он заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году допустил «самую большую, неисправимую ошибку», когда не уберег страну от «разрушительной войны». «Будь сейчас Саакашвили во власти, то здесь была бы война», – заявил Гарибашвили.
Премьер добавил, что в октябре прошлого года арестованный ныне Саакашвили приехал в Грузию «устроить дестабилизацию, в том числе путем массовых убийств, убийств оппозиционных лидеров, приехал устроить переворот». «Мы предотвратили тогда большую провокацию», – сказал глава кабмина Грузии.
При этом Гарибашвили добавил, что Грузия желает «украинским друзьям скорейшего мира».
Комментарий премьер-министр сделал в Тбилиси во время встречи с находящимися в Грузии украинскими школьниками, для которых специально открыли в одной из школ обучение на их родном языке.
«Максимально поддерживаем Украину и продолжим это делать. Мы на первом месте среди 190 стран по оказанию гуманитарной помощи. Отправили ее более 500 тонн. Максимально оказываем внимание находящимся здесь украинцам», – рассказал он.
Грузия также безусловно поддерживает Украину во всех политических форматах.
Ранее министр культуры и спорта Теа Цулукиани спрогнозировала усиление агрессивной риторики Киева в адрес Тбилиси из-за нежелания Грузии «открывать второй фронт».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина ждет «второго фронта» на трех направлениях.
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Минобороны показало трофейные ПТУРы и ПЗРК с захваченного склада ВСУ
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Министерство обороны России продемонстрировало кадры с противотанковыми ракетами (ПТУРами) и переносными зенитными комплексами (ПЗРК) со склада вооруженных сил Украины.
«Многие объекты были в спешке оставлены националистическими подразделениями Украины при отступлении на территории Луганской народной республики. Среди захваченного вооружения есть как советские образцы, так и современные образцы противотанковых управляемых ракет и переносных зенитных ракетных комплексов стран НАТО», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также министерство прикрепило к посту видеозапись, на которой демонстрируются комплексы Javelin и NLAW в большом количестве. Всего на складе нашли порядка тысячи единиц вооружения разной номенклатуры и боеприпасов к ним.
Ранее Министерство обороны опубликовало видео, в котором показало уничтоженный укрепрайон ВСУ с десятками тел погибших украинских военных.
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Минобороны: В Харьковской области сбит вертолет Ми-24 Украины
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-24 Украины в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил», – цитирует его ТАСС.
По словам Конашенкова, также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что ракетами «Калибр» ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов, поставленных для украинских войск.
В Херсоне объяснили необходимость назначения новых властей города и области
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«Новый глава Владимир Сальдо знает и регион, людей, и население хорошо знает его, поэтому такое назначение – к лучшему», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Ранее стало известно о том, что по инициативе российских военных Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо.
«Я оцениваю назначение Владимира Сальдо на пост главы Херсонской области как правильное. Он опытный управленец, в нынешней ситуации это решение приведет к улучшению ситуации в области», – пояснил бывший депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко, который только что вернулся в регион после многолетнего пребывания в России.
По словам экс-депутата, Херсон оказался в не очень хорошем состоянии. «Даже те районы, где не было боевых действий, выглядят, как после бомбежки. Мне очень странно думать об этом: почему Украина восемь лет находила деньги на войну с Донбассом, а на обустройство собственных городов не нашла», – посетовал Журавко.
Уровень безопасности на улицах города можно считать приемлемым, считает бывший депутат. «Сотрудники Росгвардии справляются со своими обязанностями. Также хорошо, что есть вода и электричество, продукты лежат на прилавках в магазинах, есть топливо на заправках», – указал Журавко. По его словам, в магазинах Херсона достаточно продуктов, доставляемых из России. На некоторую продуктовую номенклатуру цены высокие, но это, по словам Журавко, временное явление. «Но Киев давно перестал производить выплаты местным жителям – нет ни зарплат, ни пенсий. Конечно, такое безденежье создает проблемы для народа», – отметил бывший парламентарий.
«Панических настроений среди населения нет, но каждый человек за что-то переживает. Как-никак, под боком идут боевые действия», – отметил Журавко.
Что касается Херсонской области, то, по его словам, там даже удалось провести посевные работы. «Но есть районы, где уже все нормально, все сделано, а в некоторых районах посевную вообще не удалось провести. Тут причины в том числе и в местных руководителях, некоторые из которых как будто специально ставят палки в колеса», – пояснил Журавко.
Бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева, который действовал от имени украинских властей, его следовало бы отдать под суд, добавил собеседник. «Будучи главой города, он в последние дни, похоже, занимался саботажем. Например, делал вид, что не смог найти две тонны солярки, чтобы запустить здешний асфальтовый завод, не смог завезти 200 тонн асфальта, чтобы заделать огромные дыры на дорогах, довел до беспорядка коммунальную систему», – перечислил Херсон.
Новым градоначальником подконтрольного ВС РФ Херсона назначен депутат горсовета Александр Кобец, прежний мэр Игорь Колыхаев уволен, сообщили РИА «Новости» в военно-гражданской администрации города. Херсонскую область возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и всю Херсонскую область. При этом прежний мэр Колыхаев продолжал занимать свой пост, а над зданием горсовета продолжал висеть украинский флаг. Однако в понедельник, по словам Колыхаева, в здание горсовета вошли вооруженные люди, которые забрали ключи и сменили охрану. Украинский флаг со здания был снят, сообщил портал телеканала «Царьград».
Как сообщил Колыхаев, по приказу областного военного коменданта информация о назначении новых руководителей города и области разослана всем вице-мэрам, руководителям коммунальных предприятий, департаментов, управлений Херсонского исполкома, старостам округов, главам районных советов. «Сотрудникам горисполкома предложили рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества», – сообщил Колыхаев.
Сальдо возглавлял город Херсон в 2002–2012 годах, трижды побеждая на выборах мэра. Позднее он был избран депутатом Верховной рады от Партии регионов. В прошлом месяце Сальдо вошел в созданный в Херсоне Комитет спасения за мир и порядок, который отчасти был параллельной властью – наряду с мэром города.
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Киев обиделся на решение Гутерреша посетить Россию до Украины
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Антониу Гутерреша за то, что генсек ООН посетил Украину только после визита в Россию.
Подоляк «удивился» тому, что «представители таких организаций, как ООН, едут сначала в Россию», а не на Украину. По его мнению, «то, что только на 63-й день войны они заговорили о гуманитарных коридорах, звучит странно». Подоляк считает, что «ООН – слабая организация», пишет «Страна.ua».
После визита в Россию генсек ООН прибыл на Украину, где у него в четверг должны пройти переговоры с главой МИД страны Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Напомним, Гутерреш провел переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Путин предложил ООН проверить содержание украинских военнопленных, сравнил признание независимости ДНР и ЛНР с Косово, согласился привлечь МККК к эвакуации гражданских с «Азовстали», а также заявил о надежде на достижение договоренностей с Украиной дипломатическим путем.
Россия в ООН отказалась считать Международный уголовный суд органом правосудия
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Международный уголовный суд не имеет ничего общего с правосудием, это «почти политический» инструмент, заявил глава правовой секции постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.
Франция и Албания при поддержке Украины организовали неформальное заседание СБ ООН по теме «Обеспечение ответственности за зверства, совершенные на Украине». Также соорганизаторами выступили США и Великобритания. Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине, передает РИА «Новости».
Леонидченко на заседании указал, что Вашингтон и Лондон «сделали все мыслимое, чтобы огородить своих военных от МУС», создав «защитное законодательство». По его словам, «политическое давление, финансовое воздействие и даже наложение персональных санкций на прокурора МУС – все это вело к желанному результату». В результате «расследования военных преступлений, совершенных солдатами этих государств в Ираке и Афганистане», были «деприоритизированы» судом. Как отметил Леонидченко, это «сложный термин» для «ничегонеделания».
Представитель России подчеркнул лицемерие США и Великобритании, которые внезапно стали поддерживать суд, направляя МУС миллионы долларов. По его словам, это демонстрирует уровень «непредвзятости и объективности МУС», а также «превращает правосудие в фарс».
Леонидченко сообщил, что Россия проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, на котором расскажет «правду о реальной ситуации «на земле». Москва хочет «дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки».
Напомним, ни Россия, ни Украина не являются участниками МУС. Первая подписала Римский статут, но потом отозвала подпись (как поступили и США), а Украина хотя и подписала, не ратифицировала – этот вопрос активно муссировали в Киеве с 2014 года, но оставили как есть, боясь, что может последовать наказание за действия ВСУ в Донбассе.
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