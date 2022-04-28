Гуманитарная колонна попала под обстрел ВСУ под Белгородом

Гуманитарная колонна попала под обстрел со стороны Украины под Белгородом. Добровольцы доставили помощь, собранную Русской православной церковью и общественной организацией «Внуки», жителям Харьковской области.

Представитель организации Алена Березовская, находившаяся в тот момент в колонне, рассказала РИА «Новости», что в среду около 15.00, когда волонтеры вместе с гуманитарной миссией международной общественной организации «Внуки» и движением РПЦ «Патриарший доброволец» возвращались из Харьковской области, «попали под минометный обстрел, который велся прицельно по нашей колонне, в населенном пункте Журавлевка».

«Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео», – поделилась она.

По ее словам, украинские военные заметили волонтеров, которые на протяжении нескольких часов общались на территории Харьковской области с ее жителями, разгружали гуманитарные грузы.

«Видимо, нас заметили и на обратном пути решили уничтожить. Хотя, повторюсь, в нашей делегации из вооруженных людей был только один наш сопровождающий, мы были даже без охраны. Я журналист, общественный деятель, с нами был Михаил Куксов – руководитель движения «Патриарший доброволец», его коллеги. Со мной был водитель и три волонтера. У нас не было ни оружия, ничего, кроме бронежилета и каски», – отметила Анна.

По ее словам, машина, в которой она находилась, немного отстала от остальной колонны, и находившиеся в ней «видели, как в 100 метрах от нас справа и слева от дороги разрываются мины, то есть били по дороге».

Ранее в четверг в Белгороде сработали системы ПВО, в небе над городом были видны вспышки.

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