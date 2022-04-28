Архив прокуратуры Украины по Крыму и Севастополю нашли в Херсоне

Российские силовые структуры смогли получить архив «виртуальной» прокуратуры Украины по Крыму и Севастополю, брошенный украинскими силовиками после бегства из Херсона.

В архиве содержатся сфабрикованные материалы на судей и прокуроров России, которые занимались делом о проходившем под руководством СБУ провокационном нарушении украинскими военными моряками госграницы России в ноябре 2018 года.

«После перехода Крыма под юрисдикцию Российской Федерации Украина не ликвидировала работавшие в Крыму органы силовых ведомств, а передислоцировала их в Херсон. Из Херсона украинские силовики за государственный счет имитировали свою деятельность уже в виртуальном правовом поле бывшей территории Украины», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, в ходе изучения материалов архива и дел процессуального надзора украинской прокуратуры «Автономной республики по Крыму и Севастополю» установлено, что властями Украины в отношении судей и прокуроров России были возбуждены уголовные дела за якобы совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 438 УК Украины (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной радой Украины, а также отдача приказов о совершении таких действий).

«Так, в отношении трех судей районных судов и двух прокуроров Крыма возбуждены уголовные дела (избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно) по названной статье УК Украины в связи с осуществлением ими полномочий при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 24 военнослужащим военно-морских сил Украины, которые 25 ноября 2018 года незаконно пересекли государственную границу России», – отметил источник.

В тот день погранслужба ФСБ с применением оружия задержала в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое – сотрудники СБУ, было предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (часть 3 статьи 322 УК России).

В ФСБ тогда заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды России по указанию киевских властей, и охарактеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона указывала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

«В отношениях с Украиной Российская Федерация тогда столкнулась с коллизией трактовки нормы права по отношению к одному и тому же деянию, которое украинская пропаганда попыталась представить международному сообществу как нарушение международных норм права (жестокое отношение к военнопленным), сфабриковав фейковые уголовные дела ведомством непонятной юрисдикции», – подчеркнул источник.

«При этом названные военнослужащие, согласно документам украинских властей, признавались военнопленными, хотя таковыми не являлись по российскому законодательству. И после изменения им меры пресечения, беспрепятственно убыли на территорию Украины», – добавил он.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы России. В сентябре 2019 года все моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Россия передала Украине три военных корабля, задержанных в районе Керченского пролива.